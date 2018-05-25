Заперли охранника и украли в магазине кассу с 52 тыс. рублей гастролеры в Новосибирской области

В Болотнинском районе задержаны подозреваемые в совершении грабежа, сообщили сегодня, 24 мая, в управлении МВД по Новосибирской области.

Двое жителей Югры, закрыв охранника магазина в подсобном помещении, похитили кассовый аппарат с 52 тыс. рублей. Это произошло 23 мая в Болотном. Кроме того, двое ранее судимых гастролеров в возрасте 32 и 53 лет завладели сварочным аппаратом.

При попытке загрузить похищенное в автомобиль подозреваемые в грабеже были задержаны экипажем вневедомственной охраны Росгвардии, патрулировавшим территорию райцентра и доставлены в полицию.

Следователем отдела МВД России по Болотнинскому району возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса РФ (Грабеж). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время сотрудники полиции проверяют причастность задержанных к аналогичным преступлениям. Пострадавших по вине людей, изображенных на фотографиях, просят обратиться в дежурную часть отдела МВД России по Болотнинскому району по телефону: 8 (38349) 225-14.