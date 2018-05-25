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Кудрин: правительство — это такой тигр, который готовится к прыжку
Тигр, который готовится к прыжку — куда? В сторону? За рубежи нашей многострадальной родины?
Впрочем, с учётом того что несколько человек в правительстве — это дети членов «ближнего круга» — типа сына Патрушева, есть и другие мнения о предназначении этого правительства. Никто никуда прыгать не собирается. Скорее наоборот:
«Кабинет министров, утвержденный Путиным, должен обеспечить переход активов и власти к детям нынешних правителей России» — считает входящий в президентский пул политолог Константин Эггерт.
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Много ненужных заявлений делает! Поставили на Счётную палату — вот и считай!
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ну, если правительство это тигр, то народ это ягненок ему на пропитание ….
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Ватаголовые, вы сами то в этот шлак от своих хозяев верите???
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