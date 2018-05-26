За утонувших в коммунальной яме детей судят экс-директора и мастера МУПа в Новосибирской области

В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по факту гибели двух малолетних детей в р. п. Колывань, сообщил в пятницу старший помощник руководителя регионального управления СКР Дмитрий Чечулин.

Первым отделом по расследованию особо важных дел областного управления Следственного комитета России завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего экс-директора муниципального предприятия Колывани «Коммунальное хозяйство» по обвинению в халатности ( ч. 3 ст. 293 УК РФ) и 39-летнего бывшего мастера водопроводного участка МУПа по обвинению в нарушение правил безопасности при проведении строительных работ (ч. 3 ст. 216 УК РФ).

По версии следствия, 22 ноября 2017 года на участке местности у дома №34 на ул. Советской в Колывани в связи с прорывом водопроводной трубы работниками «Коммунального хозяйства» производились ремонтные работы — был вырыт котлован.

По окончании работ коммунальщики в нарушение требований СНиПа, «Правил по охране труда в строительстве» котлован не зарыли, ограждение для обеспечения безопасности на месте проведения строительных работ не возвели.

2 февраля 2018 два брата возрастом 6 и 11 лет проходили мимо коммунальной ямы и упали туда. Самостоятельно выбраться дети не смогли, в следствии чего утонули — они захлебнулись водой, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

В рамках расследования уголовного дела выполнен комплекс следственных действий, направленных на установление объективной картины происшествия. Назначены и проведены судебно-медицинские экспертизы, строительная и бухгалтерская экспертиза, допрошено более 30 свидетелей, проведено 10 очных ставок, а также обыски в жилищах обвиняемых.

— Кроме того, в ходе расследования уголовного дела внесено 6 представлений, об устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступления, к дисциплинарной ответственности привлечено 4 человека, — рассказал Чечулин.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением после вручения копий обвиняемым будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Зампрокурора Новосибирской области Сергей Медведев утвердил обвинительное заключение в отношении двух коммунальщиков, обвиняемых в халатности, повлекшец смерть людей.

Обвиняемые вину в инкриминируемых преступлениях признали, сообщил 25 мая старший помощник областного прокурора Дмитрий Лямкин. Уголовное дело рассмотрит по существу Колыванский районный суд. Обвиняемым грозит до 7 лет лишения свободы.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», после трагедии ушли со своих постов главы Колывани и Колыванского района.

справка

Статья 293. Халатность

1. Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, если это повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, —

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.

1.1. То же деяние, повлекшее причинение особо крупного ущерба, —

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев.

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, —

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, —

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.