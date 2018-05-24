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Ввести ЧС из-за угрозы обрушения 410 домов призывает мэр Бердска

На экстренном совещании оценили масштабы бедствия от грунтовых вод. Шлаколитым зданиям на постоянно подтопляемых 50 га угрожает исчезновение.

24.05.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина 6 коммент.

 

Ввести ЧС из за угрозы обрушения 410 домов призывает мэр Бердска

Андрей Крюков, хозяин первого рухнувшего дома, удовлетворен тем, что за решение проблемы наконец взялись всерьез

В мэрии Бердска 24 мая состоялось оперативное совещание по ситуации с массовым обрушением домов в частном секторе города. Встречу провел мэр Бердска Евгений Шестернин, чему были рады присутствовавшие жители пострадавших домов. В осуждении проблемы, кроме того, участвовали  представители МЧС, управления капстроительства, социальной службы, депутаты и чиновники.

Ввести ЧС из за угрозы обрушения 410 домов призывает мэр Бердска

Евгений Шестернин, мэр Бердска, ищет выход: как спасти людей до осушения города

Евгений Шестернин озвучил масштабы бедствия. Площадь затопленных грунтовыми водами земель в частном секторе оценили в 50 гектаров. Имеются в виду частные дома, находящиеся на участке между улицами Советской, Урицкого, Рогачева и Красная Сибирь. На этой территории построено 410 домов, которые в данный момент находятся в аварийном состоянии.

Это так называемые шлаколитые дома, имеющие крайне небольшой срок службы и боящиеся влаги. При начавшемся несколько лет назад  повышении уровня грунтовых вод стены домов стали вбирать в себя влагу, растрескиваться и разрушаться.

Евгений Шестернин считает, что ситуация, в которой массово разрушаются частные дома, подвергая опасности жизни людей, должна быть признана чрезвычайной. Подробности — в ближайшее время.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал о четырех разрушенных домах. Между тем стало известно о новых обвалах на ул. Толбухина, Октябрьской и Красноармейской.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», в четверг в город  прибыла колонна автомашин с техникой и грузом из Белгорода для обустройства дренажной системы.


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(6) Комментариев

  1. Аноним

    Наконец то мэр проснулся. Или губернаторские выборы не за горами?

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  2. тен

    Думаю так будет. Депутаты обсудют и постановят. Жителей 410 домов выселить за 4й совхоз. Землю отдать под застройку почетному.

    Thumb up 6 Thumb down 1

    • Аноним

      Это выход .
      Только почетный тоже должен вложить средства в расселение , иначе сильно жирно ему будет

      Thumb up 2 Thumb down 0

      • Аноним

        А собственные средства «почетный»пока никуда не вкладывал…Все федеральные,да областные программы «Осваивал»(вместо полистирола песочек на стадионе и т.д.),и сейчас дадут?освоит,нет,ну а чьи ж тогда проблемы….»Бесплатно только птички поют…»

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  3. Аноним

    Надо действенные меры принимать, не отлогая ни на минуту. Ведь есть же опыт осушения болот. Работать мозгами надо специалистам,а не устраивать панику. Вот и должно проявиться профессиональное мастерство чиновников при власти.

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    • Аноним

      От и про мозги вспоминать стали потихоньку….А ну ка отыщите таперича инженеров и экономистов…одни «говоруны»…

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