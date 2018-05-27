Массовое ДТП: Четыре автомобиля жестко столкнулись на перекрестке в Бердске

Сразу после полудня в воскресенье, 27 мая, на пересечении улиц Суворова и Островского в Бердске столкнулись четыре автомобиля. Это место постоянных ДТП, несмотря на наличие светофора. По традиции один из участников аварии залетел в палисадник углового дома. Впрочем, очевидцы рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что в тот момент на перекрестке не работал светофор.

На место массового ДТП приезжала пожарная машина. Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы, столкнулись Kyron, Honda CR-V, Toyota Gaia и микроавтобус спецсвязи. Пострадавших, судя по всему, нет. Во всяком случае, скорую помощь не вызывали. Участники ДТП обсуждали состояние здоровья — не кружится ли голова.



«Хонду» с помощью сотрудников ГИБДД откатили с перекрестка, чтобы она не мешала проезду. «Тойота» все еще стоит в огороде частного дома. Машина спецсвязи уехала с места ДТП первая.

Полицейские разбираются, кто спровоцировал аварию.