715 вакансий предлагает Центр занятости населения Искитима

|№ п/п
|Профессия
|Организация
|Заработок от
|Телефон
|1
|Агент страховой
|ИП Бочкова Марина Васильевна
|15000
| (913) 3771763
|2
|Агент торговый
|КФХ Русакова О.А.
|14000
| (913) 9340373
|3
|Администратор
|ИП Башур А.Н.
|20000
| (38343) 68469
|4
|Акушерка
|ГБУЗ НСО «Линевская РБ»
|24000
| (38343) 39657
|5
|Акушерка
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|27000
| (38343) 23844
|6
|Акушерка
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|27000
| (38343) 23844
|7
|Аппаратчик
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|18000
| (38343) 76272
|8
|Аппаратчик комбикормового производства
|ООО Евсинский КХП
|15000
| (38343) 76488
|9
|Аппаратчик крупяного производства
|ООО «ЗЕРНОПРОЕКТ»
|19000
| (913) 9467831
|10
|Аппаратчик приготовления химических растворов 3 разряда
|ООО «Искитимская городская котельная»
|13956
| (38343) 79510
|11
|Архитектор
|ООО СибГеоСервис
|25000
| (913) 9137527
|12
|Бармен
|ИП Фабер Алена Викторовна
|14000
| (913) 0185650
|13
|Бармен
|ООО Сибирский медведь
|16000
| (923) 2581254
|14
|Библиотекарь
|МКУК «Искитимская ЦБС»
|15000
| (38343) 23180
|15
|Бригадир на участках основного производства
|ООО Здравмедтех-Н
|20000
| (383) 2092134
|16
|Бухгалтер-ревизор, ведущий
|МКУ г.Искитима НСО «Центр бухгалтерского и ресурсно-правового обеспечения»
|15000
| (38343) 24614
|17
|Бухгалтер
|МУП «Жилищное эксплуатационное объединение»
|20000
| (38343) 31465
|18
|Бухгалтер
|АО «Новоозерское»
|14000
| (38343) 59018
|19
|Бухгалтер
|ООО «ЛДСК»
|19000
| (38343) 31663
|20
|Бухгалтер
|ИП Малыгина Л.В.
|14000
| (913) 7516167
|21
|Бухгалтер
|ООО «ЗЕРНОПРОЕКТ»
|19000
| (913) 9467831
|22
|Бухгалтер
|ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы»
|14200
| (38343) 26014
|23
|Ведущий Инженер-строитель 1 категории (класса)
|ООО «РАЗРЕЗ ВОСТОЧНЫЙ»
|30000
| (38343) 93002
|24
|Ведущий Инженер по качеству
|АО «Сибирский ЛВЗ»
|37000
| (8383) 3633392
|25
|Ведущий Специалист
|администрация Искитимского района НСО
|15000
| (38343) 20828
|26
|Ветеринарный врач
|АО «Агрофирма «Лебедевская»
|20000
| (38343) 51217
|27
|Ветеринарный врач
|АО «Новоозерское»
|14000
| (38343) 59018
|28
|Ветеринарный врач
|ОАО «Преображенское»
|14000
| (38343) 63248
|29
|Ветеринарный врач
|ГБУ НСО «Управление ветеринарии Искитимского района НСО»
|14000
| (38343) 23480
|30
|Ветеринарный фельдшер
|ЗАО Степное
|14465
| (38343) 55122
|31
|Визажист (косметолог-визажист)
|ИП Беседина Ольга Александровна
|18000
| (906) 9097281
|32
|Визажист (косметолог-визажист)
|ИП Осинцева Н.В.
|14000
| (913) 7676310
|33
|Визажист (косметолог-визажист)
|ООО «Женский клуб Марафетъ»
|15000
| (903) 9064000
|34
|Водитель автомобиля
|Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский»
|15000
| (38343) 29678
|35
|Водитель автомобиля
|Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский»
|25000
| (38343) 29678
|36
|Водитель автомобиля
|ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка»
|20000
| (38343) 33184
|37
|Водитель автомобиля
|ООО «ИЭК»
|14000
| (38343) 27600
|38
|Водитель автомобиля
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|20000
| (38343) 23844
|39
|Водитель автомобиля
|ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ГОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
|30000
| (905) 9044784
|40
|Водитель автомобиля
|ООО Теплосервис
|17000
| (38343) 50254
|41
|Водитель автомобиля
|ИП Митрошкин Л.И.
|35000
| (913) 9046356
|42
|Водитель автомобиля
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|23000
| (38343) 92422
|43
|Водитель автомобиля
|ООО «Искитимский завод строительных материалов»
|14000
| (913) 9555420
|44
|Водитель автомобиля
|ИП Васильев Д.П.
|60000
| (923) 2408859
|45
|Водитель автомобиля
|ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ»
|25000
| (38343) 50404
|46
|Водитель автомобиля
|ООО «ЛДСК»
|28000
| (38343) 31663
|47
|Водитель автомобиля
|АО Новосибирское карьероуправление (Медвед.карьер)
|23000
| (38345) 69238
|48
|Водитель автомобиля
|АО «Искитимцемент»
|27000
| (38343) 79510
|49
|Водитель автомобиля
|ЗАО Степное
|14000
| (38343) 55122
|50
|Водитель автомобиля
|ООО «Темур-2»
|14000
| (38343) 29716
|51
|Водитель автомобиля
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|20000
| (38343) 76272
|52
|Водитель автомобиля
|ООО «Сибирское Транспортное Содружество»
|40000
| (923) 1388944
|53
|Водитель автомобиля
|МУП Ритуальное хозяйство
|14000
| (913) 7222575
|54
|Водитель автомобиля
|АО «Сибирский Антрацит»
|24000
| (913) 9896536
|55
|Водитель автомобиля
|ООО «ЗЕРНОПРОЕКТ»
|21000
| (913) 9467831
|56
|Водитель автомобиля
|ИП Шевченко А.В.
|20000
| (913) 9865377
|57
|Водитель автомобиля
|АО «Искитимцемент»
|21000
| (38343) 79510
|58
|Водитель автомобиля
|МУП «ЦПАТП»
|18000
| (38343) 24710
|59
|Водитель автомобиля
|филиал -Российское объединение инкассации (Росинкас) ЦБ РФ
|20000
| (923) 7330510
|60
|Водитель автомобиля
|ЗАО «Коченевская птицефабрика»
|14000
| (38343) 72217
|61
|Водитель автомобиля
|ООО Искитимский завод строительных материалов-1
|20000
| (38341) 29623
|62
|Водитель автомобиля
|ООО «ЭК СибМайнинг»
|40000
| (960) 9334335
|63
|Водитель автомобиля
|ООО «ЭК СибМайнинг»
|28000
| (960) 9334335
|64
|Водитель автомобиля
|ООО «Ресурсо-сетевая компания»
|14000
| (913) 7244555
|65
|Водитель автомобиля
|МКП ИР «ПАТП»
|19000
| (38343) 25885
|66
|Водитель автомобиля
|ИП Хусинов Абдурасул Абдуманонович
|20000
| (913) 4718272
|67
|Водитель автомобиля
|АО «Сибирский Антрацит»
|18000
| (913) 9896536
|68
|Водитель автомобиля
|ООО «ЭК СибМайнинг»
|50000
| (960) 9334335
|69
|Водитель автомобиля
|ИП «Атаманов А.И.»
|30000
| (953) 7897065
|70
|Водитель автомобиля
|ООО ТрансСибАвто
|30000
| (913) 9086243
|71
|Водитель автомобиля
|ООО ТД «Кровельные материалы»
|20000
| (38343) 29890
|72
|Водитель автомобиля
|ЗАО «Коченевская птицефабрика»
|14000
| (38343) 72217
|73
|Водитель автомобиля
|ООО «А-РОСА»
|20000
| (913) 9578436
|74
|Водитель автомобиля
|ООО «ЭК СибМайнинг»
|28000
| (960) 9334335
|75
|Водитель автомобиля
|ИП Руденко Е.В.
|39000
| (913) 4553233
|76
|Водитель автомобиля
|ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы»
|14700
| (38343) 26014
|77
|Водитель автомобиля
|ООО «ТТТ»
|35000
| (913) 9028395
|78
|Водитель автомобиля
|АО «Искитимцемент»
|26000
| (38343) 79510
|79
|Водитель автомобиля
|ИП Маслов О.А.
|20000
| (913) 9011045
|80
|Водитель автомобиля
|МУП «ЦПАТП»
|14000
| (38343) 24710
|81
|Водитель автомобиля
|ООО «Опт Регион»
|20000
| (983) 1236333
|82
|Водитель автомобиля
|ООО «РегионСтрой-Плюс»
|15000
| (906) 9066386
|83
|Водитель автомобиля 3 категории (класса)
|АО «Новосибирское карьероуправление»
|30000
| (38343) 92229
|84
|Водитель автомобиля, старший
|ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы»
|20000
| (38343) 26014
|85
|Водитель погрузчика
|ООО «Компания Металл Профиль»
|25000
| (38343) 71325 доб. (1804)
|86
|Водитель погрузчика
|ООО «Автострой»
|30000
| (953) 8038762
|87
|Водитель погрузчика
|ИП Таранов Е.В.
