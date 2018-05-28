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Ожирение является причиной 12 видов рака

Ученые рассказали, как избежать рака: нужно отказаться от гамбургеров, алкоголя и вести здоровый образ жизни.

28.05.2018 Фото: Pixabay Нет комментариев

Ожирение является причиной 12 видов рака

В некоторых странах рост ожирения замедлился

Правильное питание и здоровый образ жизни помогут предотвратить появление злокачественных опухолей, сообщают специалисты Всемирного фонда исследований рака в своем новом докладе.

Ученые выяснили, что ожирение способствует развитию 12 типов онкологических заболеваний, передает РИА Новости. Согласно их выводам, избыток массы тела связан с раком печени, яичников, предстательной железы, желудка, полости рта и глотки, кишечника, молочной железы, желчного пузыря, почек, пищевода, поджелудочной железы и матки.

В докладе представлен ряд рекомендаций, позволяющих избежать развития злокачественных опухолей. По словам исследователей, необходимо поддерживать высокий уровень физической активности, соблюдать диету со значительным содержанием овощей, фруктов, цельнозерновых и бобовых продуктов. Кроме того, важно ограничить потребление жирной пищи, фастфуда, полуфабрикатов, красного мяса и сахара. Специалисты также советуют отказаться от алкоголя и пищевых добавок.

«Наши рекомендации по профилактике онкологических заболеваний все вместе работают как модель борьбы с раком. Люди могут доверять этим советам, так как они основаны на фактических данных, которые последовательно подтверждались в течение десятилетий», — заявила одна из сотрудниц фонда доктор Джиота Митроу.


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