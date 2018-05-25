Ужас! Коммуналка в Бердске значительно дороже, чем в Новосибирске!

Почему? Это же область!

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От редакции:

А потому, что это Бердск! А вы как думаете?

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