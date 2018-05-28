Почему 27 мая уже не было горячей воды?

В рубрику «Сообщи свои новости» написала

Добрый вечер бердчане! Особенно центр города. Мы все сегодня почувствовали горячую воду из наших кранов. Управляющие компании, не скажу за всех, но СКС вывесила объявления, что воды не будет с 8-00 28.05.2018 года по 03.06.2018. А сегодня у нас 27 число. На основании телефонограммы за №313 от 23.05.2018 года. 27 число в какой временной период входит? Диспетчерская служба на котельной вообще не желает что-либо пояснять. А конкретно диспетчер Быкова Анжелика Анжаровна просто бросает трубку телефона!!!! На основании тог, что она сдает смену и ей все равно есть ли у нас водичка или нет, они

вообще видите ли работают только в юр. лицами!