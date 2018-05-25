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Дренаж в Бердске: Обнародован план осушения затопленных 410 частных домов

В Бердск прибыло все оборудование, необходимое для строительства колодцев лучевой дренажной системы Дождь помешал начать бурение.(ПЛАН, ФОТО)

25.05.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина Нет комментариев

Дренаж в Бердске: Обнародован план осушения затопленных 410 частных домов

Ножи для создания колодца

В распоряжение управления капитального строительства Бердска поступили все материалы, необходимые для создания колодцев лучевого дренажа. На строительную площадку 24 мая доставили кольцевые ножи для создания колодца, а также сегменты колец, из которых будут составлены стены колодца.

Дренаж в Бердске: Обнародован план осушения затопленных 410 частных домов

Ножи

Дренаж в Бердске: Обнародован план осушения затопленных 410 частных домов

Бетонные кольца

Всего на территории частного сектора в Бердске планируется построить 5 колодцев. Они позволят осушить площадь в 50 гектаров, на которой построено 410 частных домов. Несколько из них, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», несколько из них уже разрушились, некоторые — под угрозой обрушения. Виной тому выступающие на поверхность грунтовые воды.

Дренаж в Бердске: Обнародован план осушения затопленных 410 частных домов

План расположения колодцев лучевого дренажа на подтопляемой территории Бердска

В ближайшие дни белгородская компания «Виогем» начнет работы по сооружению системы дренажа. Специалисты по осушению земель рассказывали «Курьер. Среда. Бердск», что один колодец способен собирать воду с 15 га и перекачивать ее в ливневую канализацию.

 


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Весь сюжет: Дренаж и обрушение

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Дренаж в Бердске: Обнародован план осушения затопленных 410 частных домов Обрушение домов в Бердске: пятый дом с семью детьми может рухнуть в любой момент Будут пробки: Отключат два светофора на сложных участках трассы Р-256 в Бердске

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