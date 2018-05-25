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Путин: признаем результаты следствия по сбитому малазийскому Boeing при участии в расследовании

Президент прокомментировал обвинения в причастности России к крушению MH17‍ на Донбассе в июле 2014 год.(ВИДЕО)

25.05.2018 Фото: кремлин.ру 8 коммент.

Путин: признаем результаты следствия по сбитому малазийскому Boeing при участии в расследовании

Владимир Путин

Президент Владимир Путин прокомментировал представленные в четверг промежуточные выводы международной группы по расследованию обстоятельств катастрофы малайзийского лайнера на востоке Украины, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур.

По словам главы государства, поскольку он весь день он работал с прибывшим в Санкт-Петербург на ПМЭФ-2018 президентом Франции Эммануэлем Макроном, не успел ознакомиться с выводами группы следователей.

Путин отметил, что Россию к расследованию катастрофы малайзийского лайнера не допускают. По его словам, Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие.

Президент напомнил, что Москва изначально предлагала совместную работу по расследованию этой трагедии. «Но, на наше удивление, нас к этому расследованию не допускают», — отметил Путин.

Президент указал на то, что украинская сторона над расследованием работает, несмотря на то, что Киев в нарушение международных правил не закрыл свое воздушное пространство над территорией, где проходили боевые действия.

Чтобы Россия признала выводы следствия, она должна быть допущена к полноценному участию в расследовании, подчеркнул Путин.

«Но в любом случае, мы будем относиться к этому внимательно, с уважением, и проанализируем все, что там изложено, сформулируем наше отношение к этому делу, но пока я не видел даже этого текста», — сказал он.

Видео РИА Новости

Заявление международной следственной группы

В четверг международная следственная группа JIT представила промежуточные итоги расследования.

Согласно выводам следствия, Boeing был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», который якобы принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде российских Вооруженных сил из Курска.

При этом следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут эти результаты переданы.

Позиция Минобороны России

Минобороны заявило, что выводы JIT базируются в основном на данных из социальных сетей, а показания свидетелей и данные российской стороны были проигнорированы.

В оборонном ведомстве отметили, что представителям следственной группы нужно опираться прежде всего на факты и показания очевидцев, а не поделки фейкогенераторов из Bellingcat или СБУ.

Минобороны указало, что следователи из Нидерландов не учли и отвергли показания очевидцев из близлежащих к району падения лайнера населенных пунктов, которые подтверждали факт пуска ракеты с территорий, контролировавшихся вооруженными силами Украины.

В министерстве подчеркнули, что многочисленные очевидцы произошедшего — «не обезличенные изображения из социальных сетей, а конкретные люди, которые сделали свои заявления под запись, в том числе представителям европейских и американских СМИ».

Катастрофа MH17

Малайзийский пассажирский самолет Boeing 777, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На его борту находились 298 человек, все погибли.

Киев обвинил в случившемся донецких ополченцев, те отвергли обвинения и заявили, что не располагают средствами, позволяющими сбить самолет на такой высоте.

Международная следственная группа заявляла, что поразивший лайнер комплекс «Бук» якобы был доставлен из России, а потом возвращен обратно.

Москва заявила о предвзятости следствия, указав, что его выводы основаны лишь на данных, полученных от Киева. Эксперименты концерна «Алмаз-Антей», который является ведущим предприятием по производству систем ПВО, в том числе «Бук», также подтверждают, что малайзийский лайнер был сбит с территории, подконтрольной украинским военным.


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(8) Комментариев

  1. Аноним

    Короче обычное «ихтамнет» и относительно новое «верьте нам».
    Ну какие соцсети? Какие видеозаписи? Сейчас мы специально подготовленных «очевидцев» подгоним… :-D

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  2. Эрвин

    :-D Интересно, где владимир владимирович видел чтобы преступника допускали до участия в следствии? И виновата не Россия, не надо примазываться, а виновата воровская шайка захватившая власть. И Гитлера тоже все было «по закону»

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    • гость

      читать пробовал?
      Украина, по сути и по факту преступник: не закрыли воздушное пространство и участвует в расследовании.
      Также Украина под подозрением, и при этом участвует в расследовании!

      Еще примеров накидать?

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      • Аноним

        Пример:
        Парк не огорожен забором. Ночью на территории парка убили человека. По вашей логике преступником будет директор парка т.к. нет забора, а если бы забор был то человек бы туда не прошёл. Все легко и просто: преступник директор а кто убил не так и важно?

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    • Аноним

      Нормальная у нас власть, вполне соответствует народу, даже впереди него.. не знаю как у вас на Украине..

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    • Вася

      Любому преступнику дается защитник, которого знакомят со всеми материалами, любому преступнику дают зачитать о всех действиях в процессе следствия, чтобы любой преступник мог доказывать свою невиновность или пояснять какие-то места в следствии. Но у тебя уже жижа в голове, совсем от ненависти разум потерял.
      Тут же в очередной раз без доказательств, без нашего участия, без каких-то законных поводов обвиняют нашу страну в безобразиях, ссылаясь на ролики в ютубе, это нормально? А ты же и рад стараться, тут же выливаешь помои на свою страну.

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  3. Конструктор

    Когда ведется следствие — преступника еще нет.

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  4. Аноним

    еще пару лет назад читал любопытную версию про этот сбитый Боинг (сам автор был уверен в ней) :
    Автор писал ,что речь идет о совместной операции, в которой были замешаны какие-то люди и структуры из разных стран ,не только из Украины и России, действующие не от имени, а возможно, и против мнения своих правительств., в т.ч. и. против путинского правительства..
    С российской стороны одна группа людей притащила этот старый списанный Бук через украинско-российскую границу, специально «засветив» его ..А с украинской стороны самолет в нужный момент сбил пассажирский Боинг (почему украинский летчик позже загадочно «покончил с собой» ) ..Дальше что то пошло не так,типа, по плану этот Бук должны были «захватить» украинские силы , но почему то маршрут Бука резко поменялся и его опять российская группа вытащила на территорию России, и спрятала его….
    Автор сего опуса полагал,что командира российской группы с Буком использовали немного втемную, и когда он узнал о сбитии Боинга , командир группы просто испугался полной «зачистки» своих людей и срочно сбежал с Украины обратно в России, увезя с собой этот компрометирующий его Бук….
    в те 14-15 года Донбасс и ополченцев курировали разные российские структуры — одни командиры-ополченцы
    «ходили» под ФСБ (тот же Стрелков-Гиркин), другие под ГРУ (тот же Хмурый -Безлер ), третьи — под Минобороны …И все эти структуры вели свою отдельную политику и игру…Автор этой версии полагал , что был зарубежный организатор , использующий определенных высокопоставленных людей с украинской и российской стороны в целях создания международной провокации против России..
    Однако план полностью не удался, т.к. Бук не удалось захватить в качестве «доказательства» — но «засвет» проведения Бука через границу и его местоположение на украинской стороне были зафиксированы…этим фактом теперь манипулируют против России, хотя украинский летчик незадолго до смерти признался в личном участии и описал ряд подробностей…
    Это если коротко пересказать одного автора )
    Не знаю как было на самом деле, но история описана занимательная …))
    С другой стороны, вся эта шумиха по Буку имеет вполне логичное продолжение …Порошенко хочет забрать Донбасс, а Трамп хочет закрыть Северный поток 2 — и они используют эту ситуацию, чтобы в очередной раз выставить путинскую Россию виновными в тягчайшем преступлении, массовом убийстве и терроризме.
    Повод неплохой, да….и кремлевским будет тяжеловато выкрутиться …

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