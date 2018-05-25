В геноциде обвинил пациент здравоохранение Бердска
СМИ: Абрамович приехал в Израиль за гражданством
За полчаса разобрали вещи на бесплатной ярмарке в Бердске
Дело порвавшего щеку подростка на стройке передали в Следственный комитет Бердска
Массовое обрушение домов в любой момент может спровоцировать ЧС в Бердске
600 млрд рублей доплатили в госбольницах граждане России за 2017 год
Путин: признаем результаты следствия по сбитому малазийскому Boeing при участии в расследовании
Жалобу на решение суда по незаконному увольнению главы СК Бердска готовит адвокат Копырина
60 бизнесменов наградил в честь профессионального праздника мэр Бердска
Альбом «Выпускник-2018» вручат всем 11-классникам Бердска на последнем звонке