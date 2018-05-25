Срочно ликвидировать парковки у бизнес-центра «Вега» приказал минтранс власти Бердска

Через месяц парковки в этом месте на ул. Ленина уберут
Представители министерства транспорта Новосибирской области и Федерального Управления автодорог сегодня, 25 мая, побывали в Бердске. Комиссия оценивала и контролировала работы, проводимые в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».
Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» начальник управления ЖКХ Владимир Захаров, визит носил ознакомительный характер. Так как ФУАД и минтранс курируют в регионе приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги», они регулярно контролируют сроки и качество выполняемых работ.
В Бердске на данном этапе реализации проекта нареканий ни сроки, ни качество не вызвали, уточнили в пресс-центре мэрии.
Комиссия осматривает бердские дороги, попавшие в программу БКД
Единственное, в части чего было категорическое требование комиссии – приведение к нормативам проблемного участка на пересечении улиц Кирова и Ленина. Для соответствия нормативам в зоне перекрестка, вдоль проезжей части, необходимо ликвидировать парковочное пространство.
По словам Захарова, уже в июне начнут убирать незаконные парковки у бизнес-центра «Вега». Их перекроют бордюрным камнем, чтобы не было въезда.
— Парковку построили лет 30 назад. Сейчас это является грубейшим нарушением. Норматив гласит о том, что и слева, и справа от светофора не должно быть парковок. Никто из проверяющих до сих пор не обращал на это внимания. А сейчас нам в категорической форме указали на это безобразие, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Николаевич.
По его словам, участок дороги на ул. Ленина — от ул. Горького до ул. Кирова — попал в список мест с высокой концентрацией ДТП. А такие участки дорог принудительно попали в программу «Безопасные и качественные дороги». И поэтому их срочно нужно приводить в соответствие нормативам. Невзирая на то, что бердские предприниматели против ликвидации парковочных мест у МСЧ «Вега».
В июне, полагает Захаров, приступят к устранению нарушений — сноса парковок.
Следующий визит областной комиссии планируется через месяц.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
Вспомним слова Лаврова. «Де..лы» и этим все сказано!!!!!!!!
6 4
У Лаврова зятек прибрал «Магнит» вот мы с вами де….ы
4 1
«Безопасные и качественные дороги».
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/05/25/355414-srochno-likvidirovat-parkovki-u-biznes-centra-vega-prikazal-mintrans-vlasti-berdska
Машина нужна для перемещения из пункта Б в пункт А.
Если не будет этих пунктов, то зачем машина?
Но когда зимой автомобилисты массово пересаживаются на общественной транспорт, становится ясно, что общественный транспорт не может вместить всех желающих.
Кроме того при поездке из Б в А проходится проехать все буквы алфавита да ещё с пересадкой, а то и двумя.
А минтран, чо минтранс, решений нет, одни запреты.
А с ивоными схемами движения, похоже им ГАЗПРОМНЕФТЬ доплачивает.
Вспомнил анекдот.
-Товарищ прапорщик, разрешите телевизор посмотреть.
— Разрешаю, смотрите, но не включайте.
(не будет дорог и машин — не будет и аварий)
3 3
Кто-то купил бордюрный заводик.
2 3
ПАТП теперь рулит. Счас ещё автобусные остановки оптимизируют, чтобы на весь город было штук пять, и будет всем «счастье».
1 4
Дуркуют.
Стоянка(парковка) запрещается — на пересечении проезжих частей и ближе 5 м от края пересекаемой проезжей части, за исключением стороны напротив бокового проезда трехсторонних пересечений (перекрестков), имеющих сплошную линию разметки или разделительную полосу.
3 2
Снесите кто нибудь Захарова в Москву. Они там все такие.
5 0
Правильно, пускай пешком ходят с такими ценами на бензин.
5 0