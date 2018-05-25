60 бизнесменов наградил в честь профессионального праздника мэр Бердска

В канун Дня предпринимательства на сцене Городского ДК поздравляли и награждали бизнесменов Бердска. К виновникам торжества и гостям праздничного мероприятия обратился глава города Бердска Евгений Шестернин:

— Хочу пожелать добра и успехов, но прежде всего, хочется выразить слова благодарности. Благодаря вам есть и будет город! Экономика города Бердска – это вы! Приятно отметить, что идёт омолаживание возраста руководителей предприятий. Еще один момент, который тоже характеризует стабильность, это то, что у нас появились семейные династии в малом и среднем бизнесе.

Бизнесменов Бердска поздравили также спикер горсовета Валерий Бадьин, депутат Заксобрания Новосибирской области Зоя Родина, замначальника отдела развития малого и среднего предпринимательства министерства промышленности региона Ирина Турчак, замначальника межрайонной налоговой инспекции Наталья Тучина, председатель Ассоциации предпринимателей Бердска Андрей Пилько и директор Ассоциации предпринимателей города Бердска Олег Чебаненко.

Бизнесменам вручили награды за развитие строительного комплекса, торговли, за вклад в развитие экономики, в бюджет города. Всего 60 предпринимателей города были награждены в преддверии профессионального праздника, сообщили в пресс-центре мэрии Бердска.