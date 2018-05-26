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По тротуару невозможно пройти или парковка по-хамски

Какие методы борьбы есть в городе с автохамами и куда обращаться в таких ситуациях?

26.05.2018 Нет комментариев

В рубрику «Сообщи свои новости» написала гражданский журналист Лилу:

По тротуару невозможно пройти или парковка по-хамски. Военный городок, Советская 64, тротуар ведущий к дому, по которому невозможно пройти, ни мамам с колясками, ни детям с самокатами и велосипедами, ни прохожим постоянно лезущим на газон, чтобы пройти по заветному тротуару, обойти машины. Какие методы борьбы есть в городе с автохамами и куда обращаться в таких ситуациях?

По тротуару невозможно пройти или парковка по хамски

По тротуару невозможно пройти или парковка по хамски


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500 абитуриентов из Сирии на бюджетные места примет Россия По тротуару невозможно пройти или парковка по-хамски За утонувших в коммунальной яме детей судят экс-директора и мастера МУПа в Новосибирской области

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