Ввести ЧС из-за угрозы обрушения 410 домов призывает мэр Бердска

Андрей Крюков, хозяин первого рухнувшего дома, удовлетворен тем, что за решение проблемы наконец взялись всерьез
В мэрии Бердска 24 мая состоялось оперативное совещание по ситуации с массовым обрушением домов в частном секторе города. Встречу провел мэр Бердска Евгений Шестернин, чему были рады присутствовавшие жители пострадавших домов. В осуждении проблемы, кроме того, участвовали представители МЧС, управления капстроительства, социальной службы, депутаты и чиновники.
Евгений Шестернин, мэр Бердска, ищет выход: как спасти людей до осушения города
Евгений Шестернин озвучил масштабы бедствия. Площадь затопленных грунтовыми водами земель в частном секторе оценили в 50 гектаров. Имеются в виду частные дома, находящиеся на участке между улицами Советской, Урицкого, Рогачева и Красная Сибирь. На этой территории построено 410 домов, которые в данный момент находятся в аварийном состоянии.
Это так называемые шлаколитые дома, имеющие крайне небольшой срок службы и боящиеся влаги. При начавшемся несколько лет назад повышении уровня грунтовых вод стены домов стали вбирать в себя влагу, растрескиваться и разрушаться.
Евгений Шестернин считает, что ситуация, в которой массово разрушаются частные дома, подвергая опасности жизни людей, должна быть признана чрезвычайной. Подробности — в ближайшее время.
«Курьер. Среда. Бердск» сообщал о четырех разрушенных домах. Между тем стало известно о новых обвалах на ул. Толбухина, Октябрьской и Красноармейской.
Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», в четверг в город прибыла колонна автомашин с техникой и грузом из Белгорода для обустройства дренажной системы.
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Наконец то мэр проснулся. Или губернаторские выборы не за горами?
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Думаю так будет. Депутаты обсудют и постановят. Жителей 410 домов выселить за 4й совхоз. Землю отдать под застройку почетному.
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Это выход .
Только почетный тоже должен вложить средства в расселение , иначе сильно жирно ему будет
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А собственные средства «почетный»пока никуда не вкладывал…Все федеральные,да областные программы «Осваивал»(вместо полистирола песочек на стадионе и т.д.),и сейчас дадут?освоит,нет,ну а чьи ж тогда проблемы….»Бесплатно только птички поют…»
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Надо действенные меры принимать, не отлогая ни на минуту. Ведь есть же опыт осушения болот. Работать мозгами надо специалистам,а не устраивать панику. Вот и должно проявиться профессиональное мастерство чиновников при власти.
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От и про мозги вспоминать стали потихоньку….А ну ка отыщите таперича инженеров и экономистов…одни «говоруны»…
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