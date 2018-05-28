Почему жителей не оповестили об отключении горячей воды?

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Несколько дней назад в подъезде нашего дома по ул.Вокзальной, 2 появилось объявление об отключении горячей воды с 28.05. по 03.06 в связи с испытаниями. Сегодня , 27.05, горячей воды уже нет. Со слов диспетчера УК — КБУ остановил котельные. Не поленилась и дозвонилась до МЧС, и оказалось, что я не первая со своей жалобой на досрочное отключение горячей воды. Многие УК неправильно оповестили жителей о сроках. КБУ разослал телефонограмму, что с 28-го начинаются испытания, и что до этого необходимо к ним подготовиться (т.е. остановить котельные и понизить

температуру в системе). А УК читали через строчку и увидели только дату — 28.05, о чем и предупредили жителей.

Уверена, большинство приехало с дач и не рассчитывало остаться без воды в воскресенье. Вопрос: кто ответит за невнимательное ознакомление с телефонограммой и оставление без горячей воды сотен жителей нашего города?

В частности — в нашей ООО УК «Вымпел+».