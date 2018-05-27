В зону риска по активности клещей попал Бердск

Роспоребнадзор по Новосибирской области обнародовал статистику по распространению и активности клещей, а также по числу укушенных.

«Всего по данным на 18 мая клещи укусили 2368 человек: 544 из них — это пенсионеры, 441 — школьники. В 123 случаях обнаружили клещей после поездки на дачу, в 32 случаях — после посещения кладбища, в 8 случаях — после прогулки в парке. 82 раза клещи укусили новосибирцев за пределами региона», — сообщили в ведомстве.

Эпидемиологи определили территорий, где кровососы наиболее активны. Это Искитимский район (216 обращений), Бердск (214 обращений), Тогучинский район (165 обращений), Ордынский район (124 обращения), Мошковский район (109 обращений), Маслянинский район (88 обращений), Сузунский район (69 обращений), Черепановский район (53 обращения), Болотнинский район (52 обращения), Карасукский район (49 обращений), Красноозерский район (46 обращений), Коченевский район (41 обращение).

После укуса клещей четыре новосибирца заболели клещевым энцефалитом.