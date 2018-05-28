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Почему 27 мая уже не было горячей воды?

Диспетчерская служба на котельной вообще не желает что-либо пояснять.

28.05.2018 Один комментарий

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Анна:

Добрый вечер бердчане! Особенно центр города. Мы все сегодня почувствовали горячую воду из наших кранов. Управляющие компании, не скажу за всех, но СКС вывесила объявления, что воды не будет с 8-00 28.05.2018 года по 03.06.2018. А сегодня у нас 27 число. На основании телефонограммы за №313 от 23.05.2018 года. 27 число в какой временной период входит? Диспетчерская служба на котельной вообще не желает что-либо пояснять. А конкретно диспетчер Быкова Анжелика Анжаровна просто бросает трубку телефона!!!! На основании тог,  что она сдает смену и ей все равно есть ли у нас водичка или нет, они
вообще видите ли работают только в юр. лицами!


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Такие деньги платим за воду и нас не могут известить о точной дате отключения воды! Почему жителей не оповестили об отключении горячей воды? Почему 27 мая уже не было горячей воды?

(1) Комментарий

  1. Организатор

    Комсомольская 24,Гурман тоже не было

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