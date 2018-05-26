В рубрику «Сообщи свои новости» написала гражданский журналист

По тротуару невозможно пройти или парковка по-хамски. Военный городок, Советская 64, тротуар ведущий к дому, по которому невозможно пройти, ни мамам с колясками, ни детям с самокатами и велосипедами, ни прохожим постоянно лезущим на газон, чтобы пройти по заветному тротуару, обойти машины. Какие методы борьбы есть в городе с автохамами и куда обращаться в таких ситуациях?