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Массовое обрушение домов в любой момент может спровоцировать ЧС в Бердске

Пока ситуацию не квалифицируют как чрезвычайную. Областной главк МЧС отслеживет обстановку с бердскими домами, затопленными грунтовыми водами.

25.05.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина Нет комментариев

Массовое обрушение домов в любой момент может спровоцировать ЧС в Бердске

Василий Пономарев

В мэрии Бердска 24 мая состоялось экстренное совещание по подтоплению домов и участков в частном секторе. Мэр Бердска Евгений Шестернин высказал убеждение, что ситуация массовым разрушением жилых зданий должна быть признана чрезвычайной.

Глава города обратился за разъяснением в правительство Новосибирской области — можно ли квалифицировать происходящее в Бердске как ЧС. Если будет получен ответ, что это чрезвычайная ситуация, муниципалитет примет соответствующие меры.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», В зону бедствия попали 410 домов на территории, ограниченной улицами Рогачева, Красная Сибирь, Советской и Урицкого.

Однако начальник управления гражданской защиты населения Бердска Василий Пономарев указал «Курьер. Среда. Бердск» на тот факт, что на данный момент для признания сложившейся ситуации чрезвычайной оснований нет. Хотя он не исключил разрушения домов из-за грунтовых вод могут продолжаться.

— Вчера в мэрии состоялось совещание, я там объяснял, что по существующим критериям чрезвычайности наша ситуация не подходит. Пока не подходит. У нас четыре дома разрушается, из которых один нежилой, из другого мужчина уезжать не хочет. Это не чрезвычайная ситуация для города. В будущем разрушений домов может быть больше. Но чтобы не допустить этого, начато строительство дренажной системы. Параллельно мы общаемся с жителями, чтобы они следили за ситуацией со своей стороны. И мы следим, проводим совещания с МЧС Новосибирской области, у нас создана рабочая группа как раз по этому вопросу. По критериям мы пока не подходим, потому что все дело в масштабах. Допустим, если у кого-то случается пожар и дом сгорает, то для жителей дома эта ситуация — чрезвычайная. А для города — нет. Для этого района ситуация, может быть, скоро станет чрезвычайной. Но если ситуация будет развиваться в худшую сторону — естественно, изменится и наше отношение к ней. По единичным случаям нельзя делать общую чрезвычайную ситуацию. Если ситуация ухудшится — признаем её чрезвычайной. Но не для всего города, а для одного района. Ситуацию одного района нельзя распространить на весь город, — сказал Василий Васильевич.


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Весь сюжет: Дренаж и обрушение

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