|25000
| (913) 9478808
|88
|Водитель погрузчика
|АО «Сибирский Антрацит»
|15000
| (913) 9896536
|89
|Водитель погрузчика
|ООО Евсинский КХП
|24000
| (38343) 76488
|90
|Водитель погрузчика
|АО «Сибирский Антрацит»
|28000
| (913) 9896536
|91
|Водитель погрузчика 6 разряда-6 разряда
|АО «Новосибирское карьероуправление»
|30000
| (38343) 92229
|92
|Водитель погрузчика 6 разряда-6 разряда
|АО «Новосибирское карьероуправление»
|24000
| (38343) 92229
|93
|Воспитатель
|МКДОУ детский сад «Огонек» р.п.Линево
|14000
| (38343) 33329
|94
|Воспитатель
|МКОУ КШ № 7
|13954
| (38343) 21658
|95
|Воспитатель
|МКДОУ детский сад «Жаворонок» р.п.Линево
|14000
| (38343) 39205
|96
|Воспитатель
|МБДОУ №20 «Орленок»
|15000
| (38343) 20840
|97
|Воспитатель
|МБДОУ 26 «Сказка»
|14000
| (38343) 26046
|98
|Воспитатель
|МБДОУ 26 «Сказка»
|14000
| (38343) 26046
|99
|Воспитатель 1 категории (класса)
|МБДОУ 19 «Золотая Рыбка»
|15000
| (38343) 44229
|100
|Воспитатель 1 категории (класса)
|МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево»
|13954
| (38343) 30623
|101
|Воспитатель 1 категории (класса)
|МБДОУ №21 «Колокольчик»
|18000
| (38343) 22748
|102
|Врач-акушер-гинеколог
|ГБУЗ НСО «Линевская РБ»
|44653
| (38343) 39657
|103
|Врач-акушер-гинеколог
|ЗАО «Клиника Санитас»
|30000
| (38343) 25657
|104
|Врач-акушер-гинеколог
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|45000
| (38343) 23844
|105
|Врач-гастроэнтеролог
|МКУ ДО ГРЦ ОООД Формула Успеха
|32000
| (383) 3252581
|106
|Врач-оториноларинголог
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|36000
| (38343) 23844
|107
|Врач-офтальмолог
|ЗАО «Клиника Санитас»
|30000
| (38343) 25657
|108
|Врач-офтальмолог
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|36000
| (38343) 23844
|109
|Врач-педиатр
|ГАОУ ДОД НСО «Солнечная поляна»
|14000
| (38343) 74219
|110
|Врач-педиатр
|ЗАО «Клиника Санитас»
|25000
| (38343) 25657
|111
|Врач-педиатр
|МКУ ДО ГРЦ ОООД Формула Успеха
|32000
| (383) 3252583
|112
|Врач-педиатр
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|30000
| (38343) 23844
|113
|Врач-педиатр
|МАУ «ЦОиО «Лесная сказка»
|14080
| (38343) 20434
|114
|Врач-педиатр участковый
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|60000
| (38343) 23844
|115
|Врач-психиатр-нарколог
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|40000
| (38343) 23844
|116
|Врач-психиатр
|ГАУССО НСО Завьяловский психоневрологический интернат
|15000
| (38343) 77228
|117
|Врач-ревматолог
|ЗАО «Клиника Санитас»
|20000
| (38343) 25657
|118
|Врач-рентгенолог
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|30000
| (38343) 23844
|119
|Врач-стоматолог-ортопед
|ИП Башур А.Н.
|20000
| (38343) 68469
|120
|Врач-стоматолог-терапевт
|ИП Башур А.Н.
|20000
| (38343) 68469
|121
|Врач-стоматолог
|ЗАО «Клиника Санитас»
|30000
| (38343) 25657
|122
|Врач-терапевт
|ЗАО «Клиника Санитас»
|30000
| (38343) 25657
|123
|Врач-терапевт
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|40000
| (38343) 23844
|124
|Врач-терапевт
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|35000
| (38343) 23844
|125
|Врач-терапевт
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|35000
| (38343) 23844
|126
|Врач-терапевт участковый
|ГБУЗ НСО «Линевская РБ»
|45242
| (38343) 39657
|127
|Врач-терапевт участковый
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|60000
| (38343) 23844
|128
|Врач-фтизиатр
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|60000
| (38343) 23844
|129
|Врач по спортивной медицине
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|30000
| (38343) 23844
|130
|Врач скорой медицинской помощи
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|37000
| (38343) 23844
|131
|Врач функциональной диагностики
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|32000
| (38343) 23844
|132
|Газорезчик
|ООО «Сибвторрезерв»
|15000
| (913) 3797430
|133
|Газорезчик 4 разряда-4 разряда
|ООО «СИБЦЕМСЕРВИС»
|19000
| (38343) 79579
|134
|Гальваник
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|25000
| (38343) 52791
|135
|Глазуровщик фарфоровых и фаянсовых изделий
|ООО Завод керамических изделий Универсал
|15000
| (38345) 71145
|136
|Горничная
|ООО «Автофуд»
|14000
| (38343) 79270
|137
|Горничная
|ООО «Терем»
|14000
| (913) 7522013
|138
|Горничная
|МКУ ДО ГРЦ ОООД Формула Успеха
|14000
| (383) 3252581
|139
|Горнорабочий на маркшейдерских работах 3 разряда-3 разряда
|АО «Новосибирское карьероуправление»
|19000
| (38343) 92229
|140
|Государственный налоговый инспектор
|Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области
|17000
| (38343) 29836
|141
|Грузчик
|ИП Фабер Алена Викторовна
|15000
| (913) 4566800
|142
|Грузчик
|ООО Евсинский КХП
|22000
| (38343) 76488
|143
|Грузчик
|ГАОУ ДОД НСО «Солнечная поляна»
|13954
| (38343) 74219
|144
|Грузчик
|ООО «Рассвет»
|18000
| (905) 9574990
|145
|Грузчик
|МКУ ДО ГРЦ ОООД Формула Успеха
|16000
| (383) 3252581
|146
|Грузчик
|ООО»Розница К-1″
|16000
| (923) 1334369
|147
|Грузчик
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|18000
| (38343) 76272
|148
|Грузчик
|ООО «Общепит»
|14000
| (923) 1575718
|149
|Грузчик
|ООО «Опт Регион»
|15000
| (983) 1236333
|150
|Дворник
|АНО СК «Кристалл»
|14000
| (913) 9004362
|151
|Дворник
|ООО «УК УСПХ»
|14000
| (38343) 39560
|152
|Дворник
|ООО Евсинский КХП
|14000
| (38343) 76488
|153
|Директор (заведующий) предприятия розничной торговли
|АО «Тандер»
|35000
| (963) 9495097
|154
|Директор (начальник) котельной
|МУП ИР «Южное»
|25000
| (38343) 71303
|155
|Директор коммерческий
|ООО ТД «Кровельные материалы»
|25000
| (38343) 29890
|156
|Диспетчер
|ООО «ЭК СибМайнинг»
|25000
| (960) 9334335
|157
|Диспетчер
|АО «РЭС»
|20000
| (38343) 20323
|158
|Диспетчер пожарной связи
|ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы»
|15300
| (38343) 26014
|159
|Дознаватель
|Упр-е Федер.Службы судебных приставов по НСО отд.СП по Иск.р
|18000
| (38343) 23799
|160
|Дояр
|КФХ Здвижкова Мария Наильевна
|14000
| (923) 1043662
|161
|Дояр
|ОАО «Преображенское»
|14000
| (38343) 63248
|162
|Заведующий лабораторией (в прочих отраслях)
|ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон»
|33000
| (38343) 25588
|163
|Заведующий лабораторией (в прочих отраслях)
|ООО А/Ф ПродКомСиб
|20000
| (38343) 31265
|164
|Заведующий отделением (в прочих отраслях)
|МБУ Комплексный центр социального обслуживания населения г
|15000
| (38343) 29461
|165
|Заведующий производством (шеф-повар)
|МКОУ ДОД ГООЦ «Тимуровец»
|18000
| (383) 3252581
|166
|Заведующий столовой
|МБОУ СОШ №5 г.Искитима
|15000
| (38343) 24815
|167
|Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом — фельдшер (акушер, медицинская сестра)
|ГБУЗ НСО «Линевская РБ»
|28399
| (38343) 39657
|168
|Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом — фельдшер (акушер, медицинская сестра)
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|25000
| (38343) 23844
|169
|Заготовщик
|Филиал ООО «П.О.С. материалы»
|14000
| (913) 7913957
|170
|Заместитель Главный инженер (в сельском, охотничьем, лесном и рыбном хозяйстве)
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|29000
| (38343) 76272
|171
|Заточник деревообрабатывающего инструмента
|ООО Гуантянь-Сибирь
|14000
| (383) 2998859
|172
|Затяжчик обуви
|ООО «Искитим-обувь»
|14000
| (923) 1161616
|173
|Затяжчик обуви
|ООО «Искитим-обувь»
|14000
| (923) 1161616
|174
|Инженер-конструктор
|ООО «ЖБИ-5»
|34000
| (38343) 35308
|175
|Инженер-конструктор
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|29000
| (38343) 52791
|176
|Инженер-лаборант
|ООО «ЛДСК»
|17000
| (38343) 31663
|177
|Инженер-программист
|МУП «Городской информационно-технический центр» г. Искитима НСО
|22980
| (38343) 24319
|178
|Инженер-проектировщик
|ООО «Мастер групп»
|25000
| (38343) 44030
|179
|Инженер-проектировщик
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|23000
| (38343) 52791
|180
|Инженер-технолог
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|18000
| (38343) 52791
|181
|Инженер-технолог металлообрабатывающего производства
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|18000
| (38343) 52791
|182
|Инженер-технолог, ведущий
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|18000
| (38343) 52791
|183
|Инженер-электроник
|ООО «Линевский завод металлоконструкций»
|24000
| (383) 3639201 доб. (170)
|184
|Инженер-энергетик
|МУП ИР «Южное»
|25000
| (38343) 71303
|185
|Инженер
|ООО «ИЭК»
|14000
| (38343) 27600
|186
|Инженер
|ООО «Линевский завод металлоконструкций»
|25000
| (383) 3639201 доб. (170)
|187
|Инженер
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|20000
| (38343) 52791
|188
|Инженер
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|22000
| (38343) 76272
|189
|Инженер
|ЗАО «Завод ЖБИ-1»
|25000
| (383) 3284862
|190
|Инженер
|ЗАО «Завод ЖБИ-1»
|25000
| (383) 3284862
|191
|Инженер по горюче-смазочным материалам
|ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ГОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
|25000
| (905) 9044784
|192
|Инженер по охране труда
|АО Новосибирское карьероуправление (Медвед.карьер)
|22000
| (38345) 69238
|193
|Инженер по охране труда
|МУП ИР «Центральное»
|13962
| (38343) 76195
|194
|Инженер по охране труда
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|15000
| (38343) 52791
|195
|Инженер по проектно-сметной работе (в промышленном и гражданском строительстве)
|МБУ Искитимского района «УКС»
|20134
| (38343) 20148
|196
|Инженер по сметно-договорной работе
|АО «Сибирский Антрацит»
|45000
| (38343) 29883
|197
|Инженер по снабжению
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|20000
| (38343) 52791
|198
|Инженер по техническому надзору
|АО «Сибирский Антрацит»
|60000
| (38343) 29883
|199
|Инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|14000
| (38343) 52791
|200
|Инженер производственно-технического отдела
|ООО «Искитимспецмонтаж»
|20000
| (38343) 22330
|201
|Инспектор
|МКУ «Управление ЖКХ» г.Искитим
|13954
| (38343) 92348
|202
|Инспектор
|ГКУ НСО ЦЗН г.Искитима
|20500
| (38343) 24142
|203
|Инспектор отдела режима и охраны, младший
|ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по НСО
|18000
| (38343) 93021
|204
|Инспектор финансовый
|ИП Бочкова Марина Васильевна
|15000
| (913) 3771763
|205
|Инструктор
|ИП Ивашкевич О.В.
