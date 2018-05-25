Срочно ликвидировать парковки у бизнес-центра «Вега» приказал минтранс власти Бердска

Представители министерства транспорта Новосибирской области и Федерального Управления автодорог сегодня, 25 мая, побывали в Бердске. Комиссия оценивала и контролировала работы, проводимые в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» начальник управления ЖКХ Владимир Захаров, визит носил ознакомительный характер. Так как ФУАД и минтранс курируют в регионе приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги», они регулярно контролируют сроки и качество выполняемых работ.

В Бердске на данном этапе реализации проекта нареканий ни сроки, ни качество не вызвали, уточнили в пресс-центре мэрии.

Единственное, в части чего было категорическое требование комиссии – приведение к нормативам проблемного участка на пересечении улиц Кирова и Ленина. Для соответствия нормативам в зоне перекрестка, вдоль проезжей части, необходимо ликвидировать парковочное пространство.

По словам Захарова, уже в июне начнут убирать незаконные парковки у бизнес-центра «Вега». Их перекроют бордюрным камнем, чтобы не было въезда.

— Парковку построили лет 30 назад. Сейчас это является грубейшим нарушением. Норматив гласит о том, что и слева, и справа от светофора не должно быть парковок. Никто из проверяющих до сих пор не обращал на это внимания. А сейчас нам в категорической форме указали на это безобразие, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Николаевич.

По его словам, участок дороги на ул. Ленина — от ул. Горького до ул. Кирова — попал в список мест с высокой концентрацией ДТП. А такие участки дорог принудительно попали в программу «Безопасные и качественные дороги». И поэтому их срочно нужно приводить в соответствие нормативам. Невзирая на то, что бердские предприниматели против ликвидации парковочных мест у МСЧ «Вега».

В июне, полагает Захаров, приступят к устранению нарушений — сноса парковок.

Следующий визит областной комиссии планируется через месяц.