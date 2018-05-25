Путешествия – это не просто развлечение и отдых, это то, что меняет наш взгляд на жизнь, пробуждает новые желания и цели. Если вы чувствуете упадок сил и каждый день с трудом идете на работу, если все дико надоело, значит, пора подумать о путешествии. Если вы очень хотели бы начать колесить по миру, но никак не можете выбрать маршрут, то наши советы точно для вас! Прежде чем определиться с датой поездки, сверьтесь с национальным календарем: здорово, если на время вашего путешествия придется какой-либо праздник. Это однозначно удвоит ваши впечатления от долгожданного отдыха.