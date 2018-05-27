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Отравился таблетками 4-летний ребенок в Бердске

Малыша, попавшего в реанимацию, удалось спасти. Ему своевременно сделали промывание желудка. Семью мальчика взяли на контроль в полиции.

27.05.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Отравился таблетками 4 летний ребенок в Бердске

Ребенка на «скорой» увезли в реанимацию

В субботу вечером, 26 мая, в микрорайоне Молодежном Бердска произошел инцидент. Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» местные жители, примерно в 22.30 к одной из многоэтажек по ул. Боровой съехались сотрудники Следственного комитета, полиции, скорой помощи.

-Малыша в реанимацию увезли. Все службы суетились — ребенок все-таки, — сообщили очевидцы.

4-летний мальчик, как оказалось, наглотался таблеток. Взрослые вызвали «скорую», а медики, в свою очередь, сообщили о происшествии в правоохранительные органы.

Как удалось выяснить «Курьер. Среда. Бердск», ребенка спасли — в больнице ему сделали промывание желудка. Вскоре его выписали, и он вернулся домой. Впрочем, подразделение по делам несовершеннолетних бердского отдела МВД взяло семью на контроль. Даже если это был несчастный случай, профилактические мероприятия с родителями проведут, чтобы впредь мальчик не оставался без присмотра, чтобы лекарства не находились в свободном для ребенка доступе.

По информации «Курьер. Среда. Бердск» из главка МВД по Новосибирской области, полицейские начали проверку по факту отравления ребенка медикаментами. Предстоит выяснить, что за препараты он съел, а также другие обстоятельства инцидента.

 


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