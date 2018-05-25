СМИ: Абрамович приехал в Израиль за гражданством

В Кремле не знают о поездке российского бизнесмена Романа Абрамовича в Израиль якобы с целью получения гражданства. «Мы не отслеживаем пути перемещения и поездки наших предпринимателей», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Однако газета «Исраэль ха-Йом» сообщила о приезде Абрамовича в Израиль, чтобы «завершить процесс иммиграции».

Ранее издание The Bell со ссылкой на источники, близкие к бизнесмену, писало, что у него возникли сложности с продлением британской визы. Она истекла больше трех недель назад.

По словам источника РИА Новости, речь идет о затянувшейся процедуре продления, а не об отказе.

В свою очередь, Daily Telegraph утверждает, что Абрамовичу для получения новой визы, возможно, придется объяснить происхождение своих доходов.