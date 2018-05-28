С Днем пограничника!

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Бердское местное отделение ППП»ЛДПР» поздравляет всех пограничников с Праздником- Днём Пограничника!!! Желаем крепкого здоровья, личного и семейного счастья и благополучия, удачи и успехов во всех благих начинаниях, мирного неба над головой!!!

ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ!!!

С уважением, координатор БМО ППП»ЛДПР», Горобец И.П..