|13954
| (913) 9372720
|206
|Инструктор по вождению автомобиля, старший
|ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы»
|20000
| (38343) 26014
|207
|Кадастровый инженер
|ООО СибГеоСервис
|25000
| (913) 9137527
|208
|Кассир
|ООО «Розница К-1»
|15000
| (923) 1334369
|209
|Кастелянша
|МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево»
|13954
| (38343) 30623
|210
|Кинолог
|ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по НСО
|18000
| (38343) 93024
|211
|Кладовщик
|ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка»
|15000
| (38343) 33184
|212
|Кладовщик
|АО «Сибирский ЛВЗ»
|26000
| (8383) 3633392
|213
|Кладовщик
|Строительные системы,ООО
|20000
| (38341) 58198
|214
|Кладовщик
|ООО «Линевский завод металлоконструкций»
|19000
| (383) 3639201 доб. (170)
|215
|Кладовщик
|АО Новосибирское карьероуправление (Медвед.карьер)
|25000
| (38345) 69238
|216
|Кладовщик
|ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон»
|18000
| (38343) 25588
|217
|Кладовщик
|ООО «АРСИ»
|14000
| (952) 9052161
|218
|Кладовщик
|ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон»
|16000
| (38343) 25588
|219
|Кладовщик
|ООО ТД «Кровельные материалы»
|18000
| (38343) 29890
|220
|Кладовщик
|ООО «КЕРБЕР и К»
|14000
| (38343) 47164
|221
|Клейщик
|ООО «АРСИ»
|14000
| (952) 9052161
|222
|Командир отделения (горно-спасательной, пожарной части)
|ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы»
|23000
| (38343) 26014
|223
|Комплектовщик мебели
|ООО «Все для дома»
|14000
| (913) 4841146
|224
|Кондуктор
|МУП «ЦПАТП»
|15000
| (38343) 24710
|225
|Консультант
|ПАО Сбербанк
|15000
| (923) 4209045
|226
|Контролер деталей и приборов
|ООО «Технощит»
|24000
| (383) 2093971
|227
|Контролер углеприема
|ООО «ЭК СибМайнинг»
|18000
| (960) 9334335
|228
|Кровельщик по стальным кровлям
|ООО «УК УСПХ»
|14000
| (38343) 39560
|229
|Купажист
|АО «Сибирский ЛВЗ»
|26000
| (8383) 3633392
|230
|Кухонный рабочий
|МАОУ СОШ №9 г.Искитима
|14000
| (38343) 44142
|231
|Кухонный рабочий
|ООО «Терем»
|14000
| (913) 7522013
|232
|Кухонный рабочий
|ГАОУ ДОД НСО «Солнечная поляна»
|14000
| (38343) 74219
|233
|Кухонный рабочий
|МКУ ДО ГРЦ ОООД Формула Успеха
|14000
| (383) 3252583
|234
|Лаборант
|ООО Искитимский завод строительных материалов-1
|15000
| (38341) 29623
|235
|Лаборант физико-химических исследований
|ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ»
|14000
| (38343) 50404
|236
|Литейщик металлов и сплавов
|ООО ПК «Кристалл»
|20000
| (38343) 47241
|237
|Литейщик санитарно-строительных изделий на стенде
|ООО Завод керамических изделий Универсал
|20000
| (38345) 71145
|238
|Маляр
|ООО «Искитим-Мебель»
|14000
| (913) 7957971
|239
|Маляр
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|18000
| (38343) 23844
|240
|Маляр
|ООО «РемСтрой»
|15000
| (903) 9069404
|241
|Маникюрша
|ИП Жеребцова Т.Н.
|14000
| (983) 3199090
|242
|Маникюрша
|ИП Полякова И.А.
|15000
| (923) 1449745
|243
|Маникюрша
|ИП Андронова А.С.
|18000
| (953) 8656805
|244
|Маркшейдер, участковый
|ООО «РАЗРЕЗ ВОСТОЧНЫЙ»
|50000
| (38343) 93002
|245
|Массажист
|ИП Осинцева Н.В.
|14000
| (913) 7676310
|246
|Мастер
|ООО «ЭК СибМайнинг»
|40000
| (960) 9334335
|247
|Мастер
|ООО «ЭК СибМайнинг»
|45000
| (960) 9334335
|248
|Мастер
|ООО Искитимский завод строительных материалов-1
|30000
| (38341) 29623
|249
|Мастер по ремонту
|ИП Евдокимов Д.Ю.
|14000
| (983) 3155715
|250
|Мастер по ремонту
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|29000
| (38343) 52791
|251
|Мастер производственного обучения
|ПОУ «Искитимская ТШ ДОСААФ России»
|14000
| (38343) 20457
|252
|Мастер участка
|ООО «Искитиммаш»
|23000
| (38343) 37100
|253
|Машинист-крановщик
|ИП Таранов Е.В.
|25000
| (913) 9478808
|254
|Машинист (кочегар) котельной
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|15000
| (38343) 76272
|255
|Машинист (кочегар) котельной
|ГАОУ ДОД НСО «Солнечная поляна»
|13954
| (38343) 74219
|256
|Машинист автовышки и автогидроподъемника
|АО «Искитимцемент»
|26000
| (38343) 79510
|257
|Машинист автогрейдера
|ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ГОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
|30000
| (905) 9044784
|258
|Машинист автогрейдера
|ООО «ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-1»
|30000
| (965) 8289989
|259
|Машинист автогрейдера
|ООО «ЭК СибМайнинг»
|58000
| (923) 5855555
|260
|Машинист автогрейдера
|ООО «Автотрест»
|14000
| (383) 2334303
|261
|Машинист бульдозера
|ООО «Автотрест»
|15000
| (383) 2334303
|262
|Машинист бульдозера
|ООО «ЖБИ-5»
|20000
| (38343) 35308
|263
|Машинист бульдозера
|АО «Сибирский Антрацит»
|39551
| (913) 9896536
|264
|Машинист компрессорных установок
|ООО ПК «Кристалл»
|19000
| (38341) 29623
|265
|Машинист компрессорных установок
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|14000
| (38343) 52791
|266
|Машинист котлов
|ООО «СибТЭК»
|20000
| (38343) 50124
|267
|Машинист крана (крановщик)
|ООО Искитимский завод строительных материалов-1
|20000
| (38343) 45156
|268
|Машинист крана (крановщик)
|ООО Искитимский завод строительных материалов-1
|20000
| (38343) 45156
|269
|Машинист крана автомобильного
|АО «Сибирский Антрацит»
|23000
| (913) 9896536
|270
|Машинист насосных установок
|АО «Сибирский Антрацит»
|28000
| (913) 9896536
|271
|Машинист по стирке и ремонту спецодежды
|МКУ ДО ГРЦ ОООД Формула Успеха
|14000
| (383) 3252583
|272
|Машинист тестомесильных машин
|АО «Бердский хлебокомбинат»
|17000
| (38341) 20475
|273
|Машинист экскаватора
|ООО «ЭК СибМайнинг»
|52000
| (923) 5855555
|274
|Машинист экскаватора
|АО «Сибирский Антрацит»
|20000
| (913) 9896536
|275
|Машинист экскаватора
|ООО «Автотрест»
|14000
| (383) 2334303
|276
|Медицинская сестра-анестезист
|ЗАО «Клиника Санитас»
|20000
| (38343) 25657
|277
|Медицинская сестра
|АО «Новосибирское карьероуправление»
|15000
| (38343) 92229
|278
|Медицинская сестра
|МАОУ КШИ № 12
|14000
| (38343) 24905
|279
|Медицинская сестра
|ГБУЗ НСО «Линевская РБ»
|20166
| (38343) 39657
|280
|Медицинская сестра
|ГБУЗ НСО «Линевская РБ»
|23166
| (38343) 39657
|281
|Медицинская сестра
|ИП Осинцева Н.В.
