Холодные выходные с дождями ожидают Бердск

Последние выходные мая не порадуют погодой жителей Бердска. Дачники не смогут покопаться на грядках, бердчанам, наметившим на субботу и воскресенье выезд на природу, придется остаться дома.

По прогнозам gismeteo.ru, сегодня, 25 мая, будут идти дожди, температура воздуха не повысится выше 13 градусов. В субботу, 26 мая, дождь усилится, дневная температура будет воздуха не более 10 градусов. В воскресенье, 27 мая, будет еще прохладнее — температура днем опустится до 8 градусов. Дождь не прекратится.

Всю следующую неделю, вплоть до воскресенья, 3 июня, синоптики обещают дожди, но не затяжные, иногда все же будет выглядывать солнце. Температурный фон также изменчив. К среде столбик термометра поднимется до 19 градусов. Затем опять упадет вниз до 11 градусов. Лето придет в Бердск 4 июня — обещают 25 градусов и даже без дождя.

Сегодня в Якутии 25 градусов тепла. У нас в Бердске в 9.58, как вещает yandex.ru, температура была 6 градусов, однако ощущалась как нулевая температура воздуха.