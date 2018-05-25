Жалобу на решение суда по незаконному увольнению главы СК Бердска готовит адвокат Копырина

Новый руководитель отдела Следственного комитета по Бердску до сих пор не назначен. Об этом сегодня, 25 мая, «Курьер. Среда. Бердск» сообщил старший помощник руководителя управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.

Пока обязанности руководителя бердского отдела СК исполняет заместитель Вара Шаванова. Ее начальник Сергей Копырин, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», отстранен от должности 26 марта. Однако приказ главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина об увольнении Копырин увидел только 16 апреля. Он посчитал отставку незаконной и подал в суд для восстановления в должности.

Судебный процесс начался 13 апреля. Однако Копырин его проиграл. 8 мая Центральный суд Новосибирска согласился с доводами СК, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Как рассказал сегодня, 25 мая, адвокат Сергея Анатольевича Михаил Герасцын, судебное решение вступило в силу 14 мая. У него есть месяц на подачу апелляционной жалобы в областной суд. Что он и намерен сделать в ближайшее время.

-Изучаю материалы дела, готовлю заявление, — прокомментировал Михаил Алексеевич, сообщив, что в случае отказа в удовлетворении жалобы, дойдет до Верховного суда. Адвокат уверен в том, что его подзащитного уволили незаконно, без каких-либо оснований.

Сергей Копырин считает свое увольнение незаконным и по процедурным причинам, и по фактическим. Предъявленные ему претензии в неисполнении служебных обязанностей не имеют под собой основание. Об этом свительствует тот факт, что отдел Следственного комитета, возглавляемый Копыриным, всегда занимал ведущие позиции среди подразделений СКР региона.

Два года назад, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Сергею Анатольевичу удалось по суду восстановиться в должности. Тогда глава СКР Александр Бастрыкин подписал приказ на основании информации о том, что Копырин критиковал руководство за необоснованные проверки, которые якобы возникли из-за уголовного дела против бердского бизнесмена Виктора Голубева, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Предполагалось, что к этому «приложил руку» депутат Госдума Александр Карелин. Напомним, что на этот раз он возглавил инициативную группу по выдвижению кандидатом в губернаторы Андрея Травникова.

В начале 2016 году после увольнения Копырина его кресло занимал Константин Попов.

Сергей Копырин возглавлял бердский следственный отдел с момента образования СК РФ в 2011 году. Под его началом раскрыт и доведен до логического завершения целый ряд громких дел: например, взятка мэра Ильи Потапова, коррупционные преступления в администрации Бердска.

Копырин имеет награды от руководителя СК РФ Александра Бастрыкина, в том числе за безупречную службу в органах следствия.