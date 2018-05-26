100-летний юбилей отпразднуют погранвойска в Бердске

В понедельник, 28 мая, в свой профессиональный праздник, пограничники Бердска по традиции соберутся в парке Победы у Памятного знака воинам-пограничникам, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» начальника отдела культуры Оксана Мокриенко. В 2018 году российским пограничным войскам исполняется 100 лет.

Юбиляров поздравит глава города Евгений Шестернин и депутаты. Герои торжеств получат грамоты и возложат цветы к Вечному огню на мемориале Славы.

Бердские пограничники активно сотрудничают с ребятами из хоккейного класса лицея№7, проводят уроки мужества, и на празднике, в честь юбилея, школьникам вручат памятные знаки.

День пограничника — особый военный праздник. Тысячи людей по всей стране собираются, чтобы отметить День защитников границы и поблагодарить бывших и действующих военнослужащих за мирное небо над головой.