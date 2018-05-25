Задай вопрос о медицине и здоровье!

Редакция «Курьер.Среда.Бердск» приглашает читателей задать вопросы о здравоохранении Бердска, о профилактике и диагностике, о записи к врачу и льготных лекарствах, высокотехнологичной медицинской помощи, об услугах ОМС и обо всем, что вас волнует в сфере медицины. Если у вас есть проблема в этой сфере, и вы не можете ее решить, – сообщите нам! Мы готовы вам помочь, выяснить пути ее решения. По мере поступления вопросов мы будет собирать ответы специалистов на них, а в итоге выпустим вкладку в газету «Будь здоров!» и продублируем на сайте www.kurer-sreda.ruВысылать вопросы необходимо на наш редакционный ящик bkurer@mail.ru с пометкой «Вопрос о медицине» или приносить лично в редакцию по адресу: Бердск, ул.К.Маркса, 24, офис 2.