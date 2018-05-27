В зону риска по активности клещей попал Бердск

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Кто знает?у нас парки обрабатывались?метелица?горсад? Есть места безопасные где можно гулять с грудничками?
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