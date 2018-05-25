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Ужас! Коммуналка в Бердске значительно дороже, чем в Новосибирске!

Почему? Это же область!

25.05.2018 3 коммент.

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Ольга:
Ужас!!!Коммуналка в Бердске значительно дороже, чем в Новосибирске!!!
Какой ужас, переехали из Новосибирска в Бердск.. коммуналка значительно дороже по сравнению с городом(((((Почему? Это же область!


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(3) Комментариев

  1. Вася

    Ехайте обратно. Перед переездом не могли узнать что и как в области?

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  2. Аноним

    Щас такие понаедут, потом будут требовать присоединения к Новосибирску.. =)

    Thumb up 0 Thumb down 2

  3. Организатор

    Этож «элитный» городок наш Бердск! почти Рублевка,платим больше чем город и не ропщем

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