За полчаса разобрали вещи на бесплатной ярмарке в Бердске

Традиционная ярмарка вещей прошла 25 мая в Центре помощи семье и детям «Юнона». Проводят ее уже несколько лет подряд, каждую последнюю пятницу месяца. Вещи для ярмарки приносят неравнодушные бердчане.

По словам заведующей отделением помощи женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, Светланы Талочко, 20 мам из малообеспеченных семей за полчаса работы ярмарки разобрали почти все вещи. То, что осталось невостребованным, сотрудники Центра передадут в церковь.

— На ярмарке есть спрос на все. И на одежда, и на обувь. Сейчас у нас на обслуживании находится несколько мам, которым помимо детской одежды требуются подгузники и детское питание. Чаще всего такую помощь оказывают другие бердские мамочки, у которых подрастают малыши и остается что-то лишнее, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Светлана Талочко.

В последнее время благотворители желают оказать адресную помощь. Вместе со специалистами «Юноны» или даже без их сопровождения они сами отвозят необходимые вещи или питание в определенные семьи, которым требуется поддержка.

— Недавно довольно много вещей передали погорельцы. Бердчане оказывали им помощь и осталось много лишнего. Они решили, что вещи пригодятся другим нуждающимся людям, — отметила Светлана Ивановна.

Бердчане могут приносить в Центр помощи семье и детям «Юнона» вещи и обувь на все сезоны. Скоро будут востребованы канцелярские принадлежности, рюкзаки, портфели и ранцы. Детей нужно будет готовить к школе. В «Юноне» принимают не только детскую одежду, но и одежду для взрослых. Многие мамы не могут себе позволить купить куртку или пальто и даже недорогую кофточку.

Если у вас в шкафах хранится одежда в хорошем состоянии, которую вы уже давно не носите, или из которой выросли ваши ребятишки, вы можете отдать ее в «Юнону». От колясок, кроваток, подгузников и детского питания здесь тоже не откажутся.

Центр помощи семье и детям «Юнона» находится в доме №27 по ул. К. Маркса. Справки по тел.: 2-08-09.