Дренаж в Бердске: Обнародован план осушения затопленных 410 частных домов

В распоряжение управления капитального строительства Бердска поступили все материалы, необходимые для создания колодцев лучевого дренажа. На строительную площадку 24 мая доставили кольцевые ножи для создания колодца, а также сегменты колец, из которых будут составлены стены колодца.

Всего на территории частного сектора в Бердске планируется построить 5 колодцев. Они позволят осушить площадь в 50 гектаров, на которой построено 410 частных домов. Несколько из них, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», несколько из них уже разрушились, некоторые — под угрозой обрушения. Виной тому выступающие на поверхность грунтовые воды.

В ближайшие дни белгородская компания «Виогем» начнет работы по сооружению системы дренажа. Специалисты по осушению земель рассказывали «Курьер. Среда. Бердск», что один колодец способен собирать воду с 15 га и перекачивать ее в ливневую канализацию.