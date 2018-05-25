Видеокамеру в женском туалете школы установил учитель в Коми

В Усть-Куломском районе расследуется уголовное дело, возбужденное по факту установки в помещении женского туалета одной из поселковых школ видеокамеры, сообщили в четверг, 24 мая, в Следственном комитете по республике Коми.

По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на получение и закрепление доказательственной базы, осуществляется осмотр вещественных доказательств, допрашиваются свидетели.

— В целях соблюдения прав несовершеннолетних и сохранения тайны следствия, более подробная информация по данному уголовному делу в настоящее время не может быть представлена, — заявили в СКР.