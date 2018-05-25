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Холодные выходные с дождями ожидают Бердск

Не порадует и следующая неделя, с которой начнется лето, — все семь дней синоптики прогнозируют небольшие дожди.

25.05.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 6 коммент.

Холодные выходные с дождями ожидают Бердск

В Новосибирской области уже давно не было такого холодного мая

Последние выходные мая не порадуют погодой жителей Бердска. Дачники не смогут покопаться на грядках, бердчанам, наметившим на субботу и воскресенье выезд на природу, придется остаться дома.

По прогнозам gismeteo.ru, сегодня, 25 мая, будут идти дожди, температура воздуха не повысится выше 13 градусов. В субботу, 26 мая, дождь усилится, дневная температура будет воздуха не более 10 градусов. В воскресенье, 27 мая, будет еще прохладнее — температура днем опустится до 8 градусов. Дождь не прекратится.

Всю следующую неделю, вплоть до воскресенья, 3 июня, синоптики обещают дожди, но не затяжные, иногда все же будет выглядывать солнце. Температурный фон также изменчив. К среде столбик термометра поднимется до 19 градусов. Затем опять упадет вниз до 11 градусов. Лето придет в Бердск 4 июня — обещают 25 градусов и даже без дождя.

Сегодня в Якутии 25 градусов тепла. У нас в Бердске в 9.58, как вещает yandex.ru, температура была 6 градусов, однако ощущалась как нулевая температура воздуха.


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(6) Комментариев

  1. Аноним

    А дома холод собачий :(

    Thumb up 5 Thumb down 4

  2. Аноним

    5-го дождь,+16, 6-го +22 без дождя, а дальше опять дождь и понижение температуры.. Как прогнозируют июнь и июль дождливый, лишь август тёплый и без дождя 8)

    Thumb up 3 Thumb down 2

  3. Аноним

    У нас всегда отключают отопление в самые холода :( . Но подождали бы еще недельку!!!! Неужели они прогноз не смотрят? =-O

    Thumb up 6 Thumb down 6

    • гость

      Забыли как в апреле здесь прям на сайте изнылись:
      — КБУ топит сильнее чем зимой
      — КБУ хочет бабла и поэтому не соглашается выключать отопление
      — не хочу платить за отопление, пусть выключат

      Конец мая! давно пора выключать!

      Thumb up 8 Thumb down 2

  4. Аноним

    Дома просто холодина! О чем наши власти вообще думали, когда принимали решение отключать отопление. До чего удалено все таки у нас в администрации работают, сидят штаны протирают.

    Thumb up 2 Thumb down 1

    • Аноним

      У меня дома сейчас +26.4 градуса. На ночь оставляли открытым окно на проветривание в одной комнате.

      А у вас какая температура в цифрах?

      Thumb up 0 Thumb down 0

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