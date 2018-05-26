Дома так холодно, что можно заболеть!

500 абитуриентов из Сирии на бюджетные места примет Россия
За утонувших в коммунальной яме детей судят экс-директора и мастера МУПа в Новосибирской области
Дизайнеры одежды и аксессуаров соберутся на «Модной провинции» в Бердске
100-летний юбилей отпразднуют погранвойска в Бердске
Не поддерживает сдачу в концессию частнику «Комбинат бытовых услуг» Бердска его новый директор
Дренаж в Бердске: Обнародован план осушения затопленных 410 частных домов
Обрушение домов в Бердске: пятый дом с семью детьми может рухнуть в любой момент
Будут пробки: Отключат два светофора на сложных участках трассы Р-256 в Бердске
Фотомарафон «Я блондинка! Я брюнетка! А я рыжая!» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Повышения пенсионного возраста можно ожидать уже в 2019 году
У нас тепло дома. Может дом удачно стоит, не продувается. Не знаю. На ночь даже на проветривание ставим.
1 2
Каждому не угодишь?
0 1
На верхнем этаже панельки живу — жуть как холодно( И обогреватель не помогает( Все окна закрыты(
0 0