Ввести ЧС из-за угрозы обрушения 410 домов призывает мэр Бердска

В мэрии Бердска 24 мая состоялось оперативное совещание по ситуации с массовым обрушением домов в частном секторе города. Встречу провел мэр Бердска Евгений Шестернин, чему были рады присутствовавшие жители пострадавших домов. В осуждении проблемы, кроме того, участвовали представители МЧС, управления капстроительства, социальной службы, депутаты и чиновники.

Евгений Шестернин озвучил масштабы бедствия. Площадь затопленных грунтовыми водами земель в частном секторе оценили в 50 гектаров. Имеются в виду частные дома, находящиеся на участке между улицами Советской, Урицкого, Рогачева и Красная Сибирь. На этой территории построено 410 домов, которые в данный момент находятся в аварийном состоянии.

Это так называемые шлаколитые дома, имеющие крайне небольшой срок службы и боящиеся влаги. При начавшемся несколько лет назад повышении уровня грунтовых вод стены домов стали вбирать в себя влагу, растрескиваться и разрушаться.

Евгений Шестернин считает, что ситуация, в которой массово разрушаются частные дома, подвергая опасности жизни людей, должна быть признана чрезвычайной. Подробности — в ближайшее время.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал о четырех разрушенных домах. Между тем стало известно о новых обвалах на ул. Толбухина, Октябрьской и Красноармейской.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», в четверг в город прибыла колонна автомашин с техникой и грузом из Белгорода для обустройства дренажной системы.