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Срочно ликвидировать парковки у бизнес-центра «Вега» приказал минтранс власти Бердска

Уже в июне начнут убирать незаконные парковочные места на 18-м квартале. Их перекроют бордюрным камнем, чтобы не было въезда.

25.05.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Пресс-центра мэрии 8 коммент.

Срочно ликвидировать парковки у бизнес центра «Вега» приказал минтранс власти Бердска

Через месяц парковки в этом месте на ул. Ленина уберут

Представители министерства транспорта Новосибирской области и Федерального Управления автодорог сегодня, 25 мая, побывали в Бердске. Комиссия оценивала и контролировала работы, проводимые в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» начальник управления ЖКХ Владимир Захаров, визит носил ознакомительный характер. Так как ФУАД и минтранс курируют в регионе приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги», они регулярно контролируют сроки и качество выполняемых работ.

В Бердске на данном этапе реализации проекта нареканий ни сроки, ни качество не вызвали, уточнили в пресс-центре мэрии.

Срочно ликвидировать парковки у бизнес центра «Вега» приказал минтранс власти Бердска

Комиссия осматривает бердские дороги, попавшие в программу БКД

Единственное, в части чего было категорическое требование комиссии – приведение к нормативам проблемного участка на пересечении улиц Кирова и Ленина. Для соответствия нормативам в зоне перекрестка, вдоль проезжей части, необходимо ликвидировать парковочное пространство.

По словам Захарова, уже в июне начнут убирать незаконные парковки у бизнес-центра «Вега». Их перекроют бордюрным камнем, чтобы не было въезда.

— Парковку построили лет 30 назад. Сейчас это является грубейшим нарушением. Норматив гласит о том, что и слева, и справа от светофора не должно быть парковок. Никто из проверяющих до сих пор не обращал на это внимания. А сейчас нам в категорической форме указали на это безобразие, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Николаевич.

По его словам, участок дороги на ул. Ленина — от ул. Горького до ул. Кирова — попал в список мест с высокой концентрацией ДТП. А такие участки дорог принудительно попали в программу «Безопасные и качественные дороги». И поэтому их срочно нужно приводить в соответствие нормативам. Невзирая на то, что бердские предприниматели против ликвидации парковочных мест у МСЧ «Вега».

В июне, полагает Захаров, приступят к устранению нарушений — сноса парковок.
Следующий визит областной комиссии планируется через месяц.


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(8) Комментариев

  1. Аноним

    Вспомним слова Лаврова. «Де..лы» и этим все сказано!!!!!!!!

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  2. Аноним

    «Безопасные и качественные дороги».

    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/05/25/355414-srochno-likvidirovat-parkovki-u-biznes-centra-vega-prikazal-mintrans-vlasti-berdska

    Машина нужна для перемещения из пункта Б в пункт А.
    Если не будет этих пунктов, то зачем машина? :(
    Но когда зимой автомобилисты массово пересаживаются на общественной транспорт, становится ясно, что общественный транспорт не может вместить всех желающих. :(
    Кроме того при поездке из Б в А проходится проехать все буквы алфавита да ещё с пересадкой, а то и двумя.
    А минтран, чо минтранс, решений нет, одни запреты.
    А с ивоными схемами движения, похоже им ГАЗПРОМНЕФТЬ доплачивает.
    Вспомнил анекдот.
    -Товарищ прапорщик, разрешите телевизор посмотреть.
    — Разрешаю, смотрите, но не включайте.
    (не будет дорог и машин — не будет и аварий)

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  3. Аноним

    Кто-то купил бордюрный заводик. 8) 8) 8)

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  4. Аноним

    ПАТП теперь рулит. Счас ещё автобусные остановки оптимизируют, чтобы на весь город было штук пять, и будет всем «счастье».

    Thumb up 1 Thumb down 4

  5. Аноним

    Дуркуют.
    Стоянка(парковка) запрещается — на пересечении проезжих частей и ближе 5 м от края пересекаемой проезжей части, за исключением стороны напротив бокового проезда трехсторонних пересечений (перекрестков), имеющих сплошную линию разметки или разделительную полосу.

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  6. Аноним

    Снесите кто нибудь Захарова в Москву. Они там все такие.

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  7. Аноним

    Правильно, пускай пешком ходят с такими ценами на бензин.

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