Дома так холодно, что можно заболеть!

В рубрику «Сообщи свои новости» написал welly:

Зачем отключили отопление — ложусь спать вечером, а холодно дома, да так, что можно и заболеть. Ещё рано отключать отопление, погода ещё дождливая, пока что. Что нас за идиотов принимают? Ещё тепло не наступило а они уже выключили отопление. Зачем ук и жкх платить деньги за тепло и так далее, если они отключили, если вам жарко вечером, да не важно, когда вам жарко, так откройте окно и спите!

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