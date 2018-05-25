В геноциде обвинил пациент здравоохранение Бердска

79-летний Владимир Романовский, член бердского Совета старейшин и бывший руководитель ЖКХ Бердска, на днях на себе ощутил «то горе», которое испытывают жители Бердска, вынужденные сталкиваться с местной медициной. Точнее, с организацией городского здравоохранения.

После безуспешных попыток попасть на прием к окулисту Владимир Давыдович приехал за талоном 23 мая в 5 часов утра. И был пятым в очереди. Получил в регистратуре талон на прием к доктору только тот, кто приехал в 4.00, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Романовский.

-В регистратуре мне сказали , что до 5 июня «все разложено», а на 6-е число еще нет разрешение. Как быть, спрашиваю, если я хочу попасть к окулисту. «Я не знаю», ответили мне, — описал ситуацию старейшина.

После этого он направился к главному врачу бердской ЦГБ Юрию Краморову. Он в отпуске.

-Я удивился, что он в отпуске тогда, когда не может наладить работу. Так нельзя. Шахатовой (заместитель главного врача — прим. ред.) я тоже не дождался. Я приехал около 8 часов. просидел до 9 часов. Секретарь ничего не знает. Пока сидел разговорился с женщиной, у которой онкология. Ей было назначено к Шахатовой на вчерашний день, но она была занята. Женщина просидела два часа. Ушла домой и позвонила секретарю: дескать скажите, что я не дождалась, пусть назначит другое время. Тишина, — вспоминает Владимир Давыдович.

По словам женщины, когда ее записывали на прием первый раз, Шахатова рассказала о больших трудностях в стране с квотами на операции. После того, как бердчанка обратилась в областной минздрав, заместитель главврача бердской ЦГБ сама ей перезвонила и назначила встречу.

-Я не один, получается. До каких пор будет заниматься геноцидом здравоохранение в Бердске! Когда было назначение на пост главврача Краморова, глава города обратился к Совету старейшин за советом. Мы, конечно, кивали головами — да, свой человек. Но я понял, что мы сильно ошиблись. И мои товарищи в Совете старейшин тоже считают, что мы ошиблись, поддержав кандидатуру Краморова. Если человек не хочет никуда стучаться, никто не откроет. Это безобразие! Как страшно чувствовать себя угнетенным, — высказался Владимир Романовский.

Он вспомнил еще один печальный эпизод, связанный с посещением больницы. 1 мая записался на прием к терапевту — на 17-е число только. В коридоре у дверей кабинета сидели четверо. Просидели час. В регистратуре сказали, что врач болеет.

-А почему не написать объявление на двери? Это организовать надо главврачом. А он в отпуск ушел. Сначала наладить работу подведомственного учреждения надо, а потом отдыхать от трудов праведных, — возмущен Владимир Давыдович.

По его словам, толпы людей, толпящиеся у регистратуры в 8 часов утра чувствуют себя униженными просителями, хотя пришли за медицинской помощью, которая гарантирована государством и предоставляется за деньги налогоплательщиков.

-А сначала люди на улице часами в очереди стоят. И ведь зимой такая же ситуация. И наблюдается такая картина уже много лет. Наверное, думают, быстрее вымрут, — рассуждает уважаемый пенсионер. — Доктор все время на мои жалобы на здоровье говорит: «Что вы хотели, вам уже столько лет». А мне почему-то еще пожить хочется.

Своими примерами Романовский отвечает Краморову, который требует фактов при критике бердского здравоохранения.

Получить оперативный комментарий Надежды Шахатовой не получилось — отбивается. «Курьер. Среда. Бердск» направит официальный запрос в ЦГБ. И объявил акцию по сбору жалоб на организацию работы в горбольнице Бердска.