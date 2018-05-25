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Повышения пенсионного возраста можно ожидать уже в 2019 году

Вице-премьер Татьяна Голикова не исключила, что изменения в пенсионной системе произойдут очень скоро.

25.05.2018 Фото: Кремлин.ру 4 коммент.

Повышения пенсионного возраста можно ожидать уже в 2019 году

в правительстве возглавила социальный блок

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова не исключает, что первые изменения в системе пенсионного обеспечения в России могут произойти уже в 2019 году. Об этом она заявила журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

«Пенсионная реформа — это же не сиюминутная тема. Какие-то изменения, возможно, будут приняты в 2019 году, а какие-то будут продолжены и дальше», — сказала она.

Голикова подчеркнула, что тема пенсионной реформы — многоплановая. «Там есть разные темы: тема обычных пенсий, тема пенсионного возраста, тема досрочных пенсий», — сказала она.


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    «Табу на тему сняты, выборы прошли, проблемы не ждут. Теперь вопрос о грабеже самой нищей и незащищенной части населения выходит в практическую плоскость. Правящее сословие прошлось катком по российской экономике, оставив за собой развалины и тлеющие головешки, пришло время залазить в карман тем, кого еще ограбили не до конца — пенсионерам.
    Россия, как социальная система, находится в жестком и неразрешимом системном кризисе. Она работает исключительно на поддержание своей устойчивости — на развитие у нее просто нет ресурса. Но даже тот, который есть, уже недостаточен для устойчивого ее существования. Стоит вопрос о поиске новых источников ресурсов, при этом действует предельно жесткая установка — ни при каких обстоятельствах не может быть затронуто правящее сословие.
    Пенсионеры — вполне логичный шаг в поиске дополнительного ресурса. Пенсионеры в путинской России — бессмысленное обременение. Если раньше эти люди имели хоть какую-то ценность в электоральном смысле, голосуя в силу возрастных предпочтений за стабильность и власть, ее олицетворяющую, то сегодня, с развитием технологий правильного подсчета любых выборов, в населении вообще нужда отпала. Да хоть вообще не приходите на выборы, результат 70/70 будет достигнут и без вас. А потребуется — и 90/90. Никаких других причин содержать это никчемное старичье у власти больше нет, поэтому с точки зрения поиска ресурса всё верно: эта часть населения безропотно сдохнет, не создав для бар никаких проблем.» (с) :-!

    Thumb up 7 Thumb down 2

    • Роппрек

      Для кого вы это пишете? Тем,кому сейчас 30,все равно,что будет через 30 лет-дожить ещё надо… Те,кому 55-58, потерпят год-другой-60 лет же терпели…

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  2. Аноним

    Да можно вообще пенсии отменять. Уже в этом году.

    Россияне судя по результатам мартовских выборов только за!

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  3. Аноним

    Вова вошёл в раж :-D

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