Контракты на 127 млн рублей на ремонт дорог по президентскому проекту заключил Бердск

В рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» на 2018 год в Бердске заключены муниципальные контракты на выполнение работ по всем участкам, включенным в программу. Об этом сегодня, 25 мая, сообщили в пресс-центре мэрии.

— ремонт автомобильной дороги ул. Лунная (от ул. Боровая до здания по 11А по ул. Лунная), муниципальный контракт от 21.05.2018 № Ф.2018.208886 на сумму 84 516976,03 рублей заключен с ООО «Дорсиб плюс», срок исполнения контракта до 01.08.2018 года. В рамках муниципального контракта предусмотрены ремонт дорожного полотна, устройство тротуаров, установка дорожных знаков, устройство барьерного ограждения, установка 2-х светофорных объектов (перекресток ул. Лунная и ул. Боровая и перекресток ул. Лунная и Красная Сибирь), ремонт освещения, нанесение разметки.

— комплекс мероприятий по ликвидации аварийно-опасного участка ул. Островского , муниципальный контракт от 03.04.2018 № Ф.2018.125413 на сумму 7 274 286,00 рублей заключен с ООО «ПРОЕКТ ИНЖИНИРИНГ», срок исполнения контракта до 15.07.2018 года. В рамках муниципального контракта предусмотрена установка дорожных знаков, устройство барьерного ограждения, замена светофорного объекта, ремонт дорожного полотна на перекрестке, устройство тротуара, нанесение разметки.

— комплекс мероприятий по ликвидации аварийно-опасных участков ул. Ленина, ул. Ленина, муниципальный контракт от 20.04.2018 №Ф.2018.150242 на сумму 8 066815,12 рублей заключен с государственным бюджетным учреждением Новосибирской области «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение», срок исполнения контракта до 15.06.2018 года. В рамках муниципального контракта предусмотрена установка дорожных знаков, Г-образных опор, устройство барьерного ограждения, нанесение разметки термопластиком.

— комплекс мероприятий по ликвидации аварийно-опасных участков ул. Ленина, ул. Ленина, муниципальный контракт от 16.04.2018 №Ф.2018.142179 на сумму 2 849 999,72 рублей заключен с ООО «ГИС-эксперт» срок исполнения контракта до 15.06.2018 года. В рамках данного контракта будет произведена установка приборов фото-видеофиксации для предотвращения нарушения скоростного режима предусмотренного на ул. Ленина.

— комплекса мероприятий по ликвидации аварийно-опасного участка ул. Ленина, муниципальный контракт от 30.03.2018 № Ф.2018.105395 на сумму 2446358,00 рублей заключен с ООО Строительная компания «Лидер-Строй», срок исполнения контракта до 15.06.2018 года. В рамках муниципального контракта предусмотрена установка дорожных знаков, Г-образных опор, устройство барьерного ограждения, нанесение разметки термопластиком.