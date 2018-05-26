Уникальный журнал «Выпускник-2018» вручил 11-классникам школы №2 мэр Бердска

В день последнего звонка 24 мая выпускников школы №2 поздравил с окончанием учебы мэр Бердска Евгений Шестернин. Он дал 11-классникам напутствие — ставить перед собой амбициозные задачи, стремиться к своей цели, не теряя при этом порядочности, человечности и доброты.

— Жизнь — это миг. И стоит ли тратить этот миг на пустые вещи? За этот миг можно сделать очень много. Я желаю вам удачи, любви и взаимопонимания, — обратился Евгений Анатольевич к ученикам, стоящим на пороге школы

Кроме того глава города вручил педагогам и выпускникам «второй» спецвыпуск журнала «Парад», изготовленный Издательским домом «БукЪвица» и администрацией Бердска. Глянцевый журнал-фотоальбом «Выпускник-2018» посвящен бердским школам, их талантливым учителям и ученикам, другим учебным заведениям и предприятиям, где школьники в будущем смогут найти себя через выбор профессии.

Каждому выпускному классу 2018 года в журнале — отдельное посвящение, поэтому фотоальбом поможет сохранить 11-классникам память о родной школе. А их родителям — пополнить семейный архив уникальным экспонатом.

Есть в журнале и важное для первоклашек. Опубликованы фото всех первых классов бердских школ за 2017-2018 учебный год.

— Мы третий год с редакцией Издательского дома «БукЪвица» выпускаем такой альбом. Поверьте, ни в одном городе Новосибирской области такого не делают. Это городской альбом выпускников школ города Бердска… Это говорит о том, что в нашем красивом городе есть семья молодежи, семья выпускников. Любите и помните свой города, — рассказал мэр, вручив журналы классным руководителям и каждому из 11-классников

Видео Славы Душина



Поздравления продолжила начальник городского управления образования Жанна Тузова. А после выпуски школы №2 показали свои выступления, поблагодарив учителей за прекрасные школьные годы и те знания, которые они в них вложили.

Родители первоклассников могут забрать свои экземпляры спецвыпуска журнала «Парад. Выпускник-2018» в редакции «Курьер. Среда. Бердск» по адресу: ул. К. Маркса, 24, офис 2 в рабочие дни с 8.00 до 19.00.