Кино, концерты, выставки. Узнай афишу на www.afishanso.ru

Дренаж в Бердске: Обнародован план осушения затопленных 410 частных домов
Обрушение домов в Бердске: пятый дом с семью детьми может рухнуть в любой момент
Будут пробки: Отключат два светофора на сложных участках трассы Р-256 в Бердске
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Через суд выгоняют родители из дома 30-летнего сына
Контракты на 127 млн рублей на ремонт дорог по президентскому проекту заключил Бердск
Кудрин: правительство — это такой тигр, который готовится к прыжку
12марта «Снег в Венеции» будет 12 февраля? Так в Родине или в ГДК? В рекламе какая-то несостыковочка! Где тогда «Деревня» Или как в одном зале, в одно и то же время 12 марта в 16.00 два мероприятия?
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