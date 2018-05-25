Будут пробки: Отключат два светофора на сложных участках трассы Р-256 в Бердске

В субботу, 26 мая, на выезде из Бердска два участка дорог останутся без светофоров – на бердском участке федеральной трассы Чуйском тракте отключат два объекта.

По информации «Сибуправтодора», регулировщики не будут работать с 8.00 и до 13.00 в районе Нового поселка. А с 13.00 до 17.00 — на перекрестке трассы с ул. Химзаводской.

Как сообщили в ведомстве, на участках будут производиться работы по замене опор светофорных объектов.

— Просим водителей при проезде участков руководствоваться дорожными знаками и разметкой, приносим извинения за временные неудобства, — отметили в «Сибуправтодоре».

Автомобилисты полагают, что пробок не избежать.