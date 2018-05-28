Фото: Вы находили игрушечного маленького медвежонка? Верните за тортик!

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Потерялась игрушка! Может быть Вы или Ваш ребёнок нашли вчера игрушечного маленького белого медвежонка, верните нам, пожалуйста, за вкусную шоколадку или тортик. Ребенок очень переживает, плачет.