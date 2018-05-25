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Дело порвавшего щеку подростка на стройке передали в Следственный комитет Бердска

Мама пострадавшего подростка встретилась с представителем застройщика, но это не принесло никаких результатов, хотя бердчанка готова идти на мировую.

25.05.2018 Автор: Галина Панчева Фото: читателя "Курьер. Среда. Бердск" Нет комментариев

Дело порвавшего щеку подростка на стройке передали в Следственный комитет Бердска

Одиннадцатиклассник ранним утром 31 марта наткнулся на свисавший над тротуаром лист металлопрофиля

Представителя застройщика и подрядчика, возводящих супермаркет возле центрального рынка в Бердске, встретились в кабинете следователя бердского отдела СК с мамой Никиты Майстренко, получившего травмы носа и щеки от свисавшего листа металлопрофиля.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», утром 31 марта 11-классник Никита Майстренко наткнулся на оторванный и висящий над тротуаром лист металлопрофиля. Рядом со строительством супермаркета по ул. Комсомольской. Его застройщиком является «СК Малахит». В результате подросток сломал нос и разодрал щеку. Ему наложили 6 швов. Мама школьника Юлия Емельяненко написала заявление в полицию.

По данному происшествию в «СК Малахите» прошло совещание. Руководство было намерено разобраться, по чьей вине произошел несчастный случай. С Емельяненко связались представители бердской горадминистрации и сообщили, что, вероятно, в апреле пройдет встреча с представителями «СК Малахит» по вопросу о несчастном случае на стройке.

Юлии Емельяненко удалось спустя 10 дней после происшествия дозвониться до офиса застройщика. Она была готова идти на мировую. Сыну нужно делать дорогостоящую пластическую операцию. Там ей сказали, что будут беседовать с ней только после того, как с ними свяжутся следственные органы.

Встреча двух сторон прошла 23 мая. На нее мама Никиты пришла с юристом.

— Были представитель от застройщика и подрядчика. Они были такими отстраненными, как будто узнали о произошедшем только сейчас. Следователь зачитал результаты медэкспертизы по полученным травмам сына. Показал фотографии. Они тоже как будто их видеть не видели. Если представитель застройщика был более лояльным и готовым пойти на мировую, то представитель подрядчика спрашивал про доказательства и был категоричен. Мне должен был сегодня отзвониться представитель застройщика и сказать конечный результат. Он должен был обсудить с директором вопрос по моральному ущербу. Но никто не позвонил, — рассказала 24 мая «Курьер. Среда. Бердск» Юлия Емельяненко.

Сегодня, 25 мая, в бердском отделе СК должна пройти еще одна встреча представителей застройщика и подрядчика и Юлии Емельяненко. Бердчанка считает, что именно на ней решится, заплатят ее семье моральный ущерб или продолжится следствие.

— Как сказано в медэкспертизе, оставшиеся от травмы рубцы сами по себе не пройдут. Их можно убрать только хирургическим путем. Нужна пластическая операция, — отметила бердчанка.

«Курьер. Среда. Бердск» еще 12 апреля отправил запрос в «СК Малахит», но ответа так и не получил. Редакция просила ответить руководителя компании Сергея Мальцева ответить на следующие вопросы:

1.31 марта 2018 года об оторванный лист металлопрофиля травмировался 17-летний школьник Никита Майстренко в Бердске. Возле стройки супермаркета, застройщиком которого является Ваша компания. Как вы уже сообщали «Курьер. Среда. Бердск», по данному несчастному случаю Вы проводили собственную проверку. Каковы итоги проверки? Кто виноват в данном инциденте? Почему оторванные листы металлопрофиля несколько дней создавали угрозу для пешеходов? Кто понес наказание за данное нарушение безопасности? На стройке данного объекта ужесточены меры безопасности?

2.Когда Вы намерены встретиться с родителями пострадавшего школьника?

3.Мама Никиты Майстренко готова идти на мировую и не доводить дело до суда, если компания оплатит лечение сына. Готовы ли вы к этому?

Редакция несколько раз пыталась связаться с «СК Малахит» по телефону, но руководителя то не было на месте, то проходило совещание, то никто не брал трубку. Сегодня, 25 мая, ближе к 12.00 до застройщика «СК Малахит» также не удалось дозвониться.

Материалы по данному делу поступили из органов дознания в СКР. В настоящее время проводится проверка. Следователи выясняют обстоятельства получения травм несовершеннолетнего, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» помощник руководителя Управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.


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