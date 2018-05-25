Благодарим! Надёжные партнеры газеты «Курьер.Среда.Бердск»

2018 года для редакции «Курьера» — юбилейный. 15 лет вместе с нами читатели и рекламодатели. Мы вас благодарим!
В 2018 году курьеровцы отметят 15 лет работы для читателей прекрасного и любимого Бердска. Мы благодарим всех наших, партнеров, которые идут с нами рядом эти годы! Спасибо за совместные проекты, за радость от общения с Вами, и мы верим, что впереди у нас много ярких и добрых событий!
В течение года мы будем вручать нашим партнерам грамоту «Благодарим!» и публиковать фото в газете и на сайте в проекте «Надежный партнер».
Владимир Коновалов, генеральный директор ООО «Мультипасс Сибирь», генеральный директор ООО «Стройэлектромонтаж» и академии популярной музыки «Голос»
«С газетой «Курьер.Среда.Бердск» мы сотрудничаем более 10 лет. Ее главное отличие от других изданий — достоверность информации, красивый дизайн и профессионализм сотрудников. Пусть все задуманные планы осуществятся, делового вам долголетия и новых побед».
Марина Хорошко,
директор сети магазинов «Хороший»
Поздравляем нашу любимую газету «Курьер.Среда.Бердск» с 15-летием, с большим, хорошим юбилеем. Я очень рада долгому, плодотворному сотрудничеству. Желаем больше хороших клиентов, благополучия, успехов, дальнейшего роста и процветания.
Наталья Филягина,
директор магазина «Планета электрика» бердского филиала.
«Курьер.Среда.Бердск» — хорошая газета. Хороший рекламный партнер. По уровню содержания информации и по уровню рекламной отдачи значительно превосходит все остальные местные газеты. Желаю дальнейшего развития. Поздравляю с 15-летием! Вы-молодцы!
Владимир Лоншаков,
заместитель директора ООО «Вега-МСЧ»
C газетой «Курьер» мы сотрудничаем 10 лет. Я поздравляею с 15-летием. Замечательная дата. Хочется пожелать процветания, широкой и добродушной аудитории .Чтобы газета освящала положительные стороны жизни города Бердска. Побольше уделяйте внимание талантливым детям нашего города. В спорте, в искусстве, в творчестве. Наши дети- наше будущее.
Наталья Кудрявцева,
директор агентства недвижимости «Пять звезд»
От себя лично и от коллектива компании «Микронет» поздравляю газету «Курьер.Среда.Бердск» с хорошим юбилеем- 15-летием. Желаю главному редактору Галине Коморниковой и всему коллективу газеты дальнейшего развития, успехов в работе. Мы работаем более 10 лет. Хочу отметить высокий профессионализм сотрудников редакции и руководства. Желаю, чтобы партнерство крепчало, а наши компании развивались.
Виктор Назаров, директор компании «Микронет»
Поздравляю со славным юбилеем вашей газеты. Продолжайте трудиться на благо людей и освящать все важные, злободневные события.
Желаю вдохновенных будней и волшебных праздников. Процветания и благосостояния.
Любовь Сидорова,
руководитель студии танцев «Параллель»
Газету «Курьер. Среда. Бердск» отличает сопричастность к важным событиям города и жизни людей, нуждающихся в помощи. Поэтому ваше издание за 15 лет работы завоевало авторитет у читателей. Вам звонят, пишут, а значит, доверяют. Это наивысшая оценка вашей деятельности. Желаю вам больших творческих успехов, профессионального мастерства. Оставайтесь правдивыми и пусть ваше журналистское перо всегда остается острым.
Данила Скоробогатов,
директор сети магазинов «Упаковка»
От себя лично и от коллектива «Гиппократ» поздравляю с юбилеем!
На страницах вы поднимаете, освещаете актуальные вопросы, касающиеся фундаментальных сфер человеческой жизни, в том числе пишите горожанам о том, как сохранить здоровье. Любимой газете желаю благополучия и благоденствия.
Николай Жданов, директор клиники «Гиппократ XXI века»
Поздравляю вас со знаменательной датой — 15-летием! Журналисты «Курьера» всегда в эпицентре событий. На страницах газеты освящаются не только злободневные городские вопросы, но и поднимаются проблемы страны. Профессионализм журналистов, креативность дизайнеров и находчивость рекламистов привлекают с каждым годом все больше читателей. Успехов, удачи, всем здоровья и дальнейшего развития.
Антон Кааритс, директор кредитно-страхового
агентства «Авто Статус»
По газете «Курьер. Среда. Бердск» можно вести летопись нашего города Бердска. Ваше издание разнообразное по содержанию и тематике публикаций. Но неизменно то, что здесь каждый найдет то, что интересно его уму и дорого сердцу. Новых вам творческих успехов, счастья и благополучия вам и вашим близким!
Вячеслав Николаев, директор компании «Натали-Арт»
Газета «Курьер. Среда. Бердск» занимает лидирующее место среди сибирских средств массовой информации. Не даром ваш газета несколько раз удостаивалась звания «Лучшая газета России». Все это, возможно, благодаря не только профессионализму сотрудников, но и безграничной преданности свой профессии. Желаю редакции «Курьера» удачи, благополучия и дальнейших творческих успехов в вашем благородном деле.
