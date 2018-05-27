КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам
продам
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Массовое ДТП: Четыре автомобиля жестко столкнулись на перекрестке в Бердске

В зону риска по активности клещей попал Бердск

Отравился таблетками 4-летний ребенок в Бердске

Уникальный журнал «Выпускник-2018» вручил 11-классникам школы №2 мэр Бердска

500 абитуриентов из Сирии на бюджетные места примет Россия

За утонувших в коммунальной яме детей судят экс-директора и мастера МУПа в Новосибирской области

Дизайнеры одежды и аксессуаров соберутся на «Модной провинции» в Бердске

100-летний юбилей отпразднуют погранвойска в Бердске

Не поддерживает сдачу в концессию частнику «Комбинат бытовых услуг» Бердска его новый директор

Дренаж в Бердске: Обнародован план осушения затопленных 410 частных домов

Последние комментарии

Май 2018
M T W T F S S
« Apr    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


В зону риска по активности клещей попал Бердск

После укуса клещей к медикам обратились 2368 жителей Новосибирской области, 214 из них в Бердске. 4 человека заболели клещевым энцефалитом. Чаще всего опасные кровопийцы нападают на дачах и кладбище.

27.05.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

В зону риска по активности клещей попал Бердск

Клещей в Бердске уничтожают из специальной пушки

Роспоребнадзор по Новосибирской области обнародовал статистику по распространению и активности клещей, а также по числу укушенных.

«Всего по данным на 18 мая клещи укусили 2368 человек: 544 из них — это пенсионеры, 441 — школьники. В 123 случаях обнаружили клещей после поездки на дачу, в 32 случаях — после посещения кладбища, в 8 случаях — после прогулки в парке. 82 раза клещи укусили новосибирцев за пределами региона», — сообщили в ведомстве.

Эпидемиологи определили территорий, где кровососы наиболее активны. Это Искитимский район (216 обращений), Бердск (214 обращений), Тогучинский район (165 обращений), Ордынский район (124 обращения), Мошковский район (109 обращений), Маслянинский район (88 обращений), Сузунский район (69 обращений), Черепановский район (53 обращения), Болотнинский район (52 обращения), Карасукский район (49 обращений), Красноозерский район (46 обращений), Коченевский район (41 обращение).

После укуса клещей четыре новосибирца заболели клещевым энцефалитом.


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Возвращаюсь к теме «перерасхода горячей воды» Труп задавленного неизвестным автомобилем нашли на дороге в Искитимском районе Два ДТП за полчаса произошло на одном и том же перекрёстке в Бердске

(1) Комментарий

  1. Веда

    Кто знает?у нас парки обрабатывались?метелица?горсад? Есть места безопасные где можно гулять с грудничками?

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка!!!!
Меховое ателье ЛЮДМИЛА и химчистка ЧАЙКА
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика