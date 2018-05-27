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Труп задавленного неизвестным автомобилем нашли на дороге в Искитимском районе

Погибшим на трассе «Искитим-Бурмистрово» оказался 36-летний житель Новосибирска. Полиция просит откликнуться свидетелей смертельного ДТП. Виновник сбежал.

27.05.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Труп задавленного неизвестным автомобилем нашли на дороге в Искитимском районе

Единственное в 2018 году смертельное ДТП произошло в Бердске 12 января — на трассе УАЗ сбил пешехода, идущего по дороге

Сотрудники ГИБДД выясняют причины ДТП, в котором погиб пешеход в Искитимском районе в ночь на воскресенье, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

27 мая в 00.30 на 3-м километре трассы К-13 «Искитим – Бурмистрово» на проезжей части был обнаружен труп мужчины с характерными травмами после наезда автомобиля. Сотрудниками полиции личность погибшего установлена – это 36-летний житель Дзержинского района Новосибирска.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего, личность водителя и марку автомобиля на котором было совершено дорожно-транспортное происшествие. Всех, кому что-либо известно о произошедшем, просьба сообщить по телефонам: 8 (383) 232-43-44 — дежурная часть Межмуниципального отдела МВД России «Искитимский», либо 8 (383) 232-43-44.


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