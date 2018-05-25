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Не поддерживает сдачу в концессию частнику «Комбинат бытовых услуг» Бердска его новый директор

Владимир Воспанчук считает, что принял главное ресурсоснабжающее предприятие в критическом состоянии с долгом в 500 млн рублей. Он обещает, что 40 газовых котельных не построят и рассматриваются разные варианты по сбору платежей, а не только через «Новосибирскэнергосбыт».

25.05.2018 Фото: Курьер.Среда.Бердск 2 коммент.

Не поддерживает сдачу в концессию частнику «Комбинат бытовых услуг» Бердска его новый директор

Владимир Воспанчук готов к открытому диалогу со СМИ

25 мая редакция «Курьер. Среда. Бердск» получила ответы на письменный запрос на имя директора МУП КБУ Владимира Воспанчука. Он сменил в должности подозреваемого в «хищении воды» на 190 млн рублей Александра Кожина. Назначение произошло в начале апреля. Уже более месяца новый руководитель главного ресурсоснабжающего предприятия города находится «в тени», во всяком случае, пока не стал публичной фигурой. Просьбы о живом интервью через пресс-службу не принесли результата, поэтому редакция отправила на имя директора запрос и сегодня получила ответы. «Курьер. Среда. Бердск» делится ими с нашими читателями.

Интервью

Почти два месяца МУП КБУ Бердска руководит Владимир Воспанчук. Хотелось бы узнать, в каком состоянии, по его мнению, он принял главное коммунальное предприятие Бердска?

В.В.  В критическом состоянии.

Каков размер долга МУП КБУ на 1 мая 2018 года перед поставщиками ресурсов? В частности за газ и уголь?

В.В.  Общая задолженность порядка 500 млн руб., из них за газ — более 100 млн руб., за уголь — 50 млн руб., перед ТГК1 (частная котельная, отапливающая треть Бердска — прим. ред.) — более 100 млн руб, за транзит газа — 15 млн руб.

Каков долг населения Бердска перед МУП КБУ за потребленные ресурсы? Каков размер долга свыше 1 года из общей суммы долга?

В.В. Долг населения 384 млн руб., свыше 1 года — 124 млн руб.

Какие долги есть у управляющих компаний Бердска перед МУП КБУ и за какие ресурсы за 2016, 2017 и 2018 годы?

Ответ: в млн руб

ДО

2016

 2016 2017 2018 на

25.05
вода 5 1 8 7 13
стоки 25 3 5 13 48
тепло 35 9 25 103 186
гор.вода 26 8 5 28 57
итого 91 21 43 151 304

Есть ли в планах отказ от услуг «Новосибирскэнергосбыта» по сбору платежей с населения и юридических лиц в Бердске? Каков размер оплаты МУП КБУ за эти услуги «Новосибирскэнергосбыту»?

В.В. Рассматриваются все сценарии работы. Размер оплаты порядка 26 млн руб. в год.

Каким, по Вашему мнению, должна быть структура управления МУП КБУ? Сколько замов у Вас есть на 1 мая 2018 года?

В.В. Как и раньше, есть четыре заместителя: по экономике и финансам, технический директор, по строительству и общим вопросам, коммерческий директор. Структура практически полностью соответствует потребностям.

Для каких задач Вами принят на работу заместитель по строительству? Что будет входить в его обязанности?

В.В. Задачи по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту.

Следует ли Бердску продолжить работу по заключению концессионного соглашения с МУП КБУ Бердска?

В.В. Нет

Будет ли пересмотрена схема теплоснабжения Бердска? Или доработана схема по 40 газовым котельным?

В.В.  Схемы из 40 газовых котельных не будет. Изменение текущей схемы теплоснабжения обсуждается.

Что необходимо улучшить или изменить в работе главного коммунального предприятия Бердска?

В.В. Учет, администрирование, финансовую платежную дисциплину.

С какими финансовыми результатами сработало МУП КБУ в первом квартале 2018 года? Каков оборот  денежных средств, по каким статьям и в каком объеме были расходы, каков размер прибыли?

В.В. Результат отрицательный. Подробный баланс есть в общем доступе на сайте.

Каким образом Вы собираетесь строить общение со СМИ Бердска?

В.В. Я готов к открытому диалогу.

 


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Весь сюжет: Незаконная вода

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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Еще один зашкварился .

    Thumb up 3 Thumb down 1

  2. Аноним

    как это так,от опытного управленца принял предприятие в критическом состоянии? Быть такого не может,ведь арестант в думе советы давал.За два месяца и этот управленец ничего не сделал

    Thumb up 1 Thumb down 0

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