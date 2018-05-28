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Джонни Депп мечтает сходить в мавзолей Ленина

Актер и музыкант, приехавший в Москву с Hollywood Vampires, признался, что Маяковский — один из любимых его поэтов.

28.05.2018 Фото: Pixabay Нет комментариев

Джонни Депп мечтает сходить в мавзолей Ленина

Джонни Депп

Актер и музыкант Джонни Депп признался, что хотел бы посетить мавзолей Ленина и рассказал, что музыка была его «первой любовью». В российскую столицу он приехал в составе группы Hollywood Vampires, передает  «Интерфакс».

«Так много вариантов, что можно посетить и увидеть в Москве. Хотелось бы посетить мавзолей Ленина, посетить магазин русских музыкальных инструментов. Но все зависит от свободного времени», — сказал Депп журналистам в воскресенье.

Он также признался, что музыка была его первой любовью с детства.

«Музыка — это обмен энергией, а кино многие люди «играют» просто для себя», — сказал он.

Депп также рассказал, что уже посетил квартиру поэта Владимира Маяковского в столице.

«Несколько раз был в Москве, по большей части представляя фильмы. У меня не было свободного времени. И сегодня первая возможность, когда у меня была возможность посетить музей. Маяковский — один из моих любимых поэтов. Невероятно было посетить место, в котором он жил вместе со своей семьей», — сказал он.

Американский коллектив Hollywood Vampires был основан в 2015 году певцом Элисом Купером, актёром и музыкантом Джонни Деппом и одним из участников группы Aerosmith Джо Перри.

Основной идеей создателей было возрождение духа и атмосферы одноименного питейного клуба, существовавшего в 1970-х годах в Голливуде. Тогда вместе с Купером в основной состав клуба входили Кит Мун, Джон Леннон, Ринго Старр, Микки Доленз и Гарри Нилссон.

Группа выпустила один студийный альбом, на запись которого были приглашены музыканты Пол Маккартни, Дэйв Грол, Джо Уолш и Кристофер Ли.

В Россию коллектив приехал в рамках мирового турне. 28 мая Hollywood Vampires выступят в Москве, а 30 мая в Санкт-Петербурге.


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