Дизайнеры одежды и аксессуаров соберутся на «Модной провинции» в Бердске

Начинающие дизайнеры одежды, обуви и аксессуаров со всей Новосибирской области соберутся в воскресенье, 27 мая, в бердском Дворце культуры «Родина», чтобы определить лучших.

Конкурс проводится при поддержке министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области. В рамках конкурса более 80 начинающих дизайнеров в возрасте от 4 до 18 лет будут соревноваться в дизайне одежды, обуви и аксессуаров. Все модели, представленные на конкурсе, сделаны участниками самостоятельно: начиная от эскиза и заканчивая готовым изделием.

Конкурс проводится с целью выявления талантливой молодежи в области разработки и создания одежды, обуви и аксессуаров, привлечения внимания молодежи к российским товарам, эстетического воспитания подрастающего поколения, популяризации швейного дела.

Мероприятие пройдет ДК «Родина» Бердска. Начало в 14.00.