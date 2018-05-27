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Массовое ДТП: Четыре автомобиля жестко столкнулись на перекрестке в Бердске

Одна машина после удара отлетела в палисадник частного дома. Автомобили серьезно пострадали. Один из участников аварии — микроавтобус спецсвязи. Остальные — Kyron, Honda CR-V, Toyota Picnic.(ФОТО)

27.05.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Читателя Курьер. Среда. Бердск 5 коммент.

Массовое ДТП: Четыре автомобиля жестко столкнулись на перекрестке в БердскеСразу после полудня в воскресенье, 27 мая, на пересечении улиц Суворова и Островского в Бердске столкнулись четыре автомобиля. Это место постоянных ДТП, несмотря на наличие светофора. По традиции один из участников аварии залетел в палисадник углового дома. Впрочем, очевидцы рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что в тот момент на перекрестке не работал светофор.

Массовое ДТП: Четыре автомобиля жестко столкнулись на перекрестке в Бердске

Массовое ДТП: Четыре автомобиля жестко столкнулись на перекрестке в БердскеНа место массового ДТП приезжала пожарная машина. Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы, столкнулись Kyron,  Honda CR-V,  Toyota Gaia и микроавтобус спецсвязи. Пострадавших, судя по всему, нет. Во всяком случае, скорую помощь не вызывали. Участники ДТП обсуждали состояние здоровья — не кружится ли голова.

Массовое ДТП: Четыре автомобиля жестко столкнулись на перекрестке в Бердске«Хонду» с помощью сотрудников ГИБДД откатили с перекрестка, чтобы она не мешала проезду. «Тойота» все еще стоит в огороде частного дома. Машина спецсвязи уехала с места ДТП первая.

Полицейские разбираются, кто спровоцировал аварию.

Массовое ДТП: Четыре автомобиля жестко столкнулись на перекрестке в Бердске

Массовое ДТП: Четыре автомобиля жестко столкнулись на перекрестке в Бердске

Массовое ДТП: Четыре автомобиля жестко столкнулись на перекрестке в Бердске


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Возвращаюсь к теме «перерасхода горячей воды» Труп задавленного неизвестным автомобилем нашли на дороге в Искитимском районе Два ДТП за полчаса произошло на одном и том же перекрёстке в Бердске

(5) Комментариев

  1. Аноним

    Светофор не работал

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  2. Болдырев

    Было два ДТП с промежутком в полчаса. Светофор работал в режиме мигающего желтого. С места происшествия увезли раненную в первой аварии

    Thumb up 0 Thumb down 1

  3. перек

    Я знаю кучу людей которые купили водительское удостоверение. Наверное такие и бьются, Спрашиваю, а как ездишь?, ответ-ну как все. Вот что с них взять кроме анализов….

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  4. аноним

    Последнее время пошла тенденция проезжать на «жёлтый». Точнее — пролетать! Вот и долетались.. Проезжал этот перекрёсток за минуты до аварии. Кстати светофор «с моей стороны» не работал вообще. Могу показать с регистратора.

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