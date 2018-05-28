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Такие деньги платим за воду и нас не могут известить о точной дате отключения воды!

Нужно что-то с этим делать!!!!!!!! Жалобу в администрацию!!!!

28.05.2018 Нет комментариев

В рубрику «Сообщи свои новости» написала маргарита:
Добрый вечер. Котельная Вега отключила горячую воду в такой холод. Можно было подождать тепла? Висит объявление на двери подъезда. 28 мая с 8.00 не будет горячей воды. Сегодня 27 мая время 22.30 горячей воды нет. Звоню диспетчеру. . такая информация ничем помочь не могу. Информируйте правильно людей. Хоть это. Такие деньги платим за воду и отопление. Беспредел полный. Нужно что-то с этим делать!!!!!!!! Жалобу в администрацию!!!!


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