В растрате и халатности подозревает СК глав МЧС и ОНД Кузбасса

Возбуждено уголовное дело в отношении руководителей главка МЧС Кузбасса, сообщила сегодня, 25 мая, официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело в отношении начальника ГУ МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова, начальника отдела надзора деятельности Кемерово, Березовского и Кемеровского района Григория Терентьева и иных лиц. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.293 УК РФ (халатность) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата).

По версии следствия, Мамонтов и Терентьев, действуя в нарушение требований Федерального закона «О пожарной безопасности» и постановления правительства РФ «О федеральном государственном пожарном надзоре» не запланировали и не провели в период 2017-2018 годов проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня».

При этом проверка соблюдения требований пожарной безопасности ТРЦ «Зимняя вишня» согласно действующему законодательству должна быть осуществлена до 18 марта 2018 года, о чем было достоверно известно Мамонтову и Терентьеву.

В результате указанной халатности Мамонтова и Терентьева 25 марта 2018 года произошел пожар в здании ТРЦ «Зимняя вишня». От отравления продуктами горения, угарным газом и полученных термических ожогов погибло 60 лиц, из которых 37 несовершеннолетних, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

— Кроме того, установлено, что в период с июня 2015 по апрель 2018 года начальник Главного управления МЧС России по Кемеровской области Мамонтов с использованием своего служебного положения при пособничестве неустановленных пока лиц совершил хищение вверенного ему имущества — денежных средств главного управления на сумму более 1,8 млн рублей, что является особо крупным размером, путем растраты в пользу третьих лиц.

Мамонтов задержан, с Терентьевым проводятся следственные действия. В ближайшее время следователи планируют предъявить им обвинение по указанным статьям, а также обратиться с ходатайством в суд об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

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