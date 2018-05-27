Массовое ДТП: Четыре автомобиля жестко столкнулись на перекрестке в Бердске
В зону риска по активности клещей попал Бердск
Отравился таблетками 4-летний ребенок в Бердске
Уникальный журнал «Выпускник-2018» вручил 11-классникам школы №2 мэр Бердска
500 абитуриентов из Сирии на бюджетные места примет Россия
За утонувших в коммунальной яме детей судят экс-директора и мастера МУПа в Новосибирской области
Дизайнеры одежды и аксессуаров соберутся на «Модной провинции» в Бердске
100-летний юбилей отпразднуют погранвойска в Бердске
Не поддерживает сдачу в концессию частнику «Комбинат бытовых услуг» Бердска его новый директор
Дренаж в Бердске: Обнародован план осушения затопленных 410 частных домов
Светофор не работал
1 3
А без светофора ездить не научили?
7 0
Было два ДТП с промежутком в полчаса. Светофор работал в режиме мигающего желтого. С места происшествия увезли раненную в первой аварии
0 1
Я знаю кучу людей которые купили водительское удостоверение. Наверное такие и бьются, Спрашиваю, а как ездишь?, ответ-ну как все. Вот что с них взять кроме анализов….
3 1
Последнее время пошла тенденция проезжать на «жёлтый». Точнее — пролетать! Вот и долетались.. Проезжал этот перекрёсток за минуты до аварии. Кстати светофор «с моей стороны» не работал вообще. Могу показать с регистратора.
0 1