|14000
| (913) 7676310
|282
|Медицинская сестра
|ООО «ДК «Звездный»
|15000
| (983) 1294568
|283
|Медицинская сестра
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|20000
| (38343) 23844
|284
|Медицинская сестра палатная (постовая)
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|26000
| (38343) 23844
|285
|Медицинская сестра перевязочной
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|22000
| (38343) 23844
|286
|Медицинская сестра по лечебному питанию (диетсестра)
|ГАОУ ДОД НСО «Солнечная поляна»
|14000
| (38343) 74219
|287
|Медицинская сестра по лечебному питанию (диетсестра)
|МКОУ ДОД ГООЦ «Тимуровец»
|18000
| (383) 3252581
|288
|Медицинская сестра по массажу
|ГБУЗ НСО «Линевская РБ»
|20166
| (38343) 39657
|289
|Медицинская сестра по массажу
|МКУ ДО ГРЦ ОООД Формула Успеха
|19000
| (383) 3252581
|290
|Медицинская сестра стоматологического кабинета
|ЗАО «Клиника Санитас»
|16000
| (38343) 25657
|291
|Медицинская сестра стоматологического кабинета
|ИП Башур А.Н.
|20000
| (913) 7244555
|292
|Медицинская сестра участковая
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|30000
| (38343) 23844
|293
|Менеджер
|ИП Фабер Алена Викторовна
|20000
| (913) 4566800
|294
|Менеджер
|ИПО «Кооператор»
|14000
| (38343) 29010
|295
|Менеджер
|ИП Сегеда А.В.
|15000
| (38343) 42290
|296
|Менеджер
|ООО ТД «Кровельные материалы»
|18000
| (38343) 29890
|297
|Менеджер
|КПК «Кредитный союз 6»
|18500
| (38343) 47030
|298
|Методист
|МКОУ ООШ д.Калиновка
|14000
|Домашний (38343) 42764
|299
|Механик
|АО Новосибирское карьероуправление (Медвед.карьер)
|29500
| (38345) 69238
|300
|Механик
|ООО «Тропикола-С»
|20000
| (983) 3212584
|301
|Механик
|ООО Завод керамических изделий Универсал
|35000
| (38345) 71145
|302
|Механик
|АО «Сибирский Антрацит»
|34000
| (913) 9896536
|303
|Механик автомобильной колонны
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|22000
| (38343) 76272
|304
|Мойщик посуды
|МКУ ДО ГРЦ ОООД Формула Успеха
|14000
| (383) 3252581
|305
|Мойщик посуды
|ООО «Общепит»
|14000
| (923) 1575718
|306
|Монтер пути
|АО «Новосибирское карьероуправление»
|20000
| (38343) 92229
|307
|Музыкальный руководитель
|МБДОУ № 27 «Росинка»
|15000
| (38343) 25114
|308
|Музыкальный руководитель
|МБДОУ №22 Родничок
|15000
| (38343) 25880
|309
|Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики
|АО «Искитимцемент»
|24100
| (38343) 79510
|310
|Наладчик технологического оборудования
|АО «Сибирский Антрацит»
|35000
| (913) 9896536
|311
|Начальник группы (в прочих отраслях)
|Филиал ПАО «Росгосстрах»в НСО Агентство в г. Искитим
|20000
| (38343) 23258
|312
|Начальник караула (военизированной охраны, пожарной части, службы безопасности)
|ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы»
|20800
| (38343) 26014
|313
|Начальник караула (военизированной охраны, пожарной части, службы безопасности), заместитель
|ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы»
|30000
| (38343) 26014
|314
|Начальник отдела (в сельском, охотничьем, лесном и рыбном хозяйстве)
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|25000
| (38343) 76272
|315
|Начальник отдела (финансово-экономического и административного)
|Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области
|18500
| (38343) 29836
|316
|Начальник отделения (специализированного в прочих отраслях)
|ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы»
|40000
| (38343) 26014
|317
|Начальник отряда (в прочих отраслях), заместитель
|ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы»
|23000
| (38343) 26014
|318
|Начальник поста (в прочих отраслях)
|ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы»
|15000
| (38343) 26014
|319
|Начальник смены (в прочих отраслях)
|АО «Сибирский ЛВЗ»
|53700
| (8383) 3633392
|320
|Начальник части (специализированной в прочих отраслях), заместитель
|ГКУ НСО Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области
|25000
| (913) 3762703
|321
|Начальник части (специализированной в прочих отраслях), заместитель
|ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы»
|25000
| (38343) 26014
|322
|Облицовщик деталей мебели
|ООО «АРСИ»
|14000
| (952) 9052161
|323
|Обойщик мебели
|ООО «Искитим-Мебель»
|14000
| (913) 7957971
|324
|Обойщик мебели
|ООО «АРСИ»
|14000
| (952) 9052161
|325
|Обработчик рыбы
|ИП Фабер Алена Викторовна
|15000
| (913) 4566800
|326
|Обработчик рыбы
|ООО «Искитимский рыбозавод»
|14000
| (38343) 25474
|327
|Обрубщик
|ООО ПК «Кристалл»
|20000
| (38343) 47241
|328
|Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок
|ООО «Компания Металл Профиль»
|20000
| (38343) 71325 доб. (1804)
|329
|Оператор автоматической газовой защиты
|ООО «ЖБИ-5»
|18000
| (38343) 35308
|330
|Оператор заправочных станций
|ООО Профит
|14000
| (923) 2479270
|331
|Оператор заправочных станций
|ООО «ЭК СибМайнинг»
|28000
| (961) 8620103
|332
|Оператор заправочных станций
|ОАО «Газпромнефть-Новосибирск»
|15000
| (913) 2169622
|333
|Оператор контактно-стыковой сварки
|Филиал ООО «П.О.С. материалы»
|15000
| (913) 7913957
|334
|Оператор котельной
|ООО ТД «Кровельные материалы»
|18000
| (38343) 29890
|335
|Оператор котельной 5 разряда-5 разряда
|ООО «Искитимская городская котельная»
|16500
| (38343) 79510
|336
|Оператор линии в производстве пищевой продукции
|АО «Сибирский ЛВЗ»
|23800
| (8383) 3633392
|337
|Оператор линии в производстве пищевой продукции
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|15000
| (38343) 92422
|338
|Оператор по искусственному осеменению животных и птицы
|ОАО «Преображенское»
|14000
| (38343) 63248
|339
|Оператор птицефабрик и механизированных ферм
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|18000
| (38343) 76272
|340
|Оператор птицефабрик и механизированных ферм
|ЗАО «Коченевская птицефабрика»
|15000
| (38343) 72217
|341
|Оператор сверлильного агрегата и пресса
|ООО «АРСИ»
|14000
| (952) 9052161
|342
|Оператор связи
|Искитимский почтамп ОСП УФПС НСО-филиал ФГУП «Почта России»
|14000
| (38343) 29943
|343
|Оператор связи
|Искитимский почтамп ОСП УФПС НСО-филиал ФГУП «Почта России»
|14000
| (38343) 29943
|344
|Оператор связи
|Искитимский почтамп ОСП УФПС НСО-филиал ФГУП «Почта России»
|13954
| (38343) 35960
|345
|Оператор связи
|Искитимский почтамп ОСП УФПС НСО-филиал ФГУП «Почта России»
|14000
| (38343) 29943
|346
|Оператор технологических установок
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|18000
| (38343) 76272
|347
|Оператор электронного набора и верстки
|ООО «Междуречье»
|15000
| (38343) 20672
|348
|Официант
|ООО «Сибирские пельмени»
|14000
| (962) 8363736
|349
|Официант
|МКУ ДО ГРЦ ОООД Формула Успеха
|14000
| (383) 3252583
|350
|Охранник
|ООО ЧОП «Искитимский Легион»
|14000
| (38343) 20341
|351
|Охранник
|ООО ЧОО «ГРАФИТ-Новосибирск»
|14000
| (38343) 50829
|352
|Парикмахер
|ИП Беседина Ольга Александровна
|18000
| (906) 9097281
|353
|Парикмахер
|ИП Жеребцова Т.Н.
|14000
| (983) 3199090
|354
|Парикмахер
|ИП Осинцева Н.В.
|14000
| (38343) 39454
|355
|Парикмахер
|ИП Карасева Е.Г.
|15000
| (913) 7238195
|356
|Парикмахер
|ИП Полякова И.А.
|15000
| (923) 1449745
|357
|Парикмахер
|ИП Чагина С.Ф.
|16000
| (913) 9541505
|358
|Парикмахер
|ИП Кузьмина А.В.
|20000
| (923) 1752221
|359
|Парикмахер
|ИП Андронова А.С.
|18000
| (953) 8656805
|360
|Педагог-психолог
|МБОУ — СОШ № 11 г.Искитима
|15000
| (38343) 44147
|361
|Педагог дополнительного образования
|МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима
|13954
| (38343) 26120
|362
|Пекарь
|ООО «РТК»
|24000
| (383) 2550020
|363
|Пекарь
|ИП Аракелян С.Г.
|14000
| (903) 9341233
|364
|Пекарь
|ИП Коршунова Татьяна Анатольевна
|14000
| (905) 9309415
|365
|Пекарь
|ИП Лямкина Е.А.
|14000
| (923) 1804858
|366
|Пекарь
|ООО «Общепит»
|16000
| (923) 1575718
|367
|Переводчик
|ООО «Искитим-обувь»
|14000
| (923) 1161616
|368
|Переводчик
|ООО Гуантянь-Сибирь
|15000
| (383) 2998859
|369
|Плотник
|ООО «УК УСПХ»
|14000
| (38343) 39560
|370
|Плотник
|АО «Сибирский Антрацит»
|15000
| (913) 9896536
|371
|Повар
|ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка»
|14000
| (38343) 33184
|372
|Повар
|МБДОУ №22 Родничок
|16000
| (38343) 25880
|373
|Повар
|МКДОУ детский сад «Колокольчик» р.п.Линево
|13954
| (38343) 33865
|374
|Повар
|ООО «РТК»
|23000
| (383) 2550020
|375
|Повар
|ООО «Вега»
|14000
| (383) 2304790
|376
|Повар
|ИП Чечкина Т.А.
|15000
| (913) 3745604
|377
|Повар
|ООО «Сибирские пельмени»
|15000
| (962) 8363736
|378
|Повар
|ИП Коршунова Татьяна Анатольевна
|14000
| (905) 9309415
|379
|Повар
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|14000
| (38343) 76272
|380
|Повар
|ГАОУ ДОД НСО «Солнечная поляна»
|14000
| (38343) 74219
|381
|Повар
|МКУ ДО ГРЦ ОООД Формула Успеха
|16000
| (383) 3252581
|382
|Повар
|ООО «Селена»
|15000
| (913) 4516585
|383
|Повар
|МКОУ ДОД ГООЦ «Тимуровец»
|14000
| (383) 3252581
|384
|Повар
|ООО ТрансСибАвто
|15000
| (953) 8907392
|385
|Повар 2 разряда
|МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево»
|13954
| (38343) 30623
|386
|Повар 2 разряда
|МКДОУ детский сад «Журавлик» ст.Евсино
|13954
| (38343) 76773
|387
|Повар 3 разряда-4 разряда
|ООО «Общепит»
|17500
| (923) 1575718
|388
|Повар 3 разряда-5 разряда
|МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево»
|13954
| (38343) 30623
|389
|Повар 3 разряда
|МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима
|13954
| (38343) 26120
|390
|Повар 3 разряда
|МБДОУ 19 «Золотая Рыбка»
|14000
| (38343) 44229
|391
|Повар 4 разряда
|МАДОУ д/с 23 «Дельфинчик»
|14000
| (38343) 36958
|392
|Повар 4 разряда
|МБДОУ №21 «Колокольчик»
|13954
| (38343) 22748
|393
|Повар 4 разряда
|МКДОУ детский сад «Жаворонок» р.п.Линево
|14000
| (38343) 39205
|394
|Повар 4 разряда
|МБДОУ №17 «Огонек»
|13954
| (38343) 24765
|395
|Повар 5 разряда
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|15000
| (38343) 52791
|396
|Повар 5 разряда
|ООО «Полюс плюс»
|15000
| (913) 9044383
|397
|Повар, старший 4 разряда-5 разряда
|ООО «Общепит»
|19000
| (923) 1575718
|398
|Подсобный рабочий
|ОАО «Преображенское»
|14000
| (38343) 63248
|399
|Подсобный рабочий
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|17000
| (38343) 92422
|400
|Подсобный рабочий
|ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон»
|13995
| (38343) 25588
|401
|Подсобный рабочий
|ООО «Линевский завод металлоконструкций»
|13954
| (383) 3639201 доб. (170)
|402
|Подсобный рабочий
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|14000
| (38343) 76272
|403
|Подсобный рабочий
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|14000
| (38343) 76272
|404
|Подсобный рабочий
|ООО «Терем»
|14000
| (913) 7522013
|405
|Подсобный рабочий
|ООО Евсинский КХП
|14000
| (38343) 76488
|406
|Подсобный рабочий
|ЗАО Степное
|14000
| (38343) 55122
|407
|Подсобный рабочий
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|14000
| (38343) 92422
|408
|Подсобный рабочий
|АО «Агрофирма «Лебедевская»
|13954
| (38343) 51217
|409
|Подсобный рабочий
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|18000
| (38343) 76272
|410
|Подсобный рабочий 1 разряда
|АО «Искитимцемент»
|13963
| (38343) 79510
|411
|Подсобный рабочий 1 разряда
|ООО «Искитимская городская котельная»
|13963
| (38343) 79510
|412
|Подсобный рабочий 2 разряда
|АО «Искитимцемент»
|14100
| (38343) 79510
|413
|Пожарный
|ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы»
|20000
| (38343) 26014
|414
|Полицейский-водитель
|Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский»
|25000
| (38343) 29678
|415
|Полицейский-водитель
|искитимский отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области
|24000
| (38343) 29677
|416
|Полицейский
|Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский»
|25000
| (38343) 29678
|417
|Полицейский, старший
|искитимский отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области
|25000
| (38343) 29677
|418
|Помощник воспитателя
|МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево»
|13954
| (38343) 30623
|419
|Помощник машиниста сырьевых мельниц
|ООО ПК «Кристалл»
|19000
| (38341) 29623
|420
|Почтальон
|Искитимский почтамп ОСП УФПС НСО-филиал ФГУП «Почта России»
|14000
| (38343) 35960
|421
|Почтальон
|Искитимский почтамп ОСП УФПС НСО-филиал ФГУП «Почта России»
|13954
| (38343) 35960
|422
|Преподаватель (в начальной школе)
|МБОУ — СОШ №2 г.Искитима
|19000
| (38343) 23592
|423
|Преподаватель (в начальной школе)
|МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.»
|19000
| (38343) 55124
|424
|Преподаватель (в начальной школе)
|МКОУ КШ № 7
|15000
| (38343) 21658
|425
|Преподаватель (в начальной школе)
|МКОУ ООШ д.Калиновка
|20000
| (38343) 23954
|426
|Преподаватель (в начальной школе)
|МБОУ — СОШ № 11 г.Искитима
|19000
| (38343) 44147
|427
|Преподаватель (в начальной школе)
|МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат»
|18000
| (38343) 71240
|428
|Преподаватель (в начальной школе)
|МКОУ «ООШ с.Морозово»
|15000
| (38343) 73121
|429
|Преподаватель (в начальной школе)
|МБОУ — СОШ № 11 г.Искитима
|15000
| (38343) 44147
|430
|Преподаватель (в начальной школе)
|МБОУ СОШ №5 г.Искитима
|14000
| (38343) 24805
|431
|Преподаватель (в системе специального образования)
|ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж»
|29000
| (923) 1906444
|432
|Преподаватель (в системе специального образования)
|ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж»
|29000
| (923) 1906444
|433
|Преподаватель (в системе специального образования)
|ГАПОУ НСО «Искитимский медицинский техникум»
|15000
| (38343) 37042
|434
|Преподаватель правил дорожного движения и устройства автомобиля
|ПОУ «Искитимская ТШ ДОСААФ России»
|14000
| (38343) 20457
|435
|Приемосдатчик груза и багажа
|ОАО РЖД
|18000
| (961) 2175076
|436
|Приемосдатчик груза и багажа
|Новосиб.центр организации работы ж.д.станций-филиала ОАО РЖД
|21000
| (383) 2293028
|437
|Приемщик заказов
|ООО «ФитСервис Искитим»
|25000
| (383) 2142101
|438
|Программист
|ООО Евсинский КХП
|28000
| (38343) 76488
|439
|Продавец-консультант
|ООО «Искитим-Мебель»
|14000
| (913) 7957971
|440
|Продавец-консультант
|ИП Вдовенко И.В.
|13954
| (962) 1286524
|441
|Продавец-консультант
|АО «Тандер»
|20000
| (963) 9495097
|442
|Продавец-консультант
|ИП Крупица Т.Г.
|15000
| (923) 1253222
|443
|Продавец-консультант
|МУП Ритуальное хозяйство
|14000
| (913) 7222575
|444
|Продавец-консультант
|АО «Тандер»
|18000
| (906) 9969935
|445
|Продавец непродовольственных товаров
|ИП Корбатов С.Н.
|20000
| (923) 2303308
|446
|Продавец продовольственных товаров
|ООО «Темур-2»
|18000
| (38343) 29716
|447
|Продавец продовольственных товаров
|ООО «Полюс»
|17000
| (913) 4777895
|448
|Продавец продовольственных товаров
|ИП Безденежных Ирина Алексеевна
|15000
| (923) 7466968
|449
|Продавец продовольственных товаров
|ИП Нацвлишвили Манана Решатиевна
|15000
| (923) 2220135
|450
|Продавец продовольственных товаров
|ИП Селиверстова Г.П.
|15000
| (38343) 33132
|451
|Продавец продовольственных товаров
|ООО «Алякова»
|14000
| (38343) 24626
|452
|Продавец продовольственных товаров
|ООО «Магазин Ереван»
|16000
| (923) 2441066
|453
|Продавец продовольственных товаров
|Надежда ООО
|15000
| (913) 3769017
|454
|Продавец продовольственных товаров
|ООО «Меркурий»
|15000
| (383) 3752023
|455
|Продавец продовольственных товаров
|ООО «Цемент-Гарант»
|15000
| (913) 9480111
|456
|Продавец продовольственных товаров
|ООО Андреевский
|14000
| (913) 0016996
|457
|Продавец продовольственных товаров
|ООО Гермес
|18000
| (383) 3752023
|458
|Промышленный альпинист
|ИП Евдокимов Д.Ю.
|20000
| (983) 3155715
|459
|Психолог
|МКДОУ детский сад «Жаворонок» р.п.Линево
|14000
| (38343) 39205
|460
|Птицевод
|ИП Котова Наталья Олеговна
|13954
| (38343) 24107
|461
|Рабочий зеленого хозяйства
|ОАО «Искитимизвесть»
|13954
| (38343) 29580
|462
|Рабочий зеленого хозяйства
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|14000
| (38343) 52791
|463
|Рабочий зеленого хозяйства
|ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ»
|14000
| (38343) 50404
|464
|Рабочий зеленого хозяйства
|ООО «ЛДСК»
|14000
| (38343) 31663
|465
|Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
|МБОУ СОШ №5 г.Искитима
|14000
| (38343) 24805
|466
|Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
|МБОУ — СОШ №3
|13954
| (38343) 22328
|467
|Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда
|ЗАО «Чернореченский карьер»
|14100
| (38343) 79510
|468
|Рабочий ритуальных услуг
|МУП Ритуальное хозяйство
|25000
| (913) 7222575
|469
|Рабочий ритуальных услуг
|ООО МК Прогресс
|15763
| (38343) 24723
|470
|Рабочий сельскохозяйственного производства
|КФХ Здвижкова Мария Наильевна
|14000
| (923) 1043662
|471
|Разнорабочий
|ИП Королева О.Г.
|14000
| (953) 8071221
|472
|Разнорабочий
|ИП Бондарев Д.М.
|15000
| (913) 4739416
|473
|Разрубщик мяса
|ИП Адова С.В.
|15000
| (913) 3733798
|474
|Рамщик
|ООО Гуантянь-Сибирь
|14000
| (383) 2998859
|475
|Рентгенолаборант
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|20000
| (38343) 23844
|476
|Рентгенолаборант
|ЗАО «Клиника Санитас»
|20000
| (38343) 25657
|477
|Риэлтер
|ООО «Сириус»
|15000
| (952) 9291722
|478
|Садовник
|МКУ ДО ГРЦ ОООД Формула Успеха
|15000
| (383) 3252583
|479
|Санитарка (мойщица)
|ГАОУ ДОД НСО «Солнечная поляна»
|14000
| (38343) 74219
|480
|Санитарка (мойщица)
|МКУ ДО ГРЦ ОООД Формула Успеха
|14500
| (383) 3252583
|481
|Сборщик бумажных изделий
|ООО «ЭнергоСтрой»
|14000
| (923) 1267624
|482
|Сборщик бумажных изделий
|ООО «Искитим-обувь»
|14000
| (923) 1161616
|483
|Сборщик деталей и изделий
|ООО «Искитим-обувь»
|14000
| (923) 1161616
|484
|Сборщик деталей и изделий
|ООО «Искитим-обувь»
|14000
| (923) 1161616
|485
|Сборщик обуви
|ООО «Искитим-обувь»
|14000
| (923) 1161616
|486
|Сборщик обуви
|ООО «ЭнергоСтрой»
|14000
| (923) 1267624
|487
|Сборщик обуви
|ООО «Искитим-обувь»
|14000
| (923) 1161616
|488
|Сварщик арматурных сеток и каркасов
|ООО «ЛДСК»
|19000
| (38343) 31663
|489
|Секретарь руководителя
|ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ГОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
|23000
| (905) 9044784
|490
|Секретарь руководителя
|ООО ТД «Кровельные материалы»
|40000
| (38343) 23573
|491
|Слесарь-инструментальщик
|ООО «Искитиммаш»
|29000
| (38343) 37100
|492
|Слесарь-ремонтник
|ООО Теплосервис
|17000
| (38343) 50254
|493
|Слесарь-ремонтник
|ООО «ЖБИ-5»
|15000
| (38343) 35308
|494
|Слесарь-ремонтник
|МКУ ДО ГРЦ ОООД Формула Успеха
|16000
| (383) 3252583
|495
|Слесарь-ремонтник
|ООО «ЭК СибМайнинг»
|35000
| (960) 9334335
|496
|Слесарь-ремонтник 4 разряда-4 разряда
|ООО «СИБЦЕМСЕРВИС»
|19000
| (38343) 79579
|497
|Слесарь-ремонтник 5 разряда
|АО «Искитимцемент»
|18300
| (38343) 79510
|498
|Слесарь-сантехник
|ГАОУ ДОД НСО «Солнечная поляна»
|13954
| (38343) 74219
|499
|Слесарь-сантехник
|ООО «ИЭК»
|14000
| (38343) 27600
|500
|Слесарь-сантехник
|МКУ ДО ГРЦ ОООД Формула Успеха
|16000
| (383) 3252583
|501
|Слесарь-сборщик
|ООО «Искитиммаш»
|17000
| (38343) 37100
|502
|Слесарь-сборщик
|ООО «Технощит»
|17000
| (913) 9545904
|503
|Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
|АО «Сибирский Антрацит»
|22000
| (913) 9896536
|504
|Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|20000
| (38343) 52791
|505
|Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
|ООО «КЕРБЕР и К»
|20000
| (38343) 47164
|506
|Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
|ООО «ФитСервис Искитим»
|45000
| (383) 2142101
|507
|Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 6 разряда-6 разряда
|АО «Новосибирское карьероуправление»
|35000
| (38343) 92229
|508
|Слесарь-электромонтажник
|ООО «Мастер групп»
|25000
| (38343) 44030
|509
|Слесарь аварийно-восстановительных работ
|ООО Теплосервис
|17000
| (38343) 50254
|510
|Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 5 разряда
|ООО «Искитимская городская котельная»
|18025
| (38343) 79510
|511
|Слесарь механосборочных работ
|ФГУП «Опытный завод»
|25000
| (913) 7970128
|512
|Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
|МУП ИР «Южное»
|18000
| (38343) 71303
|513
|Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
|ООО ПК «Кристалл»
|14000
| (38341) 29623
|514
|Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
|ООО «СибТЭК»
|20000
| (38343) 50124
|515
|Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда
|ООО «Искитимская городская котельная»
|19860
| (38343) 79510
|516
|Слесарь по ремонту автомобилей
|ООО Автодизель
|15000
| (983) 1232144
|517
|Слесарь по ремонту автомобилей
|ООО Юг
|30000
| (38343) 25593
|518
|Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда-5 разряда
|АО «Искитимцемент»
|21900
| (38343) 79510
|519
|Слесарь по ремонту и наладке металлообрабатывающего оборудования
|Филиал ООО «П.О.С. материалы»
|14000
| (913) 7913957
|520
|Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|20000
| (38343) 52791
|521
|Слесарь по ремонту технологических установок
|ООО Искитимский завод строительных материалов-1
|25000
| (38343) 45156
|522
|Слесарь по ремонту технологических установок
|ООО ПК «Кристалл»
|18000
| (38341) 29623
|523
|Сортировщик
|Искитимский почтамп ОСП УФПС НСО-филиал ФГУП «Почта России»
|15000
| (38343) 35960
|524
|Сортировщик
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|18000
| (38343) 76272
|525
|Спасатель
|администрация Чернореченского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
|14000
| (38343) 92434
|526
|Специалист
|ООО ВТБ МС
|19000
| (913) 4714565
|527
|Специалист
|ООО МКК «КВ Пятый Элемент Деньги»
|13954
| (983) 1328493
|528
|Специалист
|АО «Сибирский Антрацит»
|25000
| (913) 9896536
|529
|Специалист
|ООО «Мастер групп»
|15000
| (38343) 44030
|530
|Специалист
|Администрация Легостаевского сельсовета Искитимского района
|14532
| (38343) 54132
|531
|Специалист
|МУП «РКЦ р.п. Линево»
|26000
| (38343) 33840
|532
|Специалист по кадрам
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|20000
| (38343) 23844
|533
|Специалист по кадрам
|ООО «ИЭК»
|14000
| (38343) 27600
|534
|Специалист по составлению и проверке сметной документации
|ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка»
|26000
| (38343) 33184
|535
|Специалист по социальной работе
|МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО»
|15000
| (38343) 24651
|536
|Специалист по социальной работе
|МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО»
|15000
| (38343) 24651
|537
|Станочник-распиловщик
|ООО Гуантянь-Сибирь
|14000
| (383) 2998859
|538
|Станочник деревообрабатывающих станков
|ООО «Искитим-Мебель»
|14000
| (913) 7957971
|539
|Старший Медицинская сестра
|МКУ ДО ГРЦ ОООД Формула Успеха
|25000
| (383) 3252583
|540
|Старший Повар
|ИП Лямкина Е.А.
