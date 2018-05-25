КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам
продам
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Дренаж в Бердске: Обнародован план осушения затопленных 410 частных домов

Обрушение домов в Бердске: пятый дом с семью детьми может рухнуть в любой момент

Будут пробки: Отключат два светофора на сложных участках трассы Р-256 в Бердске

Фотомарафон «Я блондинка! Я брюнетка! А я рыжая!» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»

Повышения пенсионного возраста можно ожидать уже в 2019 году

Благодарим! Надёжные партнеры газеты «Курьер.Среда.Бердск»

Кино, концерты, выставки. Узнай афишу на www.afishanso.ru

Через суд выгоняют родители из дома 30-летнего сына

Контракты на 127 млн рублей на ремонт дорог по президентскому проекту заключил Бердск

Кудрин: правительство — это такой тигр, который готовится к прыжку

Последние комментарии

Май 2018
M T W T F S S
« Apr    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


Кино, концерты, выставки. Узнай афишу на www.afishanso.ru

Как провести выходные, вам поможет спланировать сайт АфишаНСО.

25.05.2018 Один комментарий

Кино, концерты, выставки. Узнай афишу на www.afishanso.ruКино, выставки, спектакли, концерты, спортивные события. Фотоотчеты
вас ждут на сайте www.afishanso.ru.
Поделиться своим событием или анонсом можно, прислав на сайт информацию или фотографии.
Сообщить о событии.
Добавить фотоотчет.


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Дренаж в Бердске: Обнародован план осушения затопленных 410 частных домов Обрушение домов в Бердске: пятый дом с семью детьми может рухнуть в любой момент Будут пробки: Отключат два светофора на сложных участках трассы Р-256 в Бердске

(1) Комментарий

  1. Аноним

    12марта «Снег в Венеции» будет 12 февраля? Так в Родине или в ГДК? :-D :-D :-D :-D В рекламе какая-то несостыковочка! Где тогда «Деревня» Или как в одном зале, в одно и то же время 12 марта в 16.00 два мероприятия?

    Thumb up 9 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Юджин Сервис - Весеннее таяние цен и другие хорошие новости!
Юджин-Сервис, ООО, Авторизованный сервисный центр
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика