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Почти 400 млн рублей по наказам избирателей получит Бердск в 2018 году

Бердские депутаты заксобрания выбили деньги на расселение аварийного дома, ремонт дорог и больниц, строительство канализационного коллектора и школы в Южном микрорайоне.

28.05.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.

Почти 400 млн рублей по наказам избирателей получит Бердск в 2018 году

Зоя Родина представляет Бердска в региональном парламенте

Апрельская сессия заксобрания Новосибирской области утвердила список наказов избирателей, исполнение которых предполагает финансирование из регионального и федерального бюджетов в 2018 году.

В рамках региональной госпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах» в Бердске планируется расселение одного многоквартирного дома. На эти цели предусмотрено 60,3 млн рублей, 47,1 млн из которых выделит область, а остальное — местный бюджет. Это наказ Бориса Прилепского.

Зое Родиной удалось выбить гораздо больше денег. Впрочем, территория округа №16, где Зоя Николаевна является депутатом, гораздо обширнее, чем у Бориса Васильевича. У него большая часть округа №12 — территория Искитимского района.

По наказам Родиной Бердск профинансируют на 320,8 млн рублей. И из них только 30,2 млн — средства местного бюджета.

В список наказов, которые с большой долей вероятности будут исполнены:

1. Благоустройство дворовых территорий — 19,4 млн рублей, 13 млн из них — федеральный бюджет.

2. Укрепление материально-технической базы спортшколы «Авангард» — 700 тыс. рублей за счет депутатского фонда.

3. Строительство школы в Южном микрорайоне — 52 млн рублей, 50 млн выделяет область.

4. Строительство газопровода в микрорайоне Южном — 20 млн рублей, из них 13,3 млн — средства областного бюджета.

5. Замена окон в детсадах Бердска — 2,5 млн рублей из городского бюджета.

6. Реконструкция улиц Ленина, Первомайской, Боровой, Лунной, Красная Сибирь, Маяковского — всего 105 млн рублей — по 51 млн финансируют федеральный и региональный бюджеты, остальное — местный.

7. Ремонт актового зала, лестничных маршей и второго крыльца, восстановление асфальтового покрытия, въездов и тротуаров на территории школы №8 — 850 тыс. рублей из городского бюджета.

8. Строительство самотечного канализационного коллектора по ул. Первомайской, включая переход через ул. Вокзальную — 44 млн рублей, 39,5 млн из которых предоставляет область.

9. Строительство участка улицы Рогачева от ул. Космической до ул. Ключевой — 10 млн рублей из местного бюджета.

10. Проведение ремонта в бердской ЦГБ: родильный дом, детские поликлиники №1 и 2, здание детской больницы, инфекционный корпус, хозяйственный корпус хирургического комплекса, ремонт здания гаража — 6,7 млн рублей из средств областного бюджета.

11. Разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт ДК «Родина» после передачи в муниципальную собственность — 58 млн рублей, финансирует региональный бюджет.

Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск», Зоя Родина, наказы распределили по программам (сейчас только по ним можно получить финансирование), и Бердск в этом году получит деньги на их реализацию.

Школу в Южном микрорайоне, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» построят в 2020 году, а в 2018-м, по словам Зои Николаевны, дадут 50 млн рублей на сооружение коммуникаций. Строительство будет вестись по федеральной программе.

Впрочем, окончательное утверждение сумм, на которые может рассчитывать Бердск по наказам избирателей произойдет на июньской сессии регионального заксобрания, где планируют откорректировать областной бюджет-2018.

— Мне обещают в этом году что-то дать еще и на «Авангард». Этот вопрос я поднимала на выездном заседании. И он был в листе ожидания. 7 июня у нас сессия пройдет, после этого будет видно, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» депутат областного парламента. — В этом году нам обещают деньги на дороги, медицину — суммы приличные. Я очень надеюсь, что у Бердска ничего не уберут из утвержденного.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Кроме заплатить на дорогах ничего не видно. Хватит имитировать оргазм

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  2. Аноним

    » Зое Родиной удалось выбить гораздо больше денег»

    Интересно, чем депутат Родина выбивала, где и в каком месте? Хотя бы за словами следили, то ощебиняются (Захаров), то выбивают.

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