|17000
| (923) 1804858
|541
|Старшина ведомственной охраны
|ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы»
|20000
| (38343) 26014
|542
|Столяр
|ООО «АРСИ»
|14000
| (952) 9052161
|543
|Стрелок
|ФГУП «Охрана» Росгвардии
|14000
| (38343) 24210
|544
|Стропальщик
|ООО «ЖБИ-5»
|16000
| (38343) 35308
|545
|Стропальщик
|Строительные системы,ООО
|18000
| (38341) 58198
|546
|Судебный пристав-исполнитель
|Упр-е Федер.Службы судебных приставов по НСО отд.СП по Иск.р
|20000
| (38343) 42031
|547
|Табельщик
|ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ГОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
|20000
| (905) 9044784
|548
|Техник-лаборант 1 категории (класса)
|ООО «Водоканал»
|15200
| (38343) 25599
|549
|Техник-лаборант 2 категории (класса)
|ООО «Водоканал»
|15200
| (38343) 25599
|550
|Техник
|ОАО «Новосибирскэнергосбыт»
|17000
| (38343) 28200
|551
|Техник по контрольно-измерительным приборам и автоматике
|ООО «КРОКМАРТ-Производство»
|30000
| (923) 7751810
|552
|Техник по обслуживанию и ремонту персональных компьютеров
|ООО «ОДИН КЛИК»
|20000
| (952) 9331084
|553
|Технолог
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|25000
| (38343) 52791
|554
|Технолог
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|17000
| (38343) 52791
|555
|Технолог
|ООО ТД «Кровельные материалы»
|19000
| (38343) 23572
|556
|Технолог
|ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон»
|17000
| (38343) 25588
|557
|Токарь-карусельщик
|ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ»
|20000
| (38343) 50404
|558
|Токарь-расточник
|ФГУП «Опытный завод»
|25000
| (913) 7970128
|559
|Токарь-расточник
|ООО «СИБЦЕМСЕРВИС»
|22000
| (38343) 79579
|560
|Токарь
|ИП Долгополова Т.В.
|18000
| (923) 7038705
|561
|Токарь
|ФГУП «Опытный завод»
|25000
| (913) 7970128
|562
|Токарь
|ООО «ЗЕРНОПРОЕКТ»
|21000
| (913) 9467831
|563
|Токарь
|АО «Сибирский Антрацит»
|25000
| (38343) 38944
|564
|Токарь 5 разряда-6 разряда
|АО Новосибирское карьероуправление (Медвед.карьер)
|23000
| (38345) 69238
|565
|Тракторист
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|18000
| (38343) 92422
|566
|Тракторист
|ЗАО Степное
|14000
| (38343) 55122
|567
|Тракторист
|ООО «ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-1»
|23000
| (965) 8289989
|568
|Тракторист
|Сыновья КХ
|16000
| (953) 8704592
|569
|Транспортерщик
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|14000
| (38343) 76272
|570
|Тренер-преподаватель по спорту высшей категории (класса)
|МАОУ ДО ДЮСШ
|13954
| (38343) 27402
|571
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|13954
| (38343) 23844
|572
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ООО «ЖБИ-5»
|14000
| (38343) 35308
|573
|Уборщик производственных и служебных помещений
|Строительные системы,ООО
|14000
| (38341) 58198
|574
|Уборщик производственных и служебных помещений
|МАУ «ЦОиО «Лесная сказка»
|13954
| (38343) 20434
|575
|Уборщик производственных и служебных помещений
|МАУ «ЦОиО «Лесная сказка»
|13954
| (38343) 20434
|576
|Уборщик производственных и служебных помещений
|МАОУ СОШ №9 г.Искитима
|14000
| (38343) 44142
|577
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ИП Фабер Алена Викторовна
|13954
| (913) 0185650
|578
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ИП Фабер Алена Викторовна
|13954
| (913) 4566800
|579
|Уборщик производственных и служебных помещений
|«Военный комиссариат г. Искитим Новосибирской области»
|14000
| (38343) 22184
|580
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ООО «Готика»
|14000
| (903) 9997666
|581
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ООО «ЖЭУ №1»
|14000
| (38343) 28610
|582
|Уборщик производственных и служебных помещений
|МБОУ СОШ №5 г.Искитима
|14000
| (38343) 24805
|583
|Уборщик производственных и служебных помещений
|АО «Новосибирское карьероуправление»
|14000
| (38343) 92229
|584
|Уборщик производственных и служебных помещений
|МУП ЦУМ Искитим
|13954
| (38343) 23121
|585
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ООО «ЛДСК»
|14827
| (38343) 31663
|586
|Уборщик производственных и служебных помещений
|МАОУ КШИ № 12
|13954
| (38343) 24905
|587
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ГБУЗ НСО «Линевская РБ»
|14000
| (38343) 39657
|588
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ООО Евсинский КХП
|14000
| (38343) 76488
|589
|Уборщик производственных и служебных помещений
|МКДОУ детский сад «Родничок» р.п.Линево
|13954
| (38343) 31863
|590
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ГАОУ ДОД НСО «Солнечная поляна»
|13954
| (38343) 74219
|591
|Уборщик производственных и служебных помещений
|МБОУ ДОД ДООЦ «Радужный»
|14000
| (38343) 40491
|592
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ООО «ЛДСК»
|14300
| (38343) 31663
|593
|Уборщик производственных и служебных помещений
|МКУ ДО ГРЦ ОООД Формула Успеха
|14000
| (383) 3252583
|594
|Уборщик производственных и служебных помещений
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|14000
| (38343) 52791
|595
|Уборщик территорий
|МКОУ «СОШ п.Чернореченский»
|13954
| (38343) 68377
|596
|Уборщик территорий
|МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО»
|13954
| (38343) 24651
|597
|Уборщик территорий
|МБДОУ д/с № 16 «Солнышко»
|13954
| (38343) 35985
|598
|Уборщик территорий
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|13954
| (38343) 23844
|599
|Уборщик территорий
|ООО «ЭнергоСтрой»
|14000
| (923) 1267624
|600
|Уборщик территорий
|ООО «Искитим-обувь»
|14000
| (923) 1161616
|601
|Уборщик территорий
|МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима
|13954
| (38343) 26120
|602
|Укладчик-упаковщик
|Строительные системы,ООО
|15000
| (38341) 58198
|603
|Укладчик-упаковщик
|Филиал ООО «П.О.С. материалы»
|14000
| (913) 7913957
|604
|Укладчик-упаковщик
|ООО «Компания Металл Профиль»
|20000
| (38343) 71325 доб. (1804)
|605
|Упаковщик
|ООО «Торговый зал №1»
|20000
| (923) 7751810
|606
|Управляющий отделением (банка и др.)
|ОАО «Газпромнефть-Новосибирск»
|21000
| (913) 2169622
|607
|Участковый уполномоченный полиции
|Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский»
|45000
| (38343) 29678
|608
|Учитель (преподаватель) биологии
|МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.»
|20000
| (38343) 55124
|609
|Учитель (преподаватель) иностранного языка
|МБОУ — СОШ № 8 г.Искитима
|13954
| (38343) 28694
|610
|Учитель (преподаватель) иностранного языка
|МКОУ «СОШ п.Листвянский»
|20000
| (38343) 38408
|611
|Учитель (преподаватель) иностранного языка
|МАОУ СОШ №4 г.Искитима
|15000
| (38343) 37264
|612
|Учитель (преподаватель) иностранного языка
|МКОУ «Гимназия 1»
|20000
| (38343) 31851
|613
|Учитель (преподаватель) иностранного языка
|МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.»
|15000
| (38343) 55124
|614
|Учитель (преподаватель) иностранного языка
|МБОУ — СОШ №3
|17000
| (38343) 22328
|615
|Учитель (преподаватель) иностранного языка
|МБОУ СОШ №5 г.Искитима
|14000
| (38343) 24805
|616
|Учитель (преподаватель) информатики
|МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.»
|19000
| (38343) 55124
|617
|Учитель (преподаватель) истории и обществознания
|МКОУ ООШ д.Калиновка
|13954
| (38343) 23954
|618
|Учитель (преподаватель) истории и обществознания
|МБОУ СОШ №5 г.Искитима
|14000
| (38343) 24805
|619
|Учитель (преподаватель) истории и обществознания 1 категории (класса)
|МБОУ — СОШ №2 г.Искитима
|18000
| (38343) 23592
|620
|Учитель (преподаватель) математики
|МКОУ ООШ д.Калиновка
|24000
| (38343) 23954
|621
|Учитель (преподаватель) математики
|МБОУ — СОШ № 8 г.Искитима
|13954
| (38343) 28694
|622
|Учитель (преподаватель) математики
|МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима
|13954
| (38343) 26120
|623
|Учитель (преподаватель) математики
|МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.»
|19000
| (38343) 55124
|624
|Учитель (преподаватель) математики
|МАОУ СОШ №4 г.Искитима
|15000
| (38343) 37264
|625
|Учитель (преподаватель) математики
|МКОУ «СОШ ст.Евсино»
|19000
| (38343) 76182
|626
|Учитель (преподаватель) музыки и пения
|МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима
|13954
| (38343) 26120
|627
|Учитель (преподаватель) музыки и пения
|МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.»
|15000
| (38343) 55124
|628
|Учитель (преподаватель) основ безопасности жизнедеятельности
|МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима
|13954
| (38343) 26120
|629
|Учитель (преподаватель) основ безопасности жизнедеятельности
|МБОУ СОШ №5 г.Искитима
|14000
| (38343) 24805
|630
|Учитель (преподаватель) русского языка и литературы
|МАОУ СОШ №4 г.Искитима
|20000
| (38343) 37264
|631
|Учитель (преподаватель) русского языка и литературы
|МКОУ ООШ д.Калиновка
|22500
| (38343) 23954
|632
|Учитель (преподаватель) русского языка и литературы
|МКОУ «СОШ с. Белово»
|20000
| (38343) 61191
|633
|Учитель (преподаватель) русского языка и литературы
|МКОУ «СОШ с.Лебедевка»
|14000
| (38343) 51201
|634
|Учитель (преподаватель) русского языка и литературы
|МКОУ «Гимназия 1»
|19000
| (38343) 31851
|635
|Учитель (преподаватель) физики
|МБОУ СОШ №5 г.Искитима
|15000
| (38343) 24805
|636
|Учитель (преподаватель) химии
|МКОУ ООШ д.Калиновка
|15000
|Домашний (38343) 42764
|637
|Учитель (преподаватель) химии
|МКОУ «СОШ ст.Евсино»
|14000
| (38343) 76182
|638
|Фельдшер-лаборант
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|20000
| (38343) 23844
|639
|Фельдшер
|ООО «ДК «Звездный»
|20000
| (983) 1294568
|640
|Фельдшер
|МКУ ДО ГРЦ ОООД Формула Успеха
|25000
| (383) 3252583
|641
|Фельдшер
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|25000
| (38343) 23844
|642
|Фельдшер
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|29000
| (38343) 23844
|643
|Фельдшер
|ООО «ЭК СибМайнинг»
|23000
| (960) 9334335
|644
|Фельдшер скорой медицинской помощи
|ГБУЗ НСО «Линевская РБ»
|22353
| (38343) 39657
|645
|Фельдшер скорой медицинской помощи
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|29000
| (38343) 23844
|646
|Флорист
|ИП Литвинов Артемий Александрович
|15000
| (923) 1231611
|647
|Формовщик деталей и изделий
|ООО ПК «Кристалл»
|20000
| (38343) 47241
|648
|Фрезеровщик
|ФГУП «Опытный завод»
|25000
| (913) 7970128
|649
|Фрезеровщик 5 разряда
|ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ»
|25000
| (38343) 50404
|650
|Хореограф
|ИП Каравайцев А.Ф.
|20000
| (913) 9500347
|651
|Швея
|ООО «Торговый зал №1»
|20000
| (923) 7751810
|652
|Швея
|ИП Тагиров Г.Г.
|14000
| (903) 9974766
|653
|Швея
|ООО ПФ «СпецСиб»
|15000
| (929) 3030407
|654
|Швея
|ООО Здравмедтех-Н
|20000
| (383) 2092134
|655
|Швея
|ИП Адаменко Е.Е.
|15000
| (913) 4832826
|656
|Экономист
|МУП «Жилищное эксплуатационное объединение»
|23000
| (38343) 31465
|657
|Экономист
|ООО СФ «Запад»
|18000
| (38343) 28708
|658
|Экономист
|ГАУССО НСО Завьяловский психоневрологический интернат
|15000
| (38343) 77228
|659
|Экономист по планированию
|АО «Сибирский Антрацит»
|40000
| (38343) 29883
|660
|Экономист, ведущий
|МУП «РКЦ р.п. Линево»
|27000
| (38343) 33840
|661
|Эксперт
|Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области
|15000
| (38343) 29836
|662
|Электрик участка
|ООО «ИЭК»
|14000
| (38343) 27600
|663
|Электрик участка
|ООО «Искитимский завод строительных материалов»
|14000
| (913) 9555420
|664
|Электрик участка
|ООО «ЖЭУ №1»
|14000
| (38343) 28610
|665
|Электрик участка
|ООО «АРЕНДА-СЕРВИС»
|15000
| (38343) 29922
|666
|Электрик участка
|ООО ТД «Кровельные материалы»
|18000
| (38343) 23572
|667
|Электрогазосварщик
|ООО «Технощит»
|20000
| (913) 9545904
|668
|Электрогазосварщик
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|17000
| (38343) 92422
|669
|Электрогазосварщик
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|20000
| (38343) 76272
|670
|Электрогазосварщик
|ООО Искитимский завод строительных материалов-1
|22000
| (38343) 45156
|671
|Электрогазосварщик
|ИП Королева О.Г.
|25000
| (953) 8071221
|672
|Электрогазосварщик
|ООО «Искитимспецмонтаж»
|15000
| (38343) 22330
|673
|Электрогазосварщик
|МУП ИР «Южное»
|17000
| (38343) 71303
|674
|Электрогазосварщик
|ООО «ЖЭУ №1»
|15000
| (38343) 28610
|675
|Электрогазосварщик 4 разряда
|ООО «СИБЦЕМСЕРВИС»
|20000
| (38343) 79579
|676
|Электромеханик
|ООО «КРОКМАРТ-Производство»
|25000
| (923) 7751810
|677
|Электромеханик по лифтам
|ООО СФ «Запад»
|14000
| (38343) 28713
|678
|Электромеханик участка
|АО «Сибирский Антрацит»
|34983
| (38343) 29883
|679
|Электромонтер охранно-пожарной сигнализации
|ООО ЧОП «Искитимский Легион»
|15000
| (38343) 20341
|680
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка»
|18000
| (38343) 33184
|681
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|18000
| (38343) 23844
|682
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|МУП «Жилищное эксплуатационное объединение»
|14000
| (38343) 31465
|683
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|17000
| (38343) 92422
|684
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|ООО ЖЭУ «Центральное»
|14000
| (38343) 24370
|685
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|23000
| (38343) 76272
|686
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|МКУ ДО ГРЦ ОООД Формула Успеха
|16000
| (383) 3252583
|687
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|ООО Искитимский завод строительных материалов-1
|25000
| (38343) 45156
|688
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|Филиал ПАО «КОМПАНИЯ «СУХОЙ» НАЗ им.В.П.Чкалова
|15000
| (38343) 74134
|689
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|ООО «Линевский завод металлоконструкций»
|19000
| (383) 3639201 доб. (170)
|690
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|МУП ИР «Южное»
|14000
| (38343) 71303
|691
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|МУП ИР «Южное»
|14000
| (38343) 71303
|692
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|ООО «СибТЭК»
|20000
| (38343) 50124
|693
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда
|ООО «Водоканал»
|17500
| (38343) 25599
|694
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда-6 разряда
|АО «Искитимцемент»
|21900
| (38343) 79510
|695
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда
|ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ»
|20000
| (38343) 50404
|696
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда
|ООО «Искитимская городская котельная»
|22840
| (38343) 79510
|697
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда
|ОАО «Искитимизвесть»
|20000
| (38343) 29580
|698
|Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
|АО «РЭС»
|18000
| (38343) 20385
|699
|Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
|АО «РЭС»
|15000
| (38343) 20323
|700
|Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
|АО «РЭС»
|15000
| (38343) 20323
|701
|Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах
|Филиал ООО «П.О.С. материалы»
|18000
| (913) 7913957
|702
|Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах
|ООО «Искитиммаш»
|19000
| (38343) 37100
|703
|Электросварщик ручной сварки 5 разряда
|ООО «ЖБИ-5»
|19000
| (38343) 35308
|704
|Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования
|АО «Сибирский Антрацит»
|25592
| (913) 9896536
|705
|Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования
|АО «Сибирский Антрацит»
|19468
| (913) 9896536
|706
|Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования
|АО Новосибирское карьероуправление (Медвед.карьер)
|25000
| (38345) 69238
|707
|Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования
|ООО А/Ф ПродКомСиб
|25000
| (38343) 31265
|708
|Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 5 разряда-5 разряда
|ЗАО «Чернореченский карьер»
|21000
| (38343) 79510
|709
|Энергетик
|ООО «Искитимспецмонтаж»
|20000
| (38343) 22051
|710
|Энергетик
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|20000
| (38343) 52791
|711
|Юрисконсульт
|Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский»
|45000
| (38343) 29678
|712
|Юрисконсульт
|МКУ Управление культуры г. Искитима НСО
|19000
| (38343) 47315
|713
|Юрисконсульт
|ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло.в НСО» в Искитимском р-н
|15000
| (38343) 25526
|714
|Юрист
|АО «Искитимцемент»
|30000
| (38343) 79510
|715
|Юрист, первый помощник
|ООО «Правосудие»
|13954
| (905) 9318904