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Уникальный журнал «Выпускник-2018» вручил 11-классникам школы №2 мэр Бердска

Фотоальбом, подобного которому нет в Новосибирской области, на последнем звонке получили все выпускники бердских школ. Журнал останется на память у них в семейном архиве. Как и у первоклашек-2018, чьи фото тоже есть в альбоме.(ВИДЕО)

26.05.2018 Фото: Слава Душин, Денис Стреж Нет комментариев

Уникальный журнал Выпускник 2018 вручил 11 классникам школы №2 мэр Бердска

Первой фотоальбом «Выпускник-2018» мэр вручил директору школы №2 Евгении Перфиловой

В день последнего звонка 24 мая выпускников школы №2 поздравил с окончанием учебы мэр Бердска Евгений Шестернин. Он дал 11-классникам напутствие — ставить перед собой амбициозные задачи, стремиться к своей цели, не теряя при этом порядочности, человечности и доброты.

— Жизнь — это миг. И стоит ли тратить этот миг на пустые вещи? За этот миг можно сделать очень много. Я желаю вам удачи, любви и взаимопонимания, — обратился Евгений Анатольевич к ученикам, стоящим на пороге школы

Уникальный журнал Выпускник 2018 вручил 11 классникам школы №2 мэр Бердска

11А класс школы №2 «Спектр» Бердска

Уникальный журнал Выпускник 2018 вручил 11 классникам школы №2 мэр Бердска

11Б класс школы №2 «Спектр» Бердска

Кроме того глава города вручил педагогам и выпускникам «второй» спецвыпуск журнала «Парад», изготовленный Издательским домом «БукЪвица» и администрацией Бердска. Глянцевый журнал-фотоальбом «Выпускник-2018» посвящен бердским школам, их талантливым учителям и ученикам, другим учебным заведениям и предприятиям, где школьники в будущем смогут найти себя через выбор профессии.

Каждому выпускному классу 2018 года в журнале — отдельное посвящение, поэтому фотоальбом поможет сохранить 11-классникам память о родной школе. А их родителям — пополнить семейный архив уникальным экспонатом.

Есть в журнале и важное для первоклашек. Опубликованы фото всех первых классов бердских школ за 2017-2018 учебный год.

— Мы третий год с редакцией Издательского дома «БукЪвица» выпускаем такой альбом. Поверьте, ни в одном городе Новосибирской области такого не делают. Это городской альбом выпускников школ города Бердска… Это говорит о том, что в нашем красивом городе есть семья молодежи, семья выпускников. Любите и помните свой города, — рассказал мэр, вручив журналы классным руководителям и каждому из 11-классников

Видео Славы Душина

Поздравления продолжила начальник городского управления образования Жанна Тузова. А после выпуски школы №2 показали свои выступления, поблагодарив учителей за прекрасные школьные годы и те знания, которые они в них вложили.

Уникальный журнал Выпускник 2018 вручил 11 классникам школы №2 мэр Бердска

Официальная часть последнего звонка в школе №2 Бердска

Родители первоклассников могут забрать свои экземпляры спецвыпуска журнала «Парад. Выпускник-2018» в редакции «Курьер. Среда. Бердск» по адресу: ул. К. Маркса, 24, офис 2 в рабочие дни с 8.00 до 19.00.


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