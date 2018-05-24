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Компания сына генпрокурора вложит 5 млрд руб. в переработку мусора в Ярославле

По словам Игоря Чайки, сейчас эта отрасль в России не экологична и не эстетична. В стране мало полигонов, чаще всего это просто свалки.

24.05.2018 Фото: Стоп-кадр с видео "Дождь" Один комментарий

Компания сына генпрокурора вложит 5 млрд руб. в переработку мусора в Ярославле

Игорь Чайка

Компания «Хартия» бизнесмена Игоря Чайки, сына генпрокурора России Юрия Чайки инвестирует 5 млрд руб. в переработку мусора в Ярославской области. Об этом рассказал РБК сам Игорь Чайка в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент РБК.

По словам бизнесмена, инвестиционная программа предусматривает модернизацию контейнерных площадок, замену контейнеров, обновление парка мусоровозов и организацию переработки и сортировки мусора.

Чайка отметил, что сейчас эта отрасль в России не экологична и не эстетична. В стране мало полигонов, чаще всего это просто свалки. «Мы хотим доказать, что она может быть другой», — сказал предприниматель.

«Хартия» была основана в 2012 году, ей принадлежат сортировочный комплекс на Алтуфьевском шоссе в Москве и парк мусоровозов. В конце 2017 года Игорь Чайка приобрел в ней 60%. Доля в 40% по-прежнему принадлежит ее основателю Александру Цуркану. В апреле «Хартия» стала единым оператором вывоза мусора в Ярославской области и оператором по вывозу твердых коммунальных отходов в Туле и двух районах Тульской области. Ранее компания являлась оператором по вывозу мусора в Брейтовском и Угличском районах Ярославской области, а также в Дзержинском районе Ярославля.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    От это Игорек!

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