Гарегин Амбарцумян,
директор компании «Сердечные сладости»
На протяжении 15 лет газета «Курьер. Среда. Бердск» остается живой, оперативной и эффективной формой передачи информации. За годы работы ваше издание завоевало заслуженный авторитет у своих читателей. Желаю журналистам, рекламистам и дизайнерам новых удач, счастья и благополучия!
Татьяна Уцумиева, директор
праздничного агентства «Праздничный переполох»
Главное, что отличает «Курьер» от других изданий — это оперативность информации, глубокое понимание городских проблем, способность доходчиво и вдумчиво излагать насущные вопросы. Эти качества характеризуют журналистов. Желаю коллективу неиссякаемой творческой энергии, вдохновения, разноплановых материалов и верных читателей. Надеюсь на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество. Искренне желаю вам трудовых успехов, новых творческих идей и оптимизма.
Никита Марцунов,
магазин автозапчастей «Автоник»
— С газетой «Курьер» мы сотрудничаем с момента ее основания. За 15 лет увеличилось число страниц, расширилась аудитория издания.
Если честно, я ее больше люблю читать, чем другие бердские издания.
«Курьер» — очень яркая и красочная газета с легко изложенной информацией. Всегда просматриваю рубрику : «С днем рождения!». Бердск — город маленький, много знакомых. В газете прочитал — о, у него день рождения! Самое время взять телефон и поздравить.
Особенно мне нравятся новости, отражающие события Бердска. Многие сейчас читают сайты, а я люблю по-старинке полистать газету. Я и книги предпочитаю печатные. Желаю любимой газете оставаться на рынке 15 раз по 15 лет. Осваивайте новые территории Искитима и Академгородка.
Поменьше криминала, побольше радостной информации про детей и людей, делающих добрые дела в Бердске.
Юлия Болтрукевич,
коммерческий директор кондитерского цеха «Продсиб»
Виктор Устюжанин,
директор клиники
«ЦЕМАТЕБ»
— С «Курьер.Среда.Бердск» работаем с момента ее основания. Газета с новым подходом в освещении событий, с легким перчиком и серьезными обсуждениями среди населения и журналистов разнообразнейших тем. Это всегда радует. За много лет издание не потеряло свою популярность, газета по-прежнему читаема. Горожане ждут каждый ее выпуск. Она расширилась за счет сайта, который тоже весьма хорошо посещается и просматривается. То, что у нас есть такие газеты, это очень хорошо. Журналистика должна быть разносторонней: нужны газеты для отдыха, для обсуждения, газеты для размышлений и многих других
разных тем, включая проблемы улучшения здоровья, социально-культурного развития. Все это есть в газете «Курьер.Среда.Бердск». В честь 15-летнего юбилея хочу поздравить и руководителя — зачинателя газеты, и сотрудников молодых, и тех, кто давным-давно в этой газете. Кстати, за много лет я не заметил, чтобы в редакции была высокая текучесть кадров. Это определенный показатель качества работы и дружности коллектива. Успехов «Курьеру», дальнейшего развития, благодарных читателей, оценивающих интересность и быстроту подачи материала и актуальность этих тем. С праздником вас!
— С еженедельной газетой «Курьер.Среда.Бердск» мы работаем много лет. Ее читают. Эта газета пользуется популярностью у населения за актуальность для жителей нашего региона. Когда человек ищет информацию, он идет и открывает «Курьер». Мы в этом убедились на собственном опыте. Любая наша публикация в этом издании находит мгновенный отклик у читателей. У газеты есть сайт, где идет живое общение с читателями. Скорее всего, это и привело к успеху издания. И, конечно, это его сотрудники — великолепные профессионалы своего дела. Всего вам хорошего!
Игорь Литвинов,
директор научно-клинического центра онкологии и неврологии «Биотерапия»
Любовь Чмыренко,
директор салонов штор «Одежда для окон»
— Сегодня ваша газета достойно занимает одно из самых значимых мест среди средств массовой информации города. В газете «Курьер.Среда.Бердск» мы размещаем рекламу с первых ее номеров. У издания большая аудитория. Большой плюс в тематических страницах. К примеру, публикуется информация о том, как оформить окна или комнату шторами и рядом реклама мест, где бердчане могут заказать одежду для окон. Размещение рекламы на тематических страницах гораздо эффективнее.
Мне нравится, что ваши журналисты очень много работают с населением и делают много интервью с обычными людьми, высказывающими мнение по поводу проблем и событий в нашем городе. Очень много различных конкурсов.
У «Курьера» замечательный коллектив! Напористый, энергичный, способный преодолевать любые трудности. С сотрудниками приятно общаться в живую и просто разговаривать по телефону.
От всей души желаю процветания, творческих идей и успехов. Здоровья, счастья и больше преданных читателей. Развивайтесь и радуйте нас новыми номерами.
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