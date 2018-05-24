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715 вакансий предлагает Центр занятости населения Искитима

Вакансии искитимских и бердских работодателей на 24 мая.

24.05.2018 Фото: pixabay.com Нет комментариев

715 вакансий предлагает Центр занятости населения Искитима

Искитим ждет на работу бердчан

№ п/п Профессия Организация Заработок от Телефон
1 Агент страховой ИП Бочкова Марина Васильевна 15000  (913) 3771763
2 Агент торговый КФХ Русакова О.А. 14000  (913) 9340373
3 Администратор ИП Башур А.Н. 20000  (38343) 68469
4 Акушерка ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 24000  (38343) 39657
5 Акушерка ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 27000  (38343) 23844
6 Акушерка ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 27000  (38343) 23844
7 Аппаратчик АО «Птицефабрика «Евсинская» 18000  (38343) 76272
8 Аппаратчик комбикормового производства ООО Евсинский КХП 15000  (38343) 76488
9 Аппаратчик крупяного производства ООО «ЗЕРНОПРОЕКТ» 19000  (913) 9467831
10 Аппаратчик приготовления химических растворов 3 разряда ООО «Искитимская городская котельная» 13956  (38343) 79510
11 Архитектор ООО СибГеоСервис 25000  (913) 9137527
12 Бармен ИП Фабер Алена Викторовна 14000  (913) 0185650
13 Бармен ООО Сибирский медведь 16000  (923) 2581254
14 Библиотекарь МКУК «Искитимская ЦБС» 15000  (38343) 23180
15 Бригадир на участках основного производства ООО Здравмедтех-Н 20000  (383) 2092134
16 Бухгалтер-ревизор, ведущий МКУ г.Искитима НСО «Центр бухгалтерского и ресурсно-правового обеспечения» 15000  (38343) 24614
17 Бухгалтер МУП «Жилищное эксплуатационное объединение» 20000  (38343) 31465
18 Бухгалтер АО «Новоозерское» 14000  (38343) 59018
19 Бухгалтер ООО «ЛДСК» 19000  (38343) 31663
20 Бухгалтер ИП Малыгина Л.В. 14000  (913) 7516167
21 Бухгалтер ООО «ЗЕРНОПРОЕКТ» 19000  (913) 9467831
22 Бухгалтер ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы» 14200  (38343) 26014
23 Ведущий Инженер-строитель 1 категории (класса) ООО «РАЗРЕЗ ВОСТОЧНЫЙ» 30000  (38343) 93002
24 Ведущий Инженер по качеству АО «Сибирский ЛВЗ» 37000  (8383) 3633392
25 Ведущий Специалист администрация Искитимского района НСО 15000  (38343) 20828
26 Ветеринарный врач АО «Агрофирма «Лебедевская» 20000  (38343) 51217
27 Ветеринарный врач АО «Новоозерское» 14000  (38343) 59018
28 Ветеринарный врач ОАО «Преображенское» 14000  (38343) 63248
29 Ветеринарный врач ГБУ НСО «Управление ветеринарии Искитимского района НСО» 14000  (38343) 23480
30 Ветеринарный фельдшер ЗАО Степное 14465  (38343) 55122
31 Визажист (косметолог-визажист) ИП Беседина Ольга Александровна 18000  (906) 9097281
32 Визажист (косметолог-визажист) ИП Осинцева Н.В. 14000  (913) 7676310
33 Визажист (косметолог-визажист) ООО «Женский клуб Марафетъ» 15000  (903) 9064000
34 Водитель автомобиля Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» 15000  (38343) 29678
35 Водитель автомобиля Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» 25000  (38343) 29678
36 Водитель автомобиля ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка» 20000  (38343) 33184
37 Водитель автомобиля ООО «ИЭК» 14000  (38343) 27600
38 Водитель автомобиля ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 20000  (38343) 23844
39 Водитель автомобиля ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ГОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 30000  (905) 9044784
40 Водитель автомобиля ООО Теплосервис 17000  (38343) 50254
41 Водитель автомобиля ИП Митрошкин Л.И. 35000  (913) 9046356
42 Водитель автомобиля АО «Новосибирская птицефабрика» 23000  (38343) 92422
43 Водитель автомобиля ООО «Искитимский завод строительных материалов» 14000  (913) 9555420
44 Водитель автомобиля ИП Васильев Д.П. 60000  (923) 2408859
45 Водитель автомобиля ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ» 25000  (38343) 50404
46 Водитель автомобиля ООО «ЛДСК» 28000  (38343) 31663
47 Водитель автомобиля АО Новосибирское карьероуправление (Медвед.карьер) 23000  (38345) 69238
48 Водитель автомобиля АО «Искитимцемент» 27000  (38343) 79510
49 Водитель автомобиля ЗАО Степное 14000  (38343) 55122
50 Водитель автомобиля ООО «Темур-2» 14000  (38343) 29716
51 Водитель автомобиля АО «Птицефабрика «Евсинская» 20000  (38343) 76272
52 Водитель автомобиля ООО «Сибирское Транспортное Содружество» 40000  (923) 1388944
53 Водитель автомобиля МУП Ритуальное хозяйство 14000  (913) 7222575
54 Водитель автомобиля АО «Сибирский Антрацит» 24000  (913) 9896536
55 Водитель автомобиля ООО «ЗЕРНОПРОЕКТ» 21000  (913) 9467831
56 Водитель автомобиля ИП Шевченко А.В. 20000  (913) 9865377
57 Водитель автомобиля АО «Искитимцемент» 21000  (38343) 79510
58 Водитель автомобиля МУП «ЦПАТП» 18000  (38343) 24710
59 Водитель автомобиля филиал -Российское объединение инкассации (Росинкас) ЦБ РФ 20000  (923) 7330510
60 Водитель автомобиля ЗАО «Коченевская птицефабрика» 14000  (38343) 72217
61 Водитель автомобиля ООО Искитимский завод строительных материалов-1 20000  (38341) 29623
62 Водитель автомобиля ООО «ЭК СибМайнинг» 40000  (960) 9334335
63 Водитель автомобиля ООО «ЭК СибМайнинг» 28000  (960) 9334335
64 Водитель автомобиля ООО «Ресурсо-сетевая компания» 14000  (913) 7244555
65 Водитель автомобиля МКП ИР «ПАТП» 19000  (38343) 25885
66 Водитель автомобиля ИП Хусинов Абдурасул Абдуманонович 20000  (913) 4718272
67 Водитель автомобиля АО «Сибирский Антрацит» 18000  (913) 9896536
68 Водитель автомобиля ООО «ЭК СибМайнинг» 50000  (960) 9334335
69 Водитель автомобиля ИП «Атаманов А.И.» 30000  (953) 7897065
70 Водитель автомобиля ООО ТрансСибАвто 30000  (913) 9086243
71 Водитель автомобиля ООО ТД «Кровельные материалы» 20000  (38343) 29890
72 Водитель автомобиля ЗАО «Коченевская птицефабрика» 14000  (38343) 72217
73 Водитель автомобиля ООО «А-РОСА» 20000  (913) 9578436
74 Водитель автомобиля ООО «ЭК СибМайнинг» 28000  (960) 9334335
75 Водитель автомобиля ИП Руденко Е.В. 39000  (913) 4553233
76 Водитель автомобиля ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы» 14700  (38343) 26014
77 Водитель автомобиля ООО «ТТТ» 35000  (913) 9028395
78 Водитель автомобиля АО «Искитимцемент» 26000  (38343) 79510
79 Водитель автомобиля ИП Маслов О.А. 20000  (913) 9011045
80 Водитель автомобиля МУП «ЦПАТП» 14000  (38343) 24710
81 Водитель автомобиля ООО «Опт Регион» 20000  (983) 1236333
82 Водитель автомобиля ООО «РегионСтрой-Плюс» 15000  (906) 9066386
83 Водитель автомобиля 3 категории (класса) АО «Новосибирское карьероуправление» 30000  (38343) 92229
84 Водитель автомобиля, старший ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы» 20000  (38343) 26014
85 Водитель погрузчика ООО «Компания Металл Профиль» 25000  (38343) 71325 доб. (1804)
86 Водитель погрузчика ООО «Автострой» 30000  (953) 8038762
87 Водитель погрузчика ИП Таранов Е.В. 25000  (913) 9478808
88 Водитель погрузчика АО «Сибирский Антрацит» 15000  (913) 9896536
89 Водитель погрузчика ООО Евсинский КХП 24000  (38343) 76488
90 Водитель погрузчика АО «Сибирский Антрацит» 28000  (913) 9896536
91 Водитель погрузчика 6 разряда-6 разряда АО «Новосибирское карьероуправление» 30000  (38343) 92229
92 Водитель погрузчика 6 разряда-6 разряда АО «Новосибирское карьероуправление» 24000  (38343) 92229
93 Воспитатель МКДОУ детский сад «Огонек» р.п.Линево 14000  (38343) 33329
94 Воспитатель МКОУ КШ № 7 13954  (38343) 21658
95 Воспитатель МКДОУ детский сад «Жаворонок» р.п.Линево 14000  (38343) 39205
96 Воспитатель МБДОУ №20 «Орленок» 15000  (38343) 20840
97 Воспитатель МБДОУ 26 «Сказка» 14000  (38343) 26046
98 Воспитатель МБДОУ 26 «Сказка» 14000  (38343) 26046
99 Воспитатель 1 категории (класса) МБДОУ 19 «Золотая Рыбка» 15000  (38343) 44229
100 Воспитатель 1 категории (класса) МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево» 13954  (38343) 30623
101 Воспитатель 1 категории (класса) МБДОУ №21 «Колокольчик» 18000  (38343) 22748
102 Врач-акушер-гинеколог ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 44653  (38343) 39657
103 Врач-акушер-гинеколог ЗАО «Клиника Санитас» 30000  (38343) 25657
104 Врач-акушер-гинеколог ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 45000  (38343) 23844
105 Врач-гастроэнтеролог МКУ ДО ГРЦ ОООД Формула Успеха 32000  (383) 3252581
106 Врач-оториноларинголог ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 36000  (38343) 23844
107 Врач-офтальмолог ЗАО «Клиника Санитас» 30000  (38343) 25657
108 Врач-офтальмолог ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 36000  (38343) 23844
109 Врач-педиатр ГАОУ ДОД НСО «Солнечная поляна» 14000  (38343) 74219
110 Врач-педиатр ЗАО «Клиника Санитас» 25000  (38343) 25657
111 Врач-педиатр МКУ ДО ГРЦ ОООД Формула Успеха 32000  (383) 3252583
112 Врач-педиатр ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 30000  (38343) 23844
113 Врач-педиатр МАУ «ЦОиО «Лесная сказка» 14080  (38343) 20434
114 Врач-педиатр участковый ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 60000  (38343) 23844
115 Врач-психиатр-нарколог ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 40000  (38343) 23844
116 Врач-психиатр ГАУССО НСО Завьяловский психоневрологический интернат 15000  (38343) 77228
117 Врач-ревматолог ЗАО «Клиника Санитас» 20000  (38343) 25657
118 Врач-рентгенолог ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 30000  (38343) 23844
119 Врач-стоматолог-ортопед ИП Башур А.Н. 20000  (38343) 68469
120 Врач-стоматолог-терапевт ИП Башур А.Н. 20000  (38343) 68469
121 Врач-стоматолог ЗАО «Клиника Санитас» 30000  (38343) 25657
122 Врач-терапевт ЗАО «Клиника Санитас» 30000  (38343) 25657
123 Врач-терапевт ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 40000  (38343) 23844
124 Врач-терапевт ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 35000  (38343) 23844
125 Врач-терапевт ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 35000  (38343) 23844
126 Врач-терапевт участковый ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 45242  (38343) 39657
127 Врач-терапевт участковый ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 60000  (38343) 23844
128 Врач-фтизиатр ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 60000  (38343) 23844
129 Врач по спортивной медицине ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 30000  (38343) 23844
130 Врач скорой медицинской помощи ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 37000  (38343) 23844
131 Врач функциональной диагностики ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 32000  (38343) 23844
132 Газорезчик ООО «Сибвторрезерв» 15000  (913) 3797430
133 Газорезчик 4 разряда-4 разряда ООО «СИБЦЕМСЕРВИС» 19000  (38343) 79579
134 Гальваник АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 25000  (38343) 52791
135 Глазуровщик фарфоровых и фаянсовых изделий ООО Завод керамических изделий Универсал 15000  (38345) 71145
136 Горничная ООО «Автофуд» 14000  (38343) 79270
137 Горничная ООО «Терем» 14000  (913) 7522013
138 Горничная МКУ ДО ГРЦ ОООД Формула Успеха 14000  (383) 3252581
139 Горнорабочий на маркшейдерских работах 3 разряда-3 разряда АО «Новосибирское карьероуправление» 19000  (38343) 92229
140 Государственный налоговый инспектор Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области 17000  (38343) 29836
141 Грузчик ИП Фабер Алена Викторовна 15000  (913) 4566800
142 Грузчик ООО Евсинский КХП 22000  (38343) 76488
143 Грузчик ГАОУ ДОД НСО «Солнечная поляна» 13954  (38343) 74219
144 Грузчик ООО «Рассвет» 18000  (905) 9574990
145 Грузчик МКУ ДО ГРЦ ОООД Формула Успеха 16000  (383) 3252581
146 Грузчик ООО»Розница К-1″ 16000  (923) 1334369
147 Грузчик АО «Птицефабрика «Евсинская» 18000  (38343) 76272
148 Грузчик ООО «Общепит» 14000  (923) 1575718
149 Грузчик ООО «Опт Регион» 15000  (983) 1236333
150 Дворник АНО СК «Кристалл» 14000  (913) 9004362
151 Дворник ООО «УК УСПХ» 14000  (38343) 39560
152 Дворник ООО Евсинский КХП 14000  (38343) 76488
153 Директор (заведующий) предприятия розничной торговли АО «Тандер» 35000  (963) 9495097
154 Директор (начальник) котельной МУП ИР «Южное» 25000  (38343) 71303
155 Директор коммерческий ООО ТД «Кровельные материалы» 25000  (38343) 29890
156 Диспетчер ООО «ЭК СибМайнинг» 25000  (960) 9334335
157 Диспетчер АО «РЭС» 20000  (38343) 20323
158 Диспетчер пожарной связи ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы» 15300  (38343) 26014
159 Дознаватель Упр-е Федер.Службы судебных приставов по НСО отд.СП по Иск.р 18000  (38343) 23799
160 Дояр КФХ Здвижкова Мария Наильевна 14000  (923) 1043662
161 Дояр ОАО «Преображенское» 14000  (38343) 63248
162 Заведующий лабораторией (в прочих отраслях) ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 33000  (38343) 25588
163 Заведующий лабораторией (в прочих отраслях) ООО А/Ф ПродКомСиб 20000  (38343) 31265
164 Заведующий отделением (в прочих отраслях) МБУ Комплексный центр социального обслуживания населения г 15000  (38343) 29461
165 Заведующий производством (шеф-повар) МКОУ ДОД ГООЦ «Тимуровец» 18000  (383) 3252581
166 Заведующий столовой МБОУ СОШ №5 г.Искитима 15000  (38343) 24815
167 Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом — фельдшер (акушер, медицинская сестра) ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 28399  (38343) 39657
168 Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом — фельдшер (акушер, медицинская сестра) ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 25000  (38343) 23844
169 Заготовщик Филиал ООО «П.О.С. материалы» 14000  (913) 7913957
170 Заместитель Главный инженер (в сельском, охотничьем, лесном и рыбном хозяйстве) АО «Птицефабрика «Евсинская» 29000  (38343) 76272
171 Заточник деревообрабатывающего инструмента ООО Гуантянь-Сибирь 14000  (383) 2998859
172 Затяжчик обуви ООО «Искитим-обувь» 14000  (923) 1161616
173 Затяжчик обуви ООО «Искитим-обувь» 14000  (923) 1161616
174 Инженер-конструктор ООО «ЖБИ-5» 34000  (38343) 35308
175 Инженер-конструктор АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 29000  (38343) 52791
176 Инженер-лаборант ООО «ЛДСК» 17000  (38343) 31663
177 Инженер-программист МУП «Городской информационно-технический центр» г. Искитима НСО 22980  (38343) 24319
178 Инженер-проектировщик ООО «Мастер групп» 25000  (38343) 44030
179 Инженер-проектировщик АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 23000  (38343) 52791
180 Инженер-технолог АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 18000  (38343) 52791
181 Инженер-технолог металлообрабатывающего производства АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 18000  (38343) 52791
182 Инженер-технолог, ведущий АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 18000  (38343) 52791
183 Инженер-электроник ООО «Линевский завод металлоконструкций» 24000  (383) 3639201 доб. (170)
184 Инженер-энергетик МУП ИР «Южное» 25000  (38343) 71303
185 Инженер ООО «ИЭК» 14000  (38343) 27600
186 Инженер ООО «Линевский завод металлоконструкций» 25000  (383) 3639201 доб. (170)
187 Инженер АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 20000  (38343) 52791
188 Инженер АО «Птицефабрика «Евсинская» 22000  (38343) 76272
189 Инженер ЗАО «Завод ЖБИ-1» 25000  (383) 3284862
190 Инженер ЗАО «Завод ЖБИ-1» 25000  (383) 3284862
191 Инженер по горюче-смазочным материалам ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ГОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 25000  (905) 9044784
192 Инженер по охране труда АО Новосибирское карьероуправление (Медвед.карьер) 22000  (38345) 69238
193 Инженер по охране труда МУП ИР «Центральное» 13962  (38343) 76195
194 Инженер по охране труда АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 15000  (38343) 52791
195 Инженер по проектно-сметной работе (в промышленном и гражданском строительстве) МБУ Искитимского района «УКС» 20134  (38343) 20148
196 Инженер по сметно-договорной работе АО «Сибирский Антрацит» 45000  (38343) 29883
197 Инженер по снабжению АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 20000  (38343) 52791
198 Инженер по техническому надзору АО «Сибирский Антрацит» 60000  (38343) 29883
199 Инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 14000  (38343) 52791
200 Инженер производственно-технического отдела ООО «Искитимспецмонтаж» 20000  (38343) 22330
201 Инспектор МКУ «Управление ЖКХ» г.Искитим 13954  (38343) 92348
202 Инспектор ГКУ НСО ЦЗН г.Искитима 20500  (38343) 24142
203 Инспектор отдела режима и охраны, младший ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по НСО 18000  (38343) 93021
204 Инспектор финансовый ИП Бочкова Марина Васильевна 15000  (913) 3771763
205 Инструктор ИП Ивашкевич О.В. 13954  (913) 9372720
206 Инструктор по вождению автомобиля, старший ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы» 20000  (38343) 26014
207 Кадастровый инженер ООО СибГеоСервис 25000  (913) 9137527
208 Кассир ООО «Розница К-1» 15000  (923) 1334369
209 Кастелянша МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево» 13954  (38343) 30623
210 Кинолог ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по НСО 18000  (38343) 93024
211 Кладовщик ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка» 15000  (38343) 33184
212 Кладовщик АО «Сибирский ЛВЗ» 26000  (8383) 3633392
213 Кладовщик Строительные системы,ООО 20000  (38341) 58198
214 Кладовщик ООО «Линевский завод металлоконструкций» 19000  (383) 3639201 доб. (170)
215 Кладовщик АО Новосибирское карьероуправление (Медвед.карьер) 25000  (38345) 69238
216 Кладовщик ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 18000  (38343) 25588
217 Кладовщик ООО «АРСИ» 14000  (952) 9052161
218 Кладовщик ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 16000  (38343) 25588
219 Кладовщик ООО ТД «Кровельные материалы» 18000  (38343) 29890
220 Кладовщик ООО «КЕРБЕР и К» 14000  (38343) 47164
221 Клейщик ООО «АРСИ» 14000  (952) 9052161
222 Командир отделения (горно-спасательной, пожарной части) ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы» 23000  (38343) 26014
223 Комплектовщик мебели ООО «Все для дома» 14000  (913) 4841146
224 Кондуктор МУП «ЦПАТП» 15000  (38343) 24710
225 Консультант ПАО Сбербанк 15000  (923) 4209045
226 Контролер деталей и приборов ООО «Технощит» 24000  (383) 2093971
227 Контролер углеприема ООО «ЭК СибМайнинг» 18000  (960) 9334335
228 Кровельщик по стальным кровлям ООО «УК УСПХ» 14000  (38343) 39560
229 Купажист АО «Сибирский ЛВЗ» 26000  (8383) 3633392
230 Кухонный рабочий МАОУ СОШ №9 г.Искитима 14000  (38343) 44142
231 Кухонный рабочий ООО «Терем» 14000  (913) 7522013
232 Кухонный рабочий ГАОУ ДОД НСО «Солнечная поляна» 14000  (38343) 74219
233 Кухонный рабочий МКУ ДО ГРЦ ОООД Формула Успеха 14000  (383) 3252583
234 Лаборант ООО Искитимский завод строительных материалов-1 15000  (38341) 29623
235 Лаборант физико-химических исследований ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ» 14000  (38343) 50404
236 Литейщик металлов и сплавов ООО ПК «Кристалл» 20000  (38343) 47241
237 Литейщик санитарно-строительных изделий на стенде ООО Завод керамических изделий Универсал 20000  (38345) 71145
238 Маляр ООО «Искитим-Мебель» 14000  (913) 7957971
239 Маляр ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 18000  (38343) 23844
240 Маляр ООО «РемСтрой» 15000  (903) 9069404
241 Маникюрша ИП Жеребцова Т.Н. 14000  (983) 3199090
242 Маникюрша ИП Полякова И.А. 15000  (923) 1449745
243 Маникюрша ИП Андронова А.С. 18000  (953) 8656805
244 Маркшейдер, участковый ООО «РАЗРЕЗ ВОСТОЧНЫЙ» 50000  (38343) 93002
245 Массажист ИП Осинцева Н.В. 14000  (913) 7676310
246 Мастер ООО «ЭК СибМайнинг» 40000  (960) 9334335
247 Мастер ООО «ЭК СибМайнинг» 45000  (960) 9334335
248 Мастер ООО Искитимский завод строительных материалов-1 30000  (38341) 29623
249 Мастер по ремонту ИП Евдокимов Д.Ю. 14000  (983) 3155715
250 Мастер по ремонту АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 29000  (38343) 52791
251 Мастер производственного обучения ПОУ «Искитимская ТШ ДОСААФ России» 14000  (38343) 20457
252 Мастер участка ООО «Искитиммаш» 23000  (38343) 37100
253 Машинист-крановщик ИП Таранов Е.В. 25000  (913) 9478808
254 Машинист (кочегар) котельной АО «Птицефабрика «Евсинская» 15000  (38343) 76272
255 Машинист (кочегар) котельной ГАОУ ДОД НСО «Солнечная поляна» 13954  (38343) 74219
256 Машинист автовышки и автогидроподъемника АО «Искитимцемент» 26000  (38343) 79510
257 Машинист автогрейдера ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ГОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 30000  (905) 9044784
258 Машинист автогрейдера ООО «ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-1» 30000  (965) 8289989
259 Машинист автогрейдера ООО «ЭК СибМайнинг» 58000  (923) 5855555
260 Машинист автогрейдера ООО «Автотрест» 14000  (383) 2334303
261 Машинист бульдозера ООО «Автотрест» 15000  (383) 2334303
262 Машинист бульдозера ООО «ЖБИ-5» 20000  (38343) 35308
263 Машинист бульдозера АО «Сибирский Антрацит» 39551  (913) 9896536
264 Машинист компрессорных установок ООО ПК «Кристалл» 19000  (38341) 29623
265 Машинист компрессорных установок АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 14000  (38343) 52791
266 Машинист котлов ООО «СибТЭК» 20000  (38343) 50124
267 Машинист крана (крановщик) ООО Искитимский завод строительных материалов-1 20000  (38343) 45156
268 Машинист крана (крановщик) ООО Искитимский завод строительных материалов-1 20000  (38343) 45156
269 Машинист крана автомобильного АО «Сибирский Антрацит» 23000  (913) 9896536
270 Машинист насосных установок АО «Сибирский Антрацит» 28000  (913) 9896536
271 Машинист по стирке и ремонту спецодежды МКУ ДО ГРЦ ОООД Формула Успеха 14000  (383) 3252583
272 Машинист тестомесильных машин АО «Бердский хлебокомбинат» 17000  (38341) 20475
273 Машинист экскаватора ООО «ЭК СибМайнинг» 52000  (923) 5855555
274 Машинист экскаватора АО «Сибирский Антрацит» 20000  (913) 9896536
275 Машинист экскаватора ООО «Автотрест» 14000  (383) 2334303
276 Медицинская сестра-анестезист ЗАО «Клиника Санитас» 20000  (38343) 25657
277 Медицинская сестра АО «Новосибирское карьероуправление» 15000  (38343) 92229
278 Медицинская сестра МАОУ КШИ № 12 14000  (38343) 24905
279 Медицинская сестра ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 20166  (38343) 39657
280 Медицинская сестра ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 23166  (38343) 39657
281 Медицинская сестра ИП Осинцева Н.В. 14000  (913) 7676310
282 Медицинская сестра ООО «ДК «Звездный» 15000  (983) 1294568
283 Медицинская сестра ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 20000  (38343) 23844
284 Медицинская сестра палатная (постовая) ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 26000  (38343) 23844
285 Медицинская сестра перевязочной ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 22000  (38343) 23844
286 Медицинская сестра по лечебному питанию (диетсестра) ГАОУ ДОД НСО «Солнечная поляна» 14000  (38343) 74219
287 Медицинская сестра по лечебному питанию (диетсестра) МКОУ ДОД ГООЦ «Тимуровец» 18000  (383) 3252581
288 Медицинская сестра по массажу ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 20166  (38343) 39657
289 Медицинская сестра по массажу МКУ ДО ГРЦ ОООД Формула Успеха 19000  (383) 3252581
290 Медицинская сестра стоматологического кабинета ЗАО «Клиника Санитас» 16000  (38343) 25657
291 Медицинская сестра стоматологического кабинета ИП Башур А.Н. 20000  (913) 7244555
292 Медицинская сестра участковая ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 30000  (38343) 23844
293 Менеджер ИП Фабер Алена Викторовна 20000  (913) 4566800
294 Менеджер ИПО «Кооператор» 14000  (38343) 29010
295 Менеджер ИП Сегеда А.В. 15000  (38343) 42290
296 Менеджер ООО ТД «Кровельные материалы» 18000  (38343) 29890
297 Менеджер КПК «Кредитный союз 6» 18500  (38343) 47030
298 Методист МКОУ ООШ д.Калиновка 14000 Домашний (38343) 42764
299 Механик АО Новосибирское карьероуправление (Медвед.карьер) 29500  (38345) 69238
300 Механик ООО «Тропикола-С» 20000  (983) 3212584
301 Механик ООО Завод керамических изделий Универсал 35000  (38345) 71145
302 Механик АО «Сибирский Антрацит» 34000  (913) 9896536
303 Механик автомобильной колонны АО «Птицефабрика «Евсинская» 22000  (38343) 76272
304 Мойщик посуды МКУ ДО ГРЦ ОООД Формула Успеха 14000  (383) 3252581
305 Мойщик посуды ООО «Общепит» 14000  (923) 1575718
306 Монтер пути АО «Новосибирское карьероуправление» 20000  (38343) 92229
307 Музыкальный руководитель МБДОУ № 27 «Росинка» 15000  (38343) 25114
308 Музыкальный руководитель МБДОУ №22 Родничок 15000  (38343) 25880
309 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики АО «Искитимцемент» 24100  (38343) 79510
310 Наладчик технологического оборудования АО «Сибирский Антрацит» 35000  (913) 9896536
311 Начальник группы (в прочих отраслях) Филиал ПАО «Росгосстрах»в НСО Агентство в г. Искитим 20000  (38343) 23258
312 Начальник караула (военизированной охраны, пожарной части, службы безопасности) ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы» 20800  (38343) 26014
313 Начальник караула (военизированной охраны, пожарной части, службы безопасности), заместитель ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы» 30000  (38343) 26014
314 Начальник отдела (в сельском, охотничьем, лесном и рыбном хозяйстве) АО «Птицефабрика «Евсинская» 25000  (38343) 76272
315 Начальник отдела (финансово-экономического и административного) Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области 18500  (38343) 29836
316 Начальник отделения (специализированного в прочих отраслях) ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы» 40000  (38343) 26014
317 Начальник отряда (в прочих отраслях), заместитель ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы» 23000  (38343) 26014
318 Начальник поста (в прочих отраслях) ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы» 15000  (38343) 26014
319 Начальник смены (в прочих отраслях) АО «Сибирский ЛВЗ» 53700  (8383) 3633392
320 Начальник части (специализированной в прочих отраслях), заместитель ГКУ НСО Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области 25000  (913) 3762703
321 Начальник части (специализированной в прочих отраслях), заместитель ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы» 25000  (38343) 26014
322 Облицовщик деталей мебели ООО «АРСИ» 14000  (952) 9052161
323 Обойщик мебели ООО «Искитим-Мебель» 14000  (913) 7957971
324 Обойщик мебели ООО «АРСИ» 14000  (952) 9052161
325 Обработчик рыбы ИП Фабер Алена Викторовна 15000  (913) 4566800
326 Обработчик рыбы ООО «Искитимский рыбозавод» 14000  (38343) 25474
327 Обрубщик ООО ПК «Кристалл» 20000  (38343) 47241
328 Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок ООО «Компания Металл Профиль» 20000  (38343) 71325 доб. (1804)
329 Оператор автоматической газовой защиты ООО «ЖБИ-5» 18000  (38343) 35308
330 Оператор заправочных станций ООО Профит 14000  (923) 2479270
331 Оператор заправочных станций ООО «ЭК СибМайнинг» 28000  (961) 8620103
332 Оператор заправочных станций ОАО «Газпромнефть-Новосибирск» 15000  (913) 2169622
333 Оператор контактно-стыковой сварки Филиал ООО «П.О.С. материалы» 15000  (913) 7913957
334 Оператор котельной ООО ТД «Кровельные материалы» 18000  (38343) 29890
335 Оператор котельной 5 разряда-5 разряда ООО «Искитимская городская котельная» 16500  (38343) 79510
336 Оператор линии в производстве пищевой продукции АО «Сибирский ЛВЗ» 23800  (8383) 3633392
337 Оператор линии в производстве пищевой продукции АО «Новосибирская птицефабрика» 15000  (38343) 92422
338 Оператор по искусственному осеменению животных и птицы ОАО «Преображенское» 14000  (38343) 63248
339 Оператор птицефабрик и механизированных ферм АО «Птицефабрика «Евсинская» 18000  (38343) 76272
340 Оператор птицефабрик и механизированных ферм ЗАО «Коченевская птицефабрика» 15000  (38343) 72217
341 Оператор сверлильного агрегата и пресса ООО «АРСИ» 14000  (952) 9052161
342 Оператор связи Искитимский почтамп ОСП УФПС НСО-филиал ФГУП «Почта России» 14000  (38343) 29943
343 Оператор связи Искитимский почтамп ОСП УФПС НСО-филиал ФГУП «Почта России» 14000  (38343) 29943
344 Оператор связи Искитимский почтамп ОСП УФПС НСО-филиал ФГУП «Почта России» 13954  (38343) 35960
345 Оператор связи Искитимский почтамп ОСП УФПС НСО-филиал ФГУП «Почта России» 14000  (38343) 29943
346 Оператор технологических установок АО «Птицефабрика «Евсинская» 18000  (38343) 76272
347 Оператор электронного набора и верстки ООО «Междуречье» 15000  (38343) 20672
348 Официант ООО «Сибирские пельмени» 14000  (962) 8363736
349 Официант МКУ ДО ГРЦ ОООД Формула Успеха 14000  (383) 3252583
350 Охранник ООО ЧОП «Искитимский Легион» 14000  (38343) 20341
351 Охранник ООО ЧОО «ГРАФИТ-Новосибирск» 14000  (38343) 50829
352 Парикмахер ИП Беседина Ольга Александровна 18000  (906) 9097281
353 Парикмахер ИП Жеребцова Т.Н. 14000  (983) 3199090
354 Парикмахер ИП Осинцева Н.В. 14000  (38343) 39454
355 Парикмахер ИП Карасева Е.Г. 15000  (913) 7238195
356 Парикмахер ИП Полякова И.А. 15000  (923) 1449745
357 Парикмахер ИП Чагина С.Ф. 16000  (913) 9541505
358 Парикмахер ИП Кузьмина А.В. 20000  (923) 1752221
359 Парикмахер ИП Андронова А.С. 18000  (953) 8656805
360 Педагог-психолог МБОУ — СОШ № 11 г.Искитима 15000  (38343) 44147
361 Педагог дополнительного образования МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима 13954  (38343) 26120
362 Пекарь ООО «РТК» 24000  (383) 2550020
363 Пекарь ИП Аракелян С.Г. 14000  (903) 9341233
364 Пекарь ИП Коршунова Татьяна Анатольевна 14000  (905) 9309415
365 Пекарь ИП Лямкина Е.А. 14000  (923) 1804858
366 Пекарь ООО «Общепит» 16000  (923) 1575718
367 Переводчик ООО «Искитим-обувь» 14000  (923) 1161616
368 Переводчик ООО Гуантянь-Сибирь 15000  (383) 2998859
369 Плотник ООО «УК УСПХ» 14000  (38343) 39560
370 Плотник АО «Сибирский Антрацит» 15000  (913) 9896536
371 Повар ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка» 14000  (38343) 33184
372 Повар МБДОУ №22 Родничок 16000  (38343) 25880
373 Повар МКДОУ детский сад «Колокольчик» р.п.Линево 13954  (38343) 33865
374 Повар ООО «РТК» 23000  (383) 2550020
375 Повар ООО «Вега» 14000  (383) 2304790
376 Повар ИП Чечкина Т.А. 15000  (913) 3745604
377 Повар ООО «Сибирские пельмени» 15000  (962) 8363736
378 Повар ИП Коршунова Татьяна Анатольевна 14000  (905) 9309415
379 Повар АО «Птицефабрика «Евсинская» 14000  (38343) 76272
380 Повар ГАОУ ДОД НСО «Солнечная поляна» 14000  (38343) 74219
381 Повар МКУ ДО ГРЦ ОООД Формула Успеха 16000  (383) 3252581
382 Повар ООО «Селена» 15000  (913) 4516585
383 Повар МКОУ ДОД ГООЦ «Тимуровец» 14000  (383) 3252581
384 Повар ООО ТрансСибАвто 15000  (953) 8907392
385 Повар 2 разряда МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево» 13954  (38343) 30623
386 Повар 2 разряда МКДОУ детский сад «Журавлик» ст.Евсино 13954  (38343) 76773
387 Повар 3 разряда-4 разряда ООО «Общепит» 17500  (923) 1575718
388 Повар 3 разряда-5 разряда МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево» 13954  (38343) 30623
389 Повар 3 разряда МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима 13954  (38343) 26120
390 Повар 3 разряда МБДОУ 19 «Золотая Рыбка» 14000  (38343) 44229
391 Повар 4 разряда МАДОУ д/с 23 «Дельфинчик» 14000  (38343) 36958
392 Повар 4 разряда МБДОУ №21 «Колокольчик» 13954  (38343) 22748
393 Повар 4 разряда МКДОУ детский сад «Жаворонок» р.п.Линево 14000  (38343) 39205
394 Повар 4 разряда МБДОУ №17 «Огонек» 13954  (38343) 24765
395 Повар 5 разряда АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 15000  (38343) 52791
396 Повар 5 разряда ООО «Полюс плюс» 15000  (913) 9044383
397 Повар, старший 4 разряда-5 разряда ООО «Общепит» 19000  (923) 1575718
398 Подсобный рабочий ОАО «Преображенское» 14000  (38343) 63248
399 Подсобный рабочий АО «Новосибирская птицефабрика» 17000  (38343) 92422
400 Подсобный рабочий ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 13995  (38343) 25588
401 Подсобный рабочий ООО «Линевский завод металлоконструкций» 13954  (383) 3639201 доб. (170)
402 Подсобный рабочий АО «Птицефабрика «Евсинская» 14000  (38343) 76272
403 Подсобный рабочий АО «Птицефабрика «Евсинская» 14000  (38343) 76272
404 Подсобный рабочий ООО «Терем» 14000  (913) 7522013
405 Подсобный рабочий ООО Евсинский КХП 14000  (38343) 76488
406 Подсобный рабочий ЗАО Степное 14000  (38343) 55122
407 Подсобный рабочий АО «Новосибирская птицефабрика» 14000  (38343) 92422
408 Подсобный рабочий АО «Агрофирма «Лебедевская» 13954  (38343) 51217
409 Подсобный рабочий АО «Птицефабрика «Евсинская» 18000  (38343) 76272
410 Подсобный рабочий 1 разряда АО «Искитимцемент» 13963  (38343) 79510
411 Подсобный рабочий 1 разряда ООО «Искитимская городская котельная» 13963  (38343) 79510
412 Подсобный рабочий 2 разряда АО «Искитимцемент» 14100  (38343) 79510
413 Пожарный ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы» 20000  (38343) 26014
414 Полицейский-водитель Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» 25000  (38343) 29678
415 Полицейский-водитель искитимский отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области 24000  (38343) 29677
416 Полицейский Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» 25000  (38343) 29678
417 Полицейский, старший искитимский отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области 25000  (38343) 29677
418 Помощник воспитателя МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево» 13954  (38343) 30623
419 Помощник машиниста сырьевых мельниц ООО ПК «Кристалл» 19000  (38341) 29623
420 Почтальон Искитимский почтамп ОСП УФПС НСО-филиал ФГУП «Почта России» 14000  (38343) 35960
421 Почтальон Искитимский почтамп ОСП УФПС НСО-филиал ФГУП «Почта России» 13954  (38343) 35960
422 Преподаватель (в начальной школе) МБОУ — СОШ №2 г.Искитима 19000  (38343) 23592
423 Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.» 19000  (38343) 55124
424 Преподаватель (в начальной школе) МКОУ КШ № 7 15000  (38343) 21658
425 Преподаватель (в начальной школе) МКОУ ООШ д.Калиновка 20000  (38343) 23954
426 Преподаватель (в начальной школе) МБОУ — СОШ № 11 г.Искитима 19000  (38343) 44147
427 Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат» 18000  (38343) 71240
428 Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «ООШ с.Морозово» 15000  (38343) 73121
429 Преподаватель (в начальной школе) МБОУ — СОШ № 11 г.Искитима 15000  (38343) 44147
430 Преподаватель (в начальной школе) МБОУ СОШ №5 г.Искитима 14000  (38343) 24805
431 Преподаватель (в системе специального образования) ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж» 29000  (923) 1906444
432 Преподаватель (в системе специального образования) ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж» 29000  (923) 1906444
433 Преподаватель (в системе специального образования) ГАПОУ НСО «Искитимский медицинский техникум» 15000  (38343) 37042
434 Преподаватель правил дорожного движения и устройства автомобиля ПОУ «Искитимская ТШ ДОСААФ России» 14000  (38343) 20457
435 Приемосдатчик груза и багажа ОАО РЖД 18000  (961) 2175076
436 Приемосдатчик груза и багажа Новосиб.центр организации работы ж.д.станций-филиала ОАО РЖД 21000  (383) 2293028
437 Приемщик заказов ООО «ФитСервис Искитим» 25000  (383) 2142101
438 Программист ООО Евсинский КХП 28000  (38343) 76488
439 Продавец-консультант ООО «Искитим-Мебель» 14000  (913) 7957971
440 Продавец-консультант ИП Вдовенко И.В. 13954  (962) 1286524
441 Продавец-консультант АО «Тандер» 20000  (963) 9495097
442 Продавец-консультант ИП Крупица Т.Г. 15000  (923) 1253222
443 Продавец-консультант МУП Ритуальное хозяйство 14000  (913) 7222575
444 Продавец-консультант АО «Тандер» 18000  (906) 9969935
445 Продавец непродовольственных товаров ИП Корбатов С.Н. 20000  (923) 2303308
446 Продавец продовольственных товаров ООО «Темур-2» 18000  (38343) 29716
447 Продавец продовольственных товаров ООО «Полюс» 17000  (913) 4777895
448 Продавец продовольственных товаров ИП Безденежных Ирина Алексеевна 15000  (923) 7466968
449 Продавец продовольственных товаров ИП Нацвлишвили Манана Решатиевна 15000  (923) 2220135
450 Продавец продовольственных товаров ИП Селиверстова Г.П. 15000  (38343) 33132
451 Продавец продовольственных товаров ООО «Алякова» 14000  (38343) 24626
452 Продавец продовольственных товаров ООО «Магазин Ереван» 16000  (923) 2441066
453 Продавец продовольственных товаров Надежда ООО 15000  (913) 3769017
454 Продавец продовольственных товаров ООО «Меркурий» 15000  (383) 3752023
455 Продавец продовольственных товаров ООО «Цемент-Гарант» 15000  (913) 9480111
456 Продавец продовольственных товаров ООО Андреевский 14000  (913) 0016996
457 Продавец продовольственных товаров ООО Гермес 18000  (383) 3752023
458 Промышленный альпинист ИП Евдокимов Д.Ю. 20000  (983) 3155715
459 Психолог МКДОУ детский сад «Жаворонок» р.п.Линево 14000  (38343) 39205
460 Птицевод ИП Котова Наталья Олеговна 13954  (38343) 24107
461 Рабочий зеленого хозяйства ОАО «Искитимизвесть» 13954  (38343) 29580
462 Рабочий зеленого хозяйства АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 14000  (38343) 52791
463 Рабочий зеленого хозяйства ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ» 14000  (38343) 50404
464 Рабочий зеленого хозяйства ООО «ЛДСК» 14000  (38343) 31663
465 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий МБОУ СОШ №5 г.Искитима 14000  (38343) 24805
466 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий МБОУ — СОШ №3 13954  (38343) 22328
467 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда ЗАО «Чернореченский карьер» 14100  (38343) 79510
468 Рабочий ритуальных услуг МУП Ритуальное хозяйство 25000  (913) 7222575
469 Рабочий ритуальных услуг ООО МК Прогресс 15763  (38343) 24723
470 Рабочий сельскохозяйственного производства КФХ Здвижкова Мария Наильевна 14000  (923) 1043662
471 Разнорабочий ИП Королева О.Г. 14000  (953) 8071221
472 Разнорабочий ИП Бондарев Д.М. 15000  (913) 4739416
473 Разрубщик мяса ИП Адова С.В. 15000  (913) 3733798
474 Рамщик ООО Гуантянь-Сибирь 14000  (383) 2998859
475 Рентгенолаборант ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 20000  (38343) 23844
476 Рентгенолаборант ЗАО «Клиника Санитас» 20000  (38343) 25657
477 Риэлтер ООО «Сириус» 15000  (952) 9291722
478 Садовник МКУ ДО ГРЦ ОООД Формула Успеха 15000  (383) 3252583
479 Санитарка (мойщица) ГАОУ ДОД НСО «Солнечная поляна» 14000  (38343) 74219
480 Санитарка (мойщица) МКУ ДО ГРЦ ОООД Формула Успеха 14500  (383) 3252583
481 Сборщик бумажных изделий ООО «ЭнергоСтрой» 14000  (923) 1267624
482 Сборщик бумажных изделий ООО «Искитим-обувь» 14000  (923) 1161616
483 Сборщик деталей и изделий ООО «Искитим-обувь» 14000  (923) 1161616
484 Сборщик деталей и изделий ООО «Искитим-обувь» 14000  (923) 1161616
485 Сборщик обуви ООО «Искитим-обувь» 14000  (923) 1161616
486 Сборщик обуви ООО «ЭнергоСтрой» 14000  (923) 1267624
487 Сборщик обуви ООО «Искитим-обувь» 14000  (923) 1161616
488 Сварщик арматурных сеток и каркасов ООО «ЛДСК» 19000  (38343) 31663
489 Секретарь руководителя ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ГОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 23000  (905) 9044784
490 Секретарь руководителя ООО ТД «Кровельные материалы» 40000  (38343) 23573
491 Слесарь-инструментальщик ООО «Искитиммаш» 29000  (38343) 37100
492 Слесарь-ремонтник ООО Теплосервис 17000  (38343) 50254
493 Слесарь-ремонтник ООО «ЖБИ-5» 15000  (38343) 35308
494 Слесарь-ремонтник МКУ ДО ГРЦ ОООД Формула Успеха 16000  (383) 3252583
495 Слесарь-ремонтник ООО «ЭК СибМайнинг» 35000  (960) 9334335
496 Слесарь-ремонтник 4 разряда-4 разряда ООО «СИБЦЕМСЕРВИС» 19000  (38343) 79579
497 Слесарь-ремонтник 5 разряда АО «Искитимцемент» 18300  (38343) 79510
498 Слесарь-сантехник ГАОУ ДОД НСО «Солнечная поляна» 13954  (38343) 74219
499 Слесарь-сантехник ООО «ИЭК» 14000  (38343) 27600
500 Слесарь-сантехник МКУ ДО ГРЦ ОООД Формула Успеха 16000  (383) 3252583
501 Слесарь-сборщик ООО «Искитиммаш» 17000  (38343) 37100
502 Слесарь-сборщик ООО «Технощит» 17000  (913) 9545904
503 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования АО «Сибирский Антрацит» 22000  (913) 9896536
504 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 20000  (38343) 52791
505 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования ООО «КЕРБЕР и К» 20000  (38343) 47164
506 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования ООО «ФитСервис Искитим» 45000  (383) 2142101
507 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 6 разряда-6 разряда АО «Новосибирское карьероуправление» 35000  (38343) 92229
508 Слесарь-электромонтажник ООО «Мастер групп» 25000  (38343) 44030
509 Слесарь аварийно-восстановительных работ ООО Теплосервис 17000  (38343) 50254
510 Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 5 разряда ООО «Искитимская городская котельная» 18025  (38343) 79510
511 Слесарь механосборочных работ ФГУП «Опытный завод» 25000  (913) 7970128
512 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике МУП ИР «Южное» 18000  (38343) 71303
513 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике ООО ПК «Кристалл» 14000  (38341) 29623
514 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике ООО «СибТЭК» 20000  (38343) 50124
515 Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда ООО «Искитимская городская котельная» 19860  (38343) 79510
516 Слесарь по ремонту автомобилей ООО Автодизель 15000  (983) 1232144
517 Слесарь по ремонту автомобилей ООО Юг 30000  (38343) 25593
518 Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда-5 разряда АО «Искитимцемент» 21900  (38343) 79510
519 Слесарь по ремонту и наладке металлообрабатывающего оборудования Филиал ООО «П.О.С. материалы» 14000  (913) 7913957
520 Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 20000  (38343) 52791
521 Слесарь по ремонту технологических установок ООО Искитимский завод строительных материалов-1 25000  (38343) 45156
522 Слесарь по ремонту технологических установок ООО ПК «Кристалл» 18000  (38341) 29623
523 Сортировщик Искитимский почтамп ОСП УФПС НСО-филиал ФГУП «Почта России» 15000  (38343) 35960
524 Сортировщик АО «Птицефабрика «Евсинская» 18000  (38343) 76272
525 Спасатель администрация Чернореченского сельсовета Искитимского района Новосибирской области 14000  (38343) 92434
526 Специалист ООО ВТБ МС 19000  (913) 4714565
527 Специалист ООО МКК «КВ Пятый Элемент Деньги» 13954  (983) 1328493
528 Специалист АО «Сибирский Антрацит» 25000  (913) 9896536
529 Специалист ООО «Мастер групп» 15000  (38343) 44030
530 Специалист Администрация Легостаевского сельсовета Искитимского района 14532  (38343) 54132
531 Специалист МУП «РКЦ р.п. Линево» 26000  (38343) 33840
532 Специалист по кадрам ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 20000  (38343) 23844
533 Специалист по кадрам ООО «ИЭК» 14000  (38343) 27600
534 Специалист по составлению и проверке сметной документации ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка» 26000  (38343) 33184
535 Специалист по социальной работе МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО» 15000  (38343) 24651
536 Специалист по социальной работе МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО» 15000  (38343) 24651
537 Станочник-распиловщик ООО Гуантянь-Сибирь 14000  (383) 2998859
538 Станочник деревообрабатывающих станков ООО «Искитим-Мебель» 14000  (913) 7957971
539 Старший Медицинская сестра МКУ ДО ГРЦ ОООД Формула Успеха 25000  (383) 3252583
540 Старший Повар ИП Лямкина Е.А. 17000  (923) 1804858
541 Старшина ведомственной охраны ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы» 20000  (38343) 26014
542 Столяр ООО «АРСИ» 14000  (952) 9052161
543 Стрелок ФГУП «Охрана» Росгвардии 14000  (38343) 24210
544 Стропальщик ООО «ЖБИ-5» 16000  (38343) 35308
545 Стропальщик Строительные системы,ООО 18000  (38341) 58198
546 Судебный пристав-исполнитель Упр-е Федер.Службы судебных приставов по НСО отд.СП по Иск.р 20000  (38343) 42031
547 Табельщик ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ГОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 20000  (905) 9044784
548 Техник-лаборант 1 категории (класса) ООО «Водоканал» 15200  (38343) 25599
549 Техник-лаборант 2 категории (класса) ООО «Водоканал» 15200  (38343) 25599
550 Техник ОАО «Новосибирскэнергосбыт» 17000  (38343) 28200
551 Техник по контрольно-измерительным приборам и автоматике ООО «КРОКМАРТ-Производство» 30000  (923) 7751810
552 Техник по обслуживанию и ремонту персональных компьютеров ООО «ОДИН КЛИК» 20000  (952) 9331084
553 Технолог АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 25000  (38343) 52791
554 Технолог АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 17000  (38343) 52791
555 Технолог ООО ТД «Кровельные материалы» 19000  (38343) 23572
556 Технолог ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 17000  (38343) 25588
557 Токарь-карусельщик ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ» 20000  (38343) 50404
558 Токарь-расточник ФГУП «Опытный завод» 25000  (913) 7970128
559 Токарь-расточник ООО «СИБЦЕМСЕРВИС» 22000  (38343) 79579
560 Токарь ИП Долгополова Т.В. 18000  (923) 7038705
561 Токарь ФГУП «Опытный завод» 25000  (913) 7970128
562 Токарь ООО «ЗЕРНОПРОЕКТ» 21000  (913) 9467831
563 Токарь АО «Сибирский Антрацит» 25000  (38343) 38944
564 Токарь 5 разряда-6 разряда АО Новосибирское карьероуправление (Медвед.карьер) 23000  (38345) 69238
565 Тракторист АО «Новосибирская птицефабрика» 18000  (38343) 92422
566 Тракторист ЗАО Степное 14000  (38343) 55122
567 Тракторист ООО «ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-1» 23000  (965) 8289989
568 Тракторист Сыновья КХ 16000  (953) 8704592
569 Транспортерщик АО «Птицефабрика «Евсинская» 14000  (38343) 76272
570 Тренер-преподаватель по спорту высшей категории (класса) МАОУ ДО ДЮСШ 13954  (38343) 27402
571 Уборщик производственных и служебных помещений ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 13954  (38343) 23844
572 Уборщик производственных и служебных помещений ООО «ЖБИ-5» 14000  (38343) 35308
573 Уборщик производственных и служебных помещений Строительные системы,ООО 14000  (38341) 58198
574 Уборщик производственных и служебных помещений МАУ «ЦОиО «Лесная сказка» 13954  (38343) 20434
575 Уборщик производственных и служебных помещений МАУ «ЦОиО «Лесная сказка» 13954  (38343) 20434
576 Уборщик производственных и служебных помещений МАОУ СОШ №9 г.Искитима 14000  (38343) 44142
577 Уборщик производственных и служебных помещений ИП Фабер Алена Викторовна 13954  (913) 0185650
578 Уборщик производственных и служебных помещений ИП Фабер Алена Викторовна 13954  (913) 4566800
579 Уборщик производственных и служебных помещений «Военный комиссариат г. Искитим Новосибирской области» 14000  (38343) 22184
580 Уборщик производственных и служебных помещений ООО «Готика» 14000  (903) 9997666
581 Уборщик производственных и служебных помещений ООО «ЖЭУ №1» 14000  (38343) 28610
582 Уборщик производственных и служебных помещений МБОУ СОШ №5 г.Искитима 14000  (38343) 24805
583 Уборщик производственных и служебных помещений АО «Новосибирское карьероуправление» 14000  (38343) 92229
584 Уборщик производственных и служебных помещений МУП ЦУМ Искитим 13954  (38343) 23121
585 Уборщик производственных и служебных помещений ООО «ЛДСК» 14827  (38343) 31663
586 Уборщик производственных и служебных помещений МАОУ КШИ № 12 13954  (38343) 24905
587 Уборщик производственных и служебных помещений ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 14000  (38343) 39657
588 Уборщик производственных и служебных помещений ООО Евсинский КХП 14000  (38343) 76488
589 Уборщик производственных и служебных помещений МКДОУ детский сад «Родничок» р.п.Линево 13954  (38343) 31863
590 Уборщик производственных и служебных помещений ГАОУ ДОД НСО «Солнечная поляна» 13954  (38343) 74219
591 Уборщик производственных и служебных помещений МБОУ ДОД ДООЦ «Радужный» 14000  (38343) 40491
592 Уборщик производственных и служебных помещений ООО «ЛДСК» 14300  (38343) 31663
593 Уборщик производственных и служебных помещений МКУ ДО ГРЦ ОООД Формула Успеха 14000  (383) 3252583
594 Уборщик производственных и служебных помещений АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 14000  (38343) 52791
595 Уборщик территорий МКОУ «СОШ п.Чернореченский» 13954  (38343) 68377
596 Уборщик территорий МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО» 13954  (38343) 24651
597 Уборщик территорий МБДОУ д/с № 16 «Солнышко» 13954  (38343) 35985
598 Уборщик территорий ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 13954  (38343) 23844
599 Уборщик территорий ООО «ЭнергоСтрой» 14000  (923) 1267624
600 Уборщик территорий ООО «Искитим-обувь» 14000  (923) 1161616
601 Уборщик территорий МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима 13954  (38343) 26120
602 Укладчик-упаковщик Строительные системы,ООО 15000  (38341) 58198
603 Укладчик-упаковщик Филиал ООО «П.О.С. материалы» 14000  (913) 7913957
604 Укладчик-упаковщик ООО «Компания Металл Профиль» 20000  (38343) 71325 доб. (1804)
605 Упаковщик ООО «Торговый зал №1» 20000  (923) 7751810
606 Управляющий отделением (банка и др.) ОАО «Газпромнефть-Новосибирск» 21000  (913) 2169622
607 Участковый уполномоченный полиции Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» 45000  (38343) 29678
608 Учитель (преподаватель) биологии МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.» 20000  (38343) 55124
609 Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ — СОШ № 8 г.Искитима 13954  (38343) 28694
610 Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ «СОШ п.Листвянский» 20000  (38343) 38408
611 Учитель (преподаватель) иностранного языка МАОУ СОШ №4 г.Искитима 15000  (38343) 37264
612 Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ «Гимназия 1» 20000  (38343) 31851
613 Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.» 15000  (38343) 55124
614 Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ — СОШ №3 17000  (38343) 22328
615 Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ СОШ №5 г.Искитима 14000  (38343) 24805
616 Учитель (преподаватель) информатики МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.» 19000  (38343) 55124
617 Учитель (преподаватель) истории и обществознания МКОУ ООШ д.Калиновка 13954  (38343) 23954
618 Учитель (преподаватель) истории и обществознания МБОУ СОШ №5 г.Искитима 14000  (38343) 24805
619 Учитель (преподаватель) истории и обществознания 1 категории (класса) МБОУ — СОШ №2 г.Искитима 18000  (38343) 23592
620 Учитель (преподаватель) математики МКОУ ООШ д.Калиновка 24000  (38343) 23954
621 Учитель (преподаватель) математики МБОУ — СОШ № 8 г.Искитима 13954  (38343) 28694
622 Учитель (преподаватель) математики МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима 13954  (38343) 26120
623 Учитель (преподаватель) математики МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.» 19000  (38343) 55124
624 Учитель (преподаватель) математики МАОУ СОШ №4 г.Искитима 15000  (38343) 37264
625 Учитель (преподаватель) математики МКОУ «СОШ ст.Евсино» 19000  (38343) 76182
626 Учитель (преподаватель) музыки и пения МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима 13954  (38343) 26120
627 Учитель (преподаватель) музыки и пения МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.» 15000  (38343) 55124
628 Учитель (преподаватель) основ безопасности жизнедеятельности МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима 13954  (38343) 26120
629 Учитель (преподаватель) основ безопасности жизнедеятельности МБОУ СОШ №5 г.Искитима 14000  (38343) 24805
630 Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МАОУ СОШ №4 г.Искитима 20000  (38343) 37264
631 Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МКОУ ООШ д.Калиновка 22500  (38343) 23954
632 Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МКОУ «СОШ с. Белово» 20000  (38343) 61191
633 Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МКОУ «СОШ с.Лебедевка» 14000  (38343) 51201
634 Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МКОУ «Гимназия 1» 19000  (38343) 31851
635 Учитель (преподаватель) физики МБОУ СОШ №5 г.Искитима 15000  (38343) 24805
636 Учитель (преподаватель) химии МКОУ ООШ д.Калиновка 15000 Домашний (38343) 42764
637 Учитель (преподаватель) химии МКОУ «СОШ ст.Евсино» 14000  (38343) 76182
638 Фельдшер-лаборант ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 20000  (38343) 23844
639 Фельдшер ООО «ДК «Звездный» 20000  (983) 1294568
640 Фельдшер МКУ ДО ГРЦ ОООД Формула Успеха 25000  (383) 3252583
641 Фельдшер ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 25000  (38343) 23844
642 Фельдшер ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 29000  (38343) 23844
643 Фельдшер ООО «ЭК СибМайнинг» 23000  (960) 9334335
644 Фельдшер скорой медицинской помощи ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 22353  (38343) 39657
645 Фельдшер скорой медицинской помощи ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 29000  (38343) 23844
646 Флорист ИП Литвинов Артемий Александрович 15000  (923) 1231611
647 Формовщик деталей и изделий ООО ПК «Кристалл» 20000  (38343) 47241
648 Фрезеровщик ФГУП «Опытный завод» 25000  (913) 7970128
649 Фрезеровщик 5 разряда ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ» 25000  (38343) 50404
650 Хореограф ИП Каравайцев А.Ф. 20000  (913) 9500347
651 Швея ООО «Торговый зал №1» 20000  (923) 7751810
652 Швея ИП Тагиров Г.Г. 14000  (903) 9974766
653 Швея ООО ПФ «СпецСиб» 15000  (929) 3030407
654 Швея ООО Здравмедтех-Н 20000  (383) 2092134
655 Швея ИП Адаменко Е.Е. 15000  (913) 4832826
656 Экономист МУП «Жилищное эксплуатационное объединение» 23000  (38343) 31465
657 Экономист ООО СФ «Запад» 18000  (38343) 28708
658 Экономист ГАУССО НСО Завьяловский психоневрологический интернат 15000  (38343) 77228
659 Экономист по планированию АО «Сибирский Антрацит» 40000  (38343) 29883
660 Экономист, ведущий МУП «РКЦ р.п. Линево» 27000  (38343) 33840
661 Эксперт Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области 15000  (38343) 29836
662 Электрик участка ООО «ИЭК» 14000  (38343) 27600
663 Электрик участка ООО «Искитимский завод строительных материалов» 14000  (913) 9555420
664 Электрик участка ООО «ЖЭУ №1» 14000  (38343) 28610
665 Электрик участка ООО «АРЕНДА-СЕРВИС» 15000  (38343) 29922
666 Электрик участка ООО ТД «Кровельные материалы» 18000  (38343) 23572
667 Электрогазосварщик ООО «Технощит» 20000  (913) 9545904
668 Электрогазосварщик АО «Новосибирская птицефабрика» 17000  (38343) 92422
669 Электрогазосварщик АО «Птицефабрика «Евсинская» 20000  (38343) 76272
670 Электрогазосварщик ООО Искитимский завод строительных материалов-1 22000  (38343) 45156
671 Электрогазосварщик ИП Королева О.Г. 25000  (953) 8071221
672 Электрогазосварщик ООО «Искитимспецмонтаж» 15000  (38343) 22330
673 Электрогазосварщик МУП ИР «Южное» 17000  (38343) 71303
674 Электрогазосварщик ООО «ЖЭУ №1» 15000  (38343) 28610
675 Электрогазосварщик 4 разряда ООО «СИБЦЕМСЕРВИС» 20000  (38343) 79579
676 Электромеханик ООО «КРОКМАРТ-Производство» 25000  (923) 7751810
677 Электромеханик по лифтам ООО СФ «Запад» 14000  (38343) 28713
678 Электромеханик участка АО «Сибирский Антрацит» 34983  (38343) 29883
679 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации ООО ЧОП «Искитимский Легион» 15000  (38343) 20341
680 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка» 18000  (38343) 33184
681 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 18000  (38343) 23844
682 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования МУП «Жилищное эксплуатационное объединение» 14000  (38343) 31465
683 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования АО «Новосибирская птицефабрика» 17000  (38343) 92422
684 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО ЖЭУ «Центральное» 14000  (38343) 24370
685 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования АО «Птицефабрика «Евсинская» 23000  (38343) 76272
686 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования МКУ ДО ГРЦ ОООД Формула Успеха 16000  (383) 3252583
687 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО Искитимский завод строительных материалов-1 25000  (38343) 45156
688 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Филиал ПАО «КОМПАНИЯ «СУХОЙ» НАЗ им.В.П.Чкалова 15000  (38343) 74134
689 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО «Линевский завод металлоконструкций» 19000  (383) 3639201 доб. (170)
690 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования МУП ИР «Южное» 14000  (38343) 71303
691 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования МУП ИР «Южное» 14000  (38343) 71303
692 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО «СибТЭК» 20000  (38343) 50124
693 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда ООО «Водоканал» 17500  (38343) 25599
694 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда-6 разряда АО «Искитимцемент» 21900  (38343) 79510
695 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ» 20000  (38343) 50404
696 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда ООО «Искитимская городская котельная» 22840  (38343) 79510
697 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда ОАО «Искитимизвесть» 20000  (38343) 29580
698 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей АО «РЭС» 18000  (38343) 20385
699 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей АО «РЭС» 15000  (38343) 20323
700 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей АО «РЭС» 15000  (38343) 20323
701 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах Филиал ООО «П.О.С. материалы» 18000  (913) 7913957
702 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах ООО «Искитиммаш» 19000  (38343) 37100
703 Электросварщик ручной сварки 5 разряда ООО «ЖБИ-5» 19000  (38343) 35308
704 Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования АО «Сибирский Антрацит» 25592  (913) 9896536
705 Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования АО «Сибирский Антрацит» 19468  (913) 9896536
706 Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования АО Новосибирское карьероуправление (Медвед.карьер) 25000  (38345) 69238
707 Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования ООО А/Ф ПродКомСиб 25000  (38343) 31265
708 Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 5 разряда-5 разряда ЗАО «Чернореченский карьер» 21000  (38343) 79510
709 Энергетик ООО «Искитимспецмонтаж» 20000  (38343) 22051
710 Энергетик АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 20000  (38343) 52791
711 Юрисконсульт Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» 45000  (38343) 29678
712 Юрисконсульт МКУ Управление культуры г. Искитима НСО 19000  (38343) 47315
713 Юрисконсульт ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло.в НСО» в Искитимском р-н 15000  (38343) 25526
714 Юрист АО «Искитимцемент» 30000  (38343) 79510
715 Юрист, первый помощник ООО «Правосудие» 13954  (905) 9318904

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