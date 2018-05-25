Повышения пенсионного возраста можно ожидать уже в 2019 году

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова не исключает, что первые изменения в системе пенсионного обеспечения в России могут произойти уже в 2019 году. Об этом она заявила журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

«Пенсионная реформа — это же не сиюминутная тема. Какие-то изменения, возможно, будут приняты в 2019 году, а какие-то будут продолжены и дальше», — сказала она.

Голикова подчеркнула, что тема пенсионной реформы — многоплановая. «Там есть разные темы: тема обычных пенсий, тема пенсионного возраста, тема досрочных пенсий», — сказала она.