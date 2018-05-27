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Возвращаюсь к теме «перерасхода горячей воды».

Я всё таки вызвал мастера УК через диспетчера.

Замерили температуру воды на входе в подвале (без меня).

Подтвердили, что она не более 50 градусов… Вот только сколько она у меня в квартире, измеряли пальцем…

Может у них там в УКа так заведено? Тем паче, составили акт, что мол – Да! Но на этом дело и остановилось.

Тем не менее до замера температуры ( 15 мая) уже набежало 3 куба горячей.

Опросил соседей… Эт я самый экономный!!! … 12 м.куб горячей!!! – 5 холодной. 8 горячей!!! – 4 холодной.

И не смотря на это, народ молчит. Типа – ну есть же горячая!! И платит…

Сел за калькулятор.

При нашей экономии (часто моется тот, кому чесаться лень) у нас обычно 1 куб. горячей – 2-3 куба холодной.

Вот и считаем:

По счёту:

4 куба/гор. Х 130.89 руб. = 523.50

2 куба/хол. Х 18.37 = 37.80 (я округляю)

Итого: 561 руб.

Реально: 1 куб./гор. – 131 руб.

3 куб.\хол. = 55 руб.

Итого = 186 руб.

532 – 186 = кто-то положил в карман моих 340 рублей.

В доме 60 квартир. А это – 20.000 руб. в месяц. Только с одного дома!

То есть, кому-то даже работать не надо… Ходи и фиксируй показания счётчиков. А народ молчит!

Что делать?

Что делать если горячая вода ниже нормы? Конечно, добиваться устранения нарушений и уменьшения суммы оплаты за некачественные услуги. Если полученное при самостоятельном замере значение на шкале термометра ниже 60°С, подается заявка-претензия в диспетчерскую службу УК или ЖКХ.

При отсутствии объективных причин для нарушения нормативов согласовывается время прибытия специалиста на территорию жильца с целью проведения замеров. Согласно пункту 108 постановления №354 правительства РФ проверка должна быть произведена в срок не более двух часов с момента подачи заявления. Больший период может быть установлен по взаимному соглашению. По результатам исследования составляется акт в нескольких экземплярах, по одному для каждого участника процесса.

(При отказе сотрудника коммунальной службы выехать для проведения проверки, акт составляется проживающими. Подписи на документе ставят как минимум трое представителей, при этом можно привлекать членов

семьи или соседей.)

Требование перерасчета

Имея на руках один экземпляр акта, в котором отмечен факт нарушения принятого регламента оказания коммунальных услуг, в управляющую компанию направляется требование о перерасчёте платы за ГВС.

Как написать жалобу, если горячая вода не соответствует норме?

Жалоба пишется в свободной форме.

В обязательном порядке указываются ФИО заявителя, адрес проживания, дата подачи. В самом письме нужно кратко сформулировать требования по замеру температуры подаваемой в квартиру воды, перерасчету платы и устранению нарушений. Заявление выглядит подобным образом:

Руководителю наименование организации от ФИО жильца адрес: _______________ тел. _______________

Заявление

Как указано в пункте 2.4. СанПиН 2.1.4.2496-09, установленная температура ГВС в местах водоразбора не может быть менее 60°С. На текущую дату температура воды, подаваемой в квартиру, находящуюся по адресу:______________________________, при самостоятельном измерении составляет ___ °С. Требую провести замер температуры ГВС по вышеуказанному адресу и составить акт по установленной форме. В случае подтверждения нарушения температурного режима прошу принять необходимые меры по его устранению в максимально короткие сроки и произвести перерасчет платы за весь

период оказания услуги ненадлежащего качества.

Дата и ФИО.

Моё заявление на перерасчёт за 2 месяца уже в УК.

Совет. Если не принимают – произносить волшебное слово «прокуратура».