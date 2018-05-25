Холодные выходные с дождями ожидают Бердск

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А дома холод собачий
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5-го дождь,+16, 6-го +22 без дождя, а дальше опять дождь и понижение температуры.. Как прогнозируют июнь и июль дождливый, лишь август тёплый и без дождя
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У нас всегда отключают отопление в самые холода . Но подождали бы еще недельку!!!! Неужели они прогноз не смотрят?
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Забыли как в апреле здесь прям на сайте изнылись:
— КБУ топит сильнее чем зимой
— КБУ хочет бабла и поэтому не соглашается выключать отопление
— не хочу платить за отопление, пусть выключат
Конец мая! давно пора выключать!
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Дома просто холодина! О чем наши власти вообще думали, когда принимали решение отключать отопление. До чего удалено все таки у нас в администрации работают, сидят штаны протирают.
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У меня дома сейчас +26.4 градуса. На ночь оставляли открытым окно на проветривание в одной комнате.
А у вас какая температура в цифрах?
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