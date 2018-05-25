Повышения пенсионного возраста можно ожидать уже в 2019 году

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«Табу на тему сняты, выборы прошли, проблемы не ждут. Теперь вопрос о грабеже самой нищей и незащищенной части населения выходит в практическую плоскость. Правящее сословие прошлось катком по российской экономике, оставив за собой развалины и тлеющие головешки, пришло время залазить в карман тем, кого еще ограбили не до конца — пенсионерам.
Россия, как социальная система, находится в жестком и неразрешимом системном кризисе. Она работает исключительно на поддержание своей устойчивости — на развитие у нее просто нет ресурса. Но даже тот, который есть, уже недостаточен для устойчивого ее существования. Стоит вопрос о поиске новых источников ресурсов, при этом действует предельно жесткая установка — ни при каких обстоятельствах не может быть затронуто правящее сословие.
Пенсионеры — вполне логичный шаг в поиске дополнительного ресурса. Пенсионеры в путинской России — бессмысленное обременение. Если раньше эти люди имели хоть какую-то ценность в электоральном смысле, голосуя в силу возрастных предпочтений за стабильность и власть, ее олицетворяющую, то сегодня, с развитием технологий правильного подсчета любых выборов, в населении вообще нужда отпала. Да хоть вообще не приходите на выборы, результат 70/70 будет достигнут и без вас. А потребуется — и 90/90. Никаких других причин содержать это никчемное старичье у власти больше нет, поэтому с точки зрения поиска ресурса всё верно: эта часть населения безропотно сдохнет, не создав для бар никаких проблем.» (с)
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Для кого вы это пишете? Тем,кому сейчас 30,все равно,что будет через 30 лет-дожить ещё надо… Те,кому 55-58, потерпят год-другой-60 лет же терпели…
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Да можно вообще пенсии отменять. Уже в этом году.
Россияне судя по результатам мартовских выборов только за!
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Вова вошёл в раж
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