600 млрд рублей доплатили в госбольницах граждане России за 2017 год

Граждане уже доплачивают за медицинские услуги в государственных учреждениях, заявила в интервью РБК вице-премьер Татьяна Голикова на Петербургском международном экономическом форуме. «По факту она [система соплатежей населения в сфере здравоохранения] существует. На самом деле закон об охране здоровья граждан разрешает осуществлять платежи за определенные услуги», — сказала она.

По словам Голиковой, сложность в том, что «услуги не разграничены». «Точнее, они разграничены законодательно, и все в законе описано, и там вроде как ничего не нужно корректировать, а с другой стороны — в конкретных лечебных учреждениях четкого разграничения не происходит. И отсюда, может быть, в том числе возникает недовольство граждан, граждане не понимают, что сегодня платно, а что бесплатно», — заявила она в интервью РБК на вопрос о том, нет ли необходимости вводить соплатеж для населения за медицинские услуги.

Голикова указала, что в 2017 году система государственного здравоохранения заработала на платных услугах 591 млрд руб., что на 8% больше, чем за прошлый год. «Какова структура [за какие услуги платит население] — вот это, мне кажется, сейчас нужно проанализировать, прежде чем вообще ставить вопрос о соплатеже населения», — заметила она.

Голикова подчеркнула, что в федеральном законе «Об охране здоровья граждан» услуги разграничены и поправок в него не требуется, но правительство должно проанализировать: за что сегодня населения платит в медицинских учреждениях. ​«Либо это обычные услуги, которые должны предоставляться в рамках стандартной медицинской помощи, либо это некие дополнительные услуги, которые связаны с пребыванием в лечебном учреждении, может быть, заменой лекарственного препарата, что допускается по закону, когда человек считает, что он более эффективный, чем тот, который ему предоставляется в рамках бесплатной медицинской помощи», — заметила вице-премьер.

Поручение об изучении этого вопроса Голикова даст Минздраву. «Сегодня никто не понимает, все знают, что платят, но никто не понимает, за что», — резюмировала она.

О том, что для развития системы здравоохранения власти должны увеличить ее финансирование и ввести систему соплатежей от населения, заявили эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина. «В силу прогнозируемого исключительно быстрого обновления медицинских технологий государство вряд ли сможет сразу вслед за появлением всех наиболее значимых дорогостоящих инноваций обеспечивать их общедоступность на бесплатной основе», — поясняли эту необходимость авторы исследования.

В Послании Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что в 2019–2024 годах на здравоохранение необходимо ежегодно направлять в среднем более 4% ВВП, а стремиться нужно к 5%, заявил президент (в 2017 году расходы российской бюджетной системы на здравоохранение составили 3,8% ВВП. — РБК). «В абсолютном выражении это будет означать, что общие объемы расходов на здравоохранение должны увеличиться вдвое», — сказал Путин.