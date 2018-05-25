Через суд выгоняют родители из дома 30-летнего сына

Родители 30-летнего Майкла Ротондо из города Сиракьюс, штат Нью-Йорк, подали на сына в суд за то, что он отказывался уехать от них, и выиграли дело, сообщает канал ABC7.

Услышав решение суда, Ротондо назвал его «возмутительным» и пообещал подать апелляцию.

По словам родителей, он отказывался съехать даже после нескольких уведомлений о выселении. Сын возразил, что, с точки зрения закона, ему не дали достаточно времени.

Родители Ротондо также предложили ему деньги (1100 долларов), чтобы найти жилье. Сын взял деньги, но заявил, что этого недостаточно.

Кроме того, как утверждают родители, Ротондо никак не вкладывался в семейный бюджет и отказывался помогать в работе по дому.

Мужчина потерял работу восемь лет назад и с тех пор живет с родителями. По его словам, у него есть некий бизнес, связанный с интернет-сайтами. В подробности он вдаваться не стал.

Как отмечает портал Syracuse.com, на слушании судья спросил у Ротондо, не думал ли он потратить столько же сил на поиск новой квартиры, сколько он потратил на «борьбу» с решением суда.

Источник: РИА Новости