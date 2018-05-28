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Сноуден: Никто не любит Путина так сильно, как Трамп

Но бывший сотрудник ЦРУ сомневается, что Россия хотела завербовать президента США, так как он «не помнит, что хотел сказать в конце предложения».

28.05.2018 Фото: Кремлин.ру Нет комментариев

Сноуден: Никто не любит Путина так сильно, как Трамп

Встреча Путина и Трампа

Экс-сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден считает, что никто не любит президента России Владимира Путина так же сильно, как глава Белого дома Дональд Трамп. Мнение Сноудена приводит ФАН со ссылкой на Huffington Post.

Экс-сотрудник ЦРУ и АНБ отметил, что ведущий расследование о предполагаемых связях Трампа с Россией спецпрокурор Роберт Мюллер не сможет доказать связь президента США с РФ.

«Никто на свете не любит Путина так, как Трамп. Но думаю, что люди хотят слишком многого, надеясь, что расследование Мюллера найдет объективные доказательства против Трампа», — заявил Сноуден.

Он также усомнился, что Россия хотела бы завербовать Трампа, так как действующий президент США «даже не может вспомнить, что он собирался сказать в конце предложения».

Ранее Газета.ru сообщила о сделанном Сноуденом очередном громком разоблачении. Экс-сотрудник ЦРУ и АНБ заявил, что новый директор разведуправления Джина Хаспел причастна к пыткам над заключенными и лично приказала уничтожить доказательства издевательств.


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