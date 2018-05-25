КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам
продам
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Дренаж в Бердске: Обнародован план осушения затопленных 410 частных домов

Обрушение домов в Бердске: пятый дом с семью детьми может рухнуть в любой момент

Будут пробки: Отключат два светофора на сложных участках трассы Р-256 в Бердске

Фотомарафон «Я блондинка! Я брюнетка! А я рыжая!» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»

Повышения пенсионного возраста можно ожидать уже в 2019 году

Благодарим! Надёжные партнеры газеты «Курьер.Среда.Бердск»

Кино, концерты, выставки. Узнай афишу на www.afishanso.ru

Через суд выгоняют родители из дома 30-летнего сына

Контракты на 127 млн рублей на ремонт дорог по президентскому проекту заключил Бердск

Кудрин: правительство — это такой тигр, который готовится к прыжку

Последние комментарии

Май 2018
M T W T F S S
« Apr    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


Контракты на 127 млн рублей на ремонт дорог по президентскому проекту заключил Бердск

Заключены договоры на ремонт всех, попавших в программу «Безопасные и качественные дороги», участков. Приведут в порядок улицы Ленина, Лунную и Островского.(ОБЪЕМ РАБОТ)

25.05.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.

Контракты на 127 млн рублей на ремонт дорог по президентскому проекту заключил Бердск

К осени ул. Лунная преобразится до неузнаваемости

В рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» на 2018 год в Бердске заключены муниципальные контракты на выполнение работ по всем участкам, включенным в программу. Об этом сегодня, 25 мая, сообщили в пресс-центре мэрии.

— ремонт автомобильной дороги ул. Лунная (от ул. Боровая до здания по 11А по ул. Лунная), муниципальный контракт от 21.05.2018 № Ф.2018.208886 на сумму 84 516976,03 рублей заключен с ООО «Дорсиб плюс», срок исполнения контракта до 01.08.2018 года. В рамках муниципального контракта предусмотрены ремонт дорожного полотна, устройство тротуаров, установка дорожных знаков, устройство барьерного ограждения, установка 2-х светофорных объектов (перекресток ул. Лунная и ул. Боровая и перекресток ул. Лунная и Красная Сибирь), ремонт освещения, нанесение разметки.

— комплекс мероприятий по ликвидации аварийно-опасного участка ул. Островского , муниципальный контракт от 03.04.2018 № Ф.2018.125413 на сумму 7 274 286,00 рублей заключен с ООО «ПРОЕКТ ИНЖИНИРИНГ», срок исполнения контракта до 15.07.2018 года. В рамках муниципального контракта предусмотрена установка дорожных знаков, устройство барьерного ограждения, замена светофорного объекта, ремонт дорожного полотна на перекрестке, устройство тротуара, нанесение разметки.

— комплекс мероприятий по ликвидации аварийно-опасных участков ул. Ленина, ул. Ленина, муниципальный контракт от 20.04.2018 №Ф.2018.150242 на сумму 8 066815,12 рублей заключен с государственным бюджетным учреждением Новосибирской области «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение», срок исполнения контракта до 15.06.2018 года. В рамках муниципального контракта предусмотрена установка дорожных знаков, Г-образных опор, устройство барьерного ограждения, нанесение разметки термопластиком.

— комплекс мероприятий по ликвидации аварийно-опасных участков ул. Ленина, ул. Ленина, муниципальный контракт от 16.04.2018 №Ф.2018.142179 на сумму 2 849 999,72 рублей заключен с ООО «ГИС-эксперт» срок исполнения контракта до 15.06.2018 года. В рамках данного контракта будет произведена установка приборов фото-видеофиксации для предотвращения нарушения скоростного режима предусмотренного на ул. Ленина.

— комплекса мероприятий по ликвидации аварийно-опасного участка ул. Ленина, муниципальный контракт от 30.03.2018 № Ф.2018.105395 на сумму 2446358,00 рублей заключен с ООО Строительная компания «Лидер-Строй», срок исполнения контракта до 15.06.2018 года. В рамках муниципального контракта предусмотрена установка дорожных знаков, Г-образных опор, устройство барьерного ограждения, нанесение разметки термопластиком.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Дренаж в Бердске: Обнародован план осушения затопленных 410 частных домов Обрушение домов в Бердске: пятый дом с семью детьми может рухнуть в любой момент Будут пробки: Отключат два светофора на сложных участках трассы Р-256 в Бердске

(2) Комментариев

  1. Аноним

    Как я понял, поставят камеры, разметку на ямы, поставят заборы. Особенно радуют заборы.
    Сами дороги, тротуары и особенно Первомайская пролетают.
    «Кашель Лаврова.»

    Thumb up 2 Thumb down 0

  2. Аноним

    Блин! Даже ремонт дорог без президента не обходится. Жили-жили и дожили :-!

    Что дальше? Детишек-то зачинать без проекта президента ещё сможем или уже и это — тоже никак?

    Thumb up 1 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Юджин Сервис - Весеннее таяние цен и другие хорошие новости!
Юджин-Сервис, ООО, Авторизованный сервисный центр
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика