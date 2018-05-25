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Кудрин: правительство — это такой тигр, который готовится к прыжку

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Кудрин: правительство — это такой тигр, который готовится к прыжку

И мы в ближайшее время узнаем те самые прорывные и достаточно продвинутые реформы», — сказал Кудрин в своем выступлении в рамках ПМЭФ.

25.05.2018 Фото: кремлин.ру 4 коммент.

Кудрин: правительство — это такой тигр, который готовится к прыжку

Алексей Кудрин

Новый глава Счетной палаты Алексей Кудрин сравнил новое правительство РФ с тигром, который готовится к прыжку.
«У меня складывается впечатление, что в майском указе президента даны очень амбициозные задачи, а правительство выжидает, как на них ответить…. У меня сейчас складывается впечатление, что правительство — это такой тигр, который готовится к прыжку. И мы в ближайшее время узнаем те самые прорывные и достаточно продвинутые реформы», — сказал Кудрин в своем выступлении в рамках ПМЭФ.
ПМЭФ-2018 проходит в Петербурге 24-26 мая.

Источник: РИА Новости


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    Тигр, который готовится к прыжку — куда? В сторону? За рубежи нашей многострадальной родины? :-D

    Впрочем, с учётом того что несколько человек в правительстве — это дети членов «ближнего круга» — типа сына Патрушева, есть и другие мнения о предназначении этого правительства. Никто никуда прыгать не собирается. Скорее наоборот:

    «Кабинет министров, утвержденный Путиным, должен обеспечить переход активов и власти к детям нынешних правителей России» — считает входящий в президентский пул политолог Константин Эггерт.

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  2. Гость

    Много ненужных заявлений делает! Поставили на Счётную палату — вот и считай! :(

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  3. Аноним

    ну, если правительство это тигр, то народ это ягненок ему на пропитание …. :(

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  4. Аноним

    Ватаголовые, вы сами то в этот шлак от своих хозяев верите???

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