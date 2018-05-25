Наступает прекрасное время года, а в нем: долгожданный отпуск, путевка, автомобильные странствия и даже простая поездка летом за город – поездка за счастьем.
Путешествия – это не просто развлечение и отдых, это то, что меняет наш взгляд на жизнь, пробуждает новые желания и цели. Если вы чувствуете упадок сил и каждый день с трудом идете на работу, если все дико надоело, значит, пора подумать о путешествии. Если вы очень хотели бы начать колесить по миру, но никак не можете выбрать маршрут, то наши советы точно для вас! Прежде чем определиться с датой поездки, сверьтесь с национальным календарем: здорово, если на время вашего путешествия придется какой-либо праздник. Это однозначно удвоит ваши впечатления от долгожданного отдыха.
Это неправда, что все сибиряки стараются поехать только в теплые страны. Многим нравится отдыхать и путешествовать по северу России. Вот, например, Якутия. Удивительная и таинственная. Одним из загадочных уголков Якутии, несомненно, являются священные горы Кисилях, их еще называют Энергетическим Центром Планеты, или Северной Шамбалой. У туристов, побывавших там, меняется ритм жизни, они становятся более активными, улучшается состояние здоровья. Или, например, Чукотка. Вот уж действительно целое приключение, которое точно запомнится на всю жизнь. Туристы, отправляющиеся на Чукотку, могут увидеть то, чего нельзя встретить больше никогда и нигде. В программу туров, как правило, включено посещение острова Врангеля с белыми медведями и овцебыками, «Китовой аллеи» на острове Ыттыгран, мыса Дежнева – самой восточной точки Евразии и мыса Наварин – самого штормового места в России.
Якутия и Чукотка — это, конечно, здорово. Но как быть, если ваш бюджет небольшой, а отдохнуть очень хочется? Давайте вместе подумаем, как это сделать в пределах нашего региона. Вот одно из самых живописных мест Новосибирской области — Бердские скалы или Зверобой. Природная достопримечательность расположена в 130 км от Новосибирска, недалеко от села Новососедово, на правом берегу Берди. Добраться до Бердских скал можно на автомобиле, в составе пешей экспедиции или на велосипеде, а также сплавляясь по Берди. Еще можно отправиться в путешествие по Маслянинскому району, который получил название «Сибирская Швейцария» благодаря чудесным видам с самой высокой точки Новосибирской области – горы Пихтовой Салаирского кряжа. Из достопримечательностей района можно упомянуть горнолыжный комплекс «Юрманка», Свято-Николаевскую церковь, построенную в конце 19 века, Суенгинский водопад и уникальный природный объект – Барсуковские пещеры.
Если кому-то предгорье Салаирского кряжа покажется… низковатым, то милости просим к нашим соседям в Республику Алтай. Например, в Чемальский район, это всего пятьсот километров от Бердска. Чемал для Алтая — это примерно как Южный берег для Крыма: оптимальное сочетание красоты и доступности сделали его главным туристическим центром республики. Дорога идет вдоль Катуни, горы с каждым километром все выше и живописнее, а турбазы и дома отдыха тянутся одини за другими, особенно в 40-километровом «Чемальском тупике», который отделяется от Чуйского тракта в Усть-Семе. В самом поселке, помимо природных красот, интересны и рукотворные: скит на каменном острове Патмос и старая ГЭС в устье речки Чемал.
Весна в этом году капризная и мрачноватая. А так хочется солнышка и тепла! Поехали в Крым! Мы пройдем по жерлу потухшего вулкана Карадаг и отправимся на морскую рыбалку, исследуем Генуэзскую крепость, взойдем на вершину Южного Демерджи, встретим рассвет над Балаклавой и проводим закат на горе Ай-Петри. Еще с удовольствием продегустируем лучшее крымское вино и татарскую кухню в столице Крымского ханства, прогуляемся по набережной Севастополя и прикоснемся к колоннадам храма в древнем Херсонесе. Все это, и много-много солнца! Стоит отметить, что в последнее время качество и количество предоставляемых услуг в Крыму заметно улучшилось, так что отдых по семейной путевке или самостоятельное путешествие вас обязательно порадуют.
А путешественников, привыкших к отличному сервису, готовых к далеким перелетам и экзотической национальной кухне, по-прежнему ждут в Таиланде или Турции. Осталось только выбрать страну. Преимущества Турции: гораздо ближе, чем Таиланд, обслуживающий персонал говорит на русском. Стоимость путевок приемлема, а система «all inclusive» приятно балует изобилием блюд. Можно совершить экскурсии по подземным городам Каппадокии или по турецким горам с огромными каменными статуями. Если же вы являетесь истинным гурманом, вы обязаны посетить именно Таиланд, а не турецкий берег. В этой стране вы действительно попробуете экзотическую кухню. Повсеместно распространены жареные тараканы и кузнечики. Много фруктов с необычным видом, вкусом и запахом: дуриан, мангостин, джекфрут, розовые яблоки. Таиланд — уникальная страна, в ней совершенно особая атмосфера. Основным ее секретом считается невероятной красоты природа, поражающая своей неповторимостью и разнообразием.
Природа прекрасна во многих станах. Осталось только выбрать направление и отправиться в путешествие. Планета огромна, туристических направлений тысячи. Но одно из них точно только ваше!
на правах рекламы
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.