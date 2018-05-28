Сноуден: Никто не любит Путина так сильно, как Трамп
Труп задавленного неизвестным автомобилем нашли на дороге в Искитимском районе
Массовое ДТП: Четыре автомобиля жестко столкнулись на перекрестке в Бердске
В зону риска по активности клещей попал Бердск
Отравился таблетками 4-летний ребенок в Бердске
Уникальный журнал «Выпускник-2018» вручил 11-классникам школы №2 мэр Бердска
500 абитуриентов из Сирии на бюджетные места примет Россия
За утонувших в коммунальной яме детей судят экс-директора и мастера МУПа в Новосибирской области
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