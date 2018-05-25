Содействие введению санкций могут приравнять к госизмене

Совет по законотворчеству при председателе Госдумы обсуждал возможность приравнять содействие и пособничество в введении санкций в отношении России к государственной измене. Об этом в среду рассказал журналистам первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев по итогам заседания Совета, на котором депутаты обсуждали законопроект об уголовной ответственности за исполнение санкций США в РФ.

«Промежуточный итог заключается в следующем: второй состав законопроекта [об уголовной ответственности исполнении санкций США в РФ] предложенный нами, который касается активного содействия к ведению санкций, безусловно, должен быть принят, об этом говорили все. Кроме того, звучали идеи, что этот состав можно перенести в госизмену», — сказал он.

При этом Исаев подчеркнул, что на данном этапе это лишь идея, которая была предложена в ходе консультаций.

Говоря о положении проекта, который устанавливает ответственность должностных лиц за исполнение антироссийских санкций, Исаев рассказал, что предложения бизнеса заключались в смягчении этой нормы в отношении тех лиц, которые действовали в рамках обстоятельств непреодолимой силы.»Во-вторых, они предложили рассмотреть возможность перенесения этого состава в целом в Кодекс об административных правонарушениях», — добавил политик.

Он напомнил, что по аналогии с проектом об уголовной ответственности депутаты разработали проект об административной ответственности юрлиц за исполнение санкций США.

«Этот законопроект готов, но мы намеренно отказались от его внесения в Госдуму в ожидании тех консультаций и дополнительных согласований, которые пройдут по поправкам в Уголовный кодекс», — пояснил первый замруководителя думских единороссов.

Источник: ТАСС