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Дома так холодно, что можно заболеть!

Что нас за идиотов принимают?

26.05.2018 3 коммент.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал welly:
Зачем отключили отопление — ложусь спать вечером, а холодно дома, да так, что можно и заболеть. Ещё рано отключать отопление, погода ещё дождливая, пока что. Что нас за идиотов принимают? Ещё тепло не наступило а они уже выключили отопление. Зачем ук и жкх платить деньги за тепло и так далее, если они отключили, если вам жарко вечером, да не важно, когда вам жарко, так откройте окно и спите!


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(3) Комментариев

  1. Ольга

    У нас тепло дома. Может дом удачно стоит, не продувается. Не знаю. На ночь даже на проветривание ставим.

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  2. Гость

    Каждому не угодишь?

    Thumb up 0 Thumb down 1

  3. Анонимка

    На верхнем этаже панельки живу — жуть как холодно( И обогреватель не помогает( Все окна закрыты(

    Thumb up 0 Thumb